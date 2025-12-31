Deportes

Hugo Rodallega, figura de Santa Fe fue el mejor jugador del fútbol colombiano en el 2025: así quedó el listado

El delantero vallecaucano fue el máximo artillero en el país en el ciclo 2025, con 23 goles; además, Junior fue el mejor equipo y su entrenador, Alfredo Arias, se quedó con el título de mejor técnico

Guardar
Hugo Rodallega, distinguido como mejor
Hugo Rodallega, distinguido como mejor jugador del fútbol colombiano, según medio uruguayo - crédito Colprensa

Cada año, el diario El País, de Uruguay, distingue a los nombres más sobresalientes del fútbol latinoamericano mediante su encuesta anual, y en la edición correspondiente al 2025, el colombiano Hugo Rodallega, Alfredo Arias y el Junior de Barranquilla sobresalieron como los grandes ganadores de la Liga colombiana, tras una votación que incluyó la participación de más de doscientos periodistas especializados de toda la región.

El anuncio refrenda la influencia que mantienen estos protagonistas en el fútbol nacional y perfila las tendencias para la competición en el futuro inmediato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del tramo final de la temporada, se destaca que Rodallega, en calidad de capitán, llevó al Independiente Santa Fe a sumar su décima estrella en el primer semestre del año.

Además, el delantero vallecaucano fue el máximo artillero en el país en el ciclo 2025, con 23 goles, de los cuales 16 ocurrieron entre enero y junio.

Este registro le permitió superar por cinco tantos al argentino Luciano Pons, quien se mantuvo como principal perseguidor en la tabla de goleadores.

Según El País de Uruguay, estos logros le valieron a Rodallega el reconocimiento como el mejor futbolista de la Liga Colombiana.

El galardón al mejor entrenador en Colombia recayó en el técnico uruguayo Alfredo Arias, que condujo al Junior de Barranquilla a la conquista de la Liga en la segunda mitad del año, consolidando al conjunto costeño como el mejor equipo de la temporada, según la votación recogida por El País.

Hugo Rodallega fue el héroe
Hugo Rodallega fue el héroe de la hinchada cardenal en el reciente título de Liga BetPlay I-2025 - crédito Santa Fe

En la rama femenina, la portera Luisa Agudelo, integrante del Deportivo Cali, y presente tanto en la Selección Colombia Sub-20 como en la absoluta, fue elegida la mejor jugadora del país por su papel destacado bajo los tres palos.

La encuesta, referida en OneFootball y organizada anualmente por El País, tiene como eje principal el premio ‘Rey de América’, que en esta edición correspondió al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, actual volante del Flamengo.

La presencia de cuatro representantes colombianos en las categorías principales refuerza la atención internacional hacia el fútbol local, tal como refleja la distinción anunciada el 31 de diciembre de 2025.

Este es el refuerzo que prioriza Santa Fe para la Copa Libertadores

La continuidad de Hugo Rodallega como referencia ofensiva de Independiente Santa Fe en 2026 se perfila en un escenario de alta competencia interna.

Hugo Rodallega jugará la Copa
Hugo Rodallega jugará la Copa Libertadores con Santa Fe- crédito @SantaFe/X

El club, tras consagrarse campeón del primer semestre, afrontará no solo la Liga Betplay sino también la Copa Libertadores, en la que ya tiene asegurada su presencia en el bombo tres de la fase de grupos.

Para fortalecer su plantilla, la dirigencia prevé sumar hasta seis nuevas incorporaciones antes del inicio de la pretemporada, que fue pautada para el dos de enero de 2026.

La salida de Harold Santiago Mosquera deja vacante un espacio en el frente de ataque, y Santa Fe habría llegado a un preacuerdo con el uruguayo Franco Fagúndez, quien arribaría a préstamo con una opción de compra ejecutable en los próximos doce meses, de acuerdo con el mencionado medio.

