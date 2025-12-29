Colombia tiene una nueva jueza con escarapela FIFA: ella es Karen Lozano

La obtención de la Escarapela Fifa por parte de Karen Daniela Lozano Arenas no solo inscribe su nombre en la historia del arbitraje colombiano, sino que proyecta a Santander como un semillero de talento capaz de destacar a escala internacional.
Según el medio Vanguardia, con este ascenso Lozano Arenas se convierte en la primera mujer nacida en la región en recibir el máximo reconocimiento de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, un logro que representa tanto una responsabilidad personal como un mensaje de impulso para el deporte santandereano.
Portar la escarapela Fifa habilita a Karen Daniela para oficiar en competencias internacionales y amplía las posibilidades para que otros árbitros de la región sigan su ejemplar trayectoria.
Este reconocimiento supone además un avance en la inclusión femenina dentro de roles de alta responsabilidad en el fútbol profesional colombiano, enviando un mensaje contundente sobre la igualdad de oportunidades y la valoración