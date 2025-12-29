Deportes

Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Junto con Maria Victoria Daza son las dos juezas centrales con escarapela Fifa por Colombia, además Mayra Sánchez y Eliana Ortiz, que son árbitras asistentes

Guardar
Karen Lozano es la primera
Karen Lozano es la primera jueza santandereana en recibir la escarapela FIFA - crédito Liga de Fútbol de Santander

La obtención de la Escarapela Fifa por parte de Karen Daniela Lozano Arenas no solo inscribe su nombre en la historia del arbitraje colombiano, sino que proyecta a Santander como un semillero de talento capaz de destacar a escala internacional.

Según el medio Vanguardia, con este ascenso Lozano Arenas se convierte en la primera mujer nacida en la región en recibir el máximo reconocimiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, un logro que representa tanto una responsabilidad personal como un mensaje de impulso para el deporte santandereano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Portar la escarapela Fifa habilita a Karen Daniela para oficiar en competencias internacionales y amplía las posibilidades para que otros árbitros de la región sigan su ejemplar trayectoria.

Este reconocimiento supone además un avance en la inclusión femenina dentro de roles de alta responsabilidad en el fútbol profesional colombiano, enviando un mensaje contundente sobre la igualdad de oportunidades y la valoración del talento regional.

Lozano Arenas lo expresó con gratitud: “Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”.

Karen Lozano ha arbitrado en
Karen Lozano ha arbitrado en partidos de la Liga de Santander y la Liga Femenina BetPlay - crédito Liga de Santander

Su ascenso responde a un proceso fundamentado en la disciplina, la preparación física especializada, el estudio constante del reglamento y la acumulación de experiencia en el fútbol colombiano. “Todos los partidos son diferentes y todos tenemos que atinar a acertar, trabajar fuerte físicamente, teóricamente, videos, trabajos de campo. Entonces es un trabajo de persistencia, de constancia y disciplina”, dijo la jueza en declaraciones recogidas por el portal Oro Noticias de Santander.

Esta combinación, explica, resulta clave para alcanzar competencias internacionales y consolidarse como referente para las nuevas generaciones de árbitros, especialmente mujeres que aspiran a abrirse espacio en el deporte nacional.

Conoce la historia de Karen Daniela Lozano Arenas, quien se convirtió en la primera árbitra central santandereana en recibir la escarapela FIFA. Un testimonio de disciplina, carácter y amor por el fútbol que la convierte en un referente para las nuevas generaciones.

Para Karen Daniela Lozano Arenas, el logro trasciende lo individual y se convierte en símbolo de orgullo y compromiso con el desarrollo del arbitraje en Santander. La Liga de Fútboñ de Santader en un video recogió el sentir de la propia árbitra: “Pues sí, es de orgullo, es de respaldar, de demostrar, no solo en el fútbol, sino a nivel de arbitraje, que Santander tiene potencial”. Asume su designación como una vitrina que evidencia el esfuerzo de quienes forman parte de la escena futbolística local.

El proceso de formación de la primera árbitra central FIFA de Santander ha contado con el acompañamiento continuo de la Liga Santandereana de Fútbol, sus instructores arbitrales, la Comisión Arbitral y la federación.

Lozano Arenas en una nota publicada por la Liga de Fútbol de Santander: “Presidente de la Liga, mis instructores, Presidente Wilmar Navarro, la instructora Luzmila González y muchos que han pasado por Asoarbisan, que me han colaborado también a nivel de federación, la comisión arbitral, que ha depositado la confianza en mí y todos los compañeros que han aportado un grano de arena”.

La designación de Lozano Arenas, cuya carrera se caracterizó por la disciplina y la perseverancia, marca un punto de referencia para Santander y el país. Así, su historia confirma la premisa de que la constancia y el compromiso en el arbitraje pueden conducir a escenarios internacionales, inspirando a quienes ven en el fútbol no solo una pasión, sino también un campo de realización profesional.

Los árbitros FIFA de Colombia en 2026

El juez central no continuará
El juez central no continuará su carrera para la temporada 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

Centrales

  • Wílmar Alexánder Roldan Pérez
  • Jhon Alexánder Ospina Londoño
  • Andrés José Rojas Noguera
  • Carlos Andrés Betancur Gutiérrez
  • José Alexander Ortiz Novoa
  • Diego Ulloa Angulo
  • Carlos Arturo Ortega Jaimes
  • Jairo Alejandro Mayorga Londoño

Árbitros asistentes

  • Alexánder Guzmán Bonilla
  • Miguel Stiven Roldán Pérez
  • Richard Alexis Ortiz Rave
  • Cristian Aguirre Pérez
  • David Alejandro Fuentes Fuentes
  • John Alexánder León Sánchez
  • Roberto Carlos Padilla Tovio
  • Sebastián Vela Rodríguez
  • John Alejandro Gallego Arango

Árbitros de video VAR

  • Nicolás Gallo Barragán
  • David Nicolás Rodríguez Melo
  • Mauricio Pérez Ríos
  • Leonard Yasser Mosquera Gómez
  • Heider Yesid Castro Gómez
  • Keiner José Jiménez Salas
  • María Victoria Daza Ortiz
  • Luis Enrique Picón Arias
  • Ricardo Andrés García Becerra
  • Lisandro Enrique Castillo Forero

Temas Relacionados

Karen LozanoFIFAJuezas ColombianaFútbolColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

Internacional de Bogotá se mueve en medio de armar la nómina para su primera aparición en la Liga Betplay, mientras que Deportivo Cali diseña una robusta plantilla para el primer torneo bajo el mandato de IDC Group

Mercado de fichajes - EN

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

El atacante terminó su primera temporada con Racing Club y viajó a Cali para el procedimiento estético en el que fue necesario que lo cedaran para completar el tatuaje

El impresionante tatuaje de Duván

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Diego Arias conquistó el título de la Copa Colombia 2025 con el verdolaga y lideró la campaña en los cuadrangulares semifinales del segundo semestre en la Liga Betplay 2025

Atlético Nacional confirmará a campeón

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

El futbol, el ciclismo y los deportes olímpicos estuvieron de luto durante parte del vigente año por la muerte de representantes de estos deportes

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

La Tricolor clasificó a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se jugará en 2026, perdió solamente un partido en el año y marcó 22 goles durante 2025

Así le fue a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre envió súplica a Gustavo

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Catalina Pérez, arquera de la

Catalina Pérez, arquera de la selección Colombia Femenina, se casó con su pareja en Italia: detalles de la boda

Esta es la mención especial a Omar Geles en la sesión #62 de J Balvin junto a Bizarrap

Aida Victoria Merlano y Westcol juntos de nuevo: harán un programa en ‘streaming’

Participante de ‘La casa de los famosos’ respondió a quienes la calificaron de ‘económica’: “Desde cuando verse humilde es malo”

El reconocido presentador de ‘La red’ Juan Carlos Giraldo a buscar trabajo: le confirmó a Infobae que grabó el último programa

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: contrataciones, bajas y rumores en la bolsa de jugadores del fútbol colombiano hoy 29 de diciembre

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

Atlético Nacional confirmará a campeón de la Copa Libertadores como su entrenador para el 2026: de quién se trata

Del ‘Zurdo’ López a ‘Pajarito’ Buitrago: estos fueron los referentes del deporte colombiano que fallecieron en el 2025

Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026