Asimismo, el periodista César Luis Merlo informó que Santa Fe tiene un acuerdo con Talleres de Córdoba para la cesión del delantero argentino Nahuel Bustos, de 27 años. El trato contempla una opción de compra, supeditada al rendimiento del futbolista durante la temporada.

El delantero número 11 de
El delantero número 11 de Santa Fe, Hugo Rodallega, celebra la victoria en la final del campeonato colombiano de fútbol entre Independiente Medellín e Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia, el 29 de junio de 2025 - crédito AFP

Bustos, cuya trayectoria incluye pasos por Talleres, Pachuca, Girona, São Paulo y San Lorenzo, acumula 246 partidos disputados, 46 goles anotados y 13 asistencias. En la reciente temporada perdió protagonismo en Talleres, desplazado por Federico Girotti, lo que podría facilitar su adaptación al esquema de Santa Fe bajo la conducción de Pablo Repetto.

La posible llegada de Bustos introduce una competencia directa con Rodallega, dado que el esquema de Repetto contempla un solo delantero. Además, la formación base del plantel incluye a jugadores como Andrés Mosquera Marmolejo y el propio Torres.

Al parecer, Santa Fe mantiene además negociaciones con Once Caldas por el extremo Luis Palacios y con Atlético Nacional por el mediocampista Kilian Toscano. Respecto a las bajas, el club ha confirmado las salidas de Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Jeison Angulo, Marcelo Meli, Harold Santiago Mosquera, Angelo Rodríguez y Edward López.

Temas Relacionados

Hugo RodallegaMejor jugador de fútbol colombianoLiga BetPlaySanta FeColombia-Deportes

Más Noticias

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

El desarrollo de nuevas promesas sumó recambio generacional a ambos grupos, mientras referentes mantuvieron un papel protagónico en la ofensiva y el liderazgo dentro del conjunto

Así le fue a la

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Los deportistas dejaron en alto el nombre de Colombia en competencias como los Juegos Bolivarianos, Juegos Mundiales, Parapanamericanos Juveniles y competencias individuales como tenis, levantamiento de pesas y boxeo

Así fue el 2025 para

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

El entrenador asumirá la planificación deportiva con una nómina reducida, mientras la institución define su situación ante el Ministerio del Deporte y la Dimayor

Arturo Reyes es el nuevo

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Durante la jornada, varios equipos se movieron para buscar refuerzos, así como anunciar bajas en las plantillas y muchos rumores para la temporada 2026

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026

Aunque el club espera un gran apoyo para la Copa Libertadores y la Liga BetPlay, hay un enorme problema que afecta tanto a aficionados como a la institución

Protesta silenciosa en Santa Fe:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La ONU expresó su preocupación

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

ENTRETENIMIENTO

Mabel Cartagena compartió detalles sobre

Mabel Cartagena compartió detalles sobre la mudanza que tendrá próximamente a la mansión de sus sueños en Barranquilla: contó si va a vender sus pertenencias

Mabel Cartagena explicó cómo le ha ido con los medicamentos psiquiátricos y qué ha cambiado de su vida

Sebastián Villalobos habló del patrón negativo que identificó en sus relaciones: tiene que ver con el abandono de su papá

Estas son las celebridades colombianas que fallecieron en 2025: muchos son famosos actores

Westcol y Milica confirmaron que tuvieron un amorío: esto fue lo que sucedió entre el colombiano y la argentina

Deportes

Así le fue a la

Así le fue a la selección Colombia de Fútbol en 2025 masculina y femenina: consiguieron la clasificación al mundial de 2026 y un subcampeonato en Copa América

Así fue el 2025 para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

Arturo Reyes es el nuevo director técnico del Deportivo Pereira en medio de la crisis institucional

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los clubes del fútbol colombiano el 30 de diciembre

Protesta silenciosa en Santa Fe: se cae el plan de los cardenales con sus hinchas para la temporada 2026