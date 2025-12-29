Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

Karen Lozano es la primera jueza santandereana en recibir la escarapela FIFA - crédito Liga de Fútbol de Santander

La obtención de la Escarapela Fifa por parte de Karen Daniela Lozano Arenas no solo inscribe su nombre en la historia del arbitraje colombiano, sino que proyecta a Santander como un semillero de talento capaz de destacar a escala internacional.

Según el medio Vanguardia, con este ascenso Lozano Arenas se convierte en la primera mujer nacida en la región en recibir el máximo reconocimiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, un logro que representa tanto una responsabilidad personal como un mensaje de impulso para el deporte santandereano.

Portar la escarapela Fifa habilita a Karen Daniela para oficiar en competencias internacionales y amplía las posibilidades para que otros árbitros de la región sigan su ejemplar trayectoria.

Este reconocimiento supone además un avance en la inclusión femenina dentro de roles de alta responsabilidad en el fútbol profesional colombiano, enviando un mensaje contundente sobre la igualdad de oportunidades y la valoración del talento regional.

Lozano Arenas lo expresó con gratitud: “Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”.

Karen Lozano ha arbitrado en partidos de la Liga de Santander y la Liga Femenina BetPlay - crédito Liga de Santander

Su ascenso responde a un proceso fundamentado en la disciplina, la preparación física especializada, el estudio constante del reglamento y la acumulación de experiencia en el fútbol colombiano. “Todos los partidos son diferentes y todos tenemos que atinar a acertar, trabajar fuerte físicamente, teóricamente, videos, trabajos de campo. Entonces es un trabajo de persistencia, de constancia y disciplina”, dijo la jueza en declaraciones recogidas por el portal Oro Noticias de Santander.

Esta combinación, explica, resulta clave para alcanzar competencias internacionales y consolidarse como referente para las nuevas generaciones de árbitros, especialmente mujeres que aspiran a abrirse espacio en el deporte nacional.

Para Karen Daniela Lozano Arenas, el logro trasciende lo individual y se convierte en símbolo de orgullo y compromiso con el desarrollo del arbitraje en Santander. La Liga de Fútboñ de Santader en un video recogió el sentir de la propia árbitra: “Pues sí, es de orgullo, es de respaldar, de demostrar, no solo en el fútbol, sino a nivel de arbitraje, que Santander tiene potencial”. Asume su designación como una vitrina que evidencia el esfuerzo de quienes forman parte de la escena futbolística local.

El proceso de formación de la primera árbitra central FIFA de Santander ha contado con el acompañamiento continuo de la Liga Santandereana de Fútbol, sus instructores arbitrales, la Comisión Arbitral y la federación.

Lozano Arenas en una nota publicada por la Liga de Fútbol de Santander: “Presidente de la Liga, mis instructores, Presidente Wilmar Navarro, la instructora Luzmila González y muchos que han pasado por Asoarbisan, que me han colaborado también a nivel de federación, la comisión arbitral, que ha depositado la confianza en mí y todos los compañeros que han aportado un grano de arena”.

La designación de Lozano Arenas, cuya carrera se caracterizó por la disciplina y la perseverancia, marca un punto de referencia para Santander y el país. Así, su historia confirma la premisa de que la constancia y el compromiso en el arbitraje pueden conducir a escenarios internacionales, inspirando a quienes ven en el fútbol no solo una pasión, sino también un campo de realización profesional.

Los árbitros FIFA de Colombia en 2026

Centrales

Wílmar Alexánder Roldan Pérez

Jhon Alexánder Ospina Londoño

Andrés José Rojas Noguera

Carlos Andrés Betancur Gutiérrez

José Alexander Ortiz Novoa

Diego Ulloa Angulo

Carlos Arturo Ortega Jaimes

Jairo Alejandro Mayorga Londoño

Árbitros asistentes

Alexánder Guzmán Bonilla

Miguel Stiven Roldán Pérez

Richard Alexis Ortiz Rave

Cristian Aguirre Pérez

David Alejandro Fuentes Fuentes

John Alexánder León Sánchez

Roberto Carlos Padilla Tovio

Sebastián Vela Rodríguez

John Alejandro Gallego Arango

Árbitros de video VAR

Nicolás Gallo Barragán

David Nicolás Rodríguez Melo

Mauricio Pérez Ríos

Leonard Yasser Mosquera Gómez

Heider Yesid Castro Gómez

Keiner José Jiménez Salas

María Victoria Daza Ortiz

Luis Enrique Picón Arias

Ricardo Andrés García Becerra

Lisandro Enrique Castillo Forero