Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega

El impacto de Luis Javier Suárez durante la temporada 2025 ha desplazado a figuras tradicionalmente reconocidas del fútbol colombiano y reposicionado el eje de la Selección con miras al Mundial 2026.

La irrupción goleadora del delantero de Sporting de Lisboa no solo lo consolidó como el máximo artillero colombiano del año con 37 anotaciones, sino que también lo convirtió en la principal alternativa para el frente de ataque nacional, un mérito que sus predecesores no habían alcanzado en los últimos ciclos.

En la tabla anual de goleadores colombianos, Suárez figura muy por encima del resto. Según recopiló la investigación del estadígrafo Carlos Forero, su ventaja es amplia: Hugo Rodallega y Dayro Moreno aparecen ambos con 26 goles cada uno, seguidos de cerca por Luis Díaz, quien alcanzó 23 tantos en su temporada con el Bayern Múnich. Otros nombres relevantes, como Alfredo Morelos (21), Jhon Córdoba (19), Jhon Jáder Durán (17), Díber Cambindo (17), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (14) y Johan Carbonero (10), no lograron acercarse a los registros de Suárez en este ciclo. Este es el listado de goleadores colombianos:

Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa/Almeria): 37 goles. Andrés Rentería (Jaguares FC): 32 goles. Jhonathan Rivas (FC Mayaguez): 31 goles. Fredy Montero (Real Cartagena): 30 goles. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe): 26 goles. Dayro Moreno (Once Caldas): 26 goles.

A cierre de 2025, Suárez firmó una actuación deslumbrante con un triplete en la victoria de su club por 4-0 sobre Rio Ave, durante el encuentro correspondiente a la jornada 16 de la Liga portuguesa. Con estos tres goles, igualó la marca de Vangelis Pavlidis como máximos goleadores del campeonato local. Rui Borges, entrenador del Sporting, subrayó el impacto inmediato de Suárez tras su arribo: “Luis está teniendo un buen comienzo, nuestras expectativas cuando lo contratamos han ido bien”.

La trayectoria de Suárez hasta este punto no fue lineal. Antes de arribar a Portugal, vivió una temporada destacada en el Almería de la segunda división española, donde se consolidó como goleador y fue pieza clave, a pesar de que el club no logró ascender. El samario además anotó un póker de goles con la camiseta de la Selección Colombia durante la fase de eliminatorias, estableciéndose como el primer colombiano en lograr esa hazaña en un partido oficial.

Luis Suárez se sobrepone a la comparación con Viktor Gyökeres

El traspaso de Viktor Gyökeres al Arsenal obligó al Sporting de Lisboa a buscar un reemplazo de peso para la punta de ataque. Luis Javier Suárez cumplió con creces la exigencia, superando incluso el rendimiento inicial del delantero sueco en su primera media temporada en Portugal. Suárez cerró sus primeros seis meses con 14 goles y 17 participaciones directas. Por su parte, Gyökeres en el mismo período había anotado once goles y participado en quince jugadas de gol.

Aunque todavía tiene ante sí dos grandes marcas del exgoleador sueco por superar —los 29 goles en liga local y los 43 sumando todas las competencias—, la presencia de Suárez revitalizó el ataque del club luso. El Sporting no solo lo posiciona como referente ofensivo, sino que la producción colectiva aumentó, repartiéndose los goles entre figuras como Conrad Harder, Trincão, Pedro Gonçalves y Daniel Bragança.

Más allá de sus estadísticas, la dimensión humana de Suárez sobresale. Tras una fractura de peroné durante su paso por el Olympique de Marsella, el delantero colombiano admitió atravesar momentos difíciles: “Pasé por una depresión, de la que a día de hoy estoy saliendo poco a poco con trabajo, psicólogos y la gente de mi alrededor”, confesó Suárez a Marca en su momento.

Ante la consulta sobre si reemplazaría a Gyökeres en Lisboa, Suárez explicó a AS: “Para un jugador como yo, que es muy ambicioso, este reto me satisfizo y lo acepté con los brazos abiertos. Ahora me toca a mí ser recordado”.

A los 28 años y con el Mundial 2026 en el horizonte, Suárez se posiciona como titular casi indiscutido para el seleccionado de Néstor Lorenzo. Su capacidad goleadora y su presente en el fútbol europeo lo sitúan como uno de los baluartes ofensivos, en un momento donde la Selección Colombia aspira a tener su mejor presentación en una Copa del Mundo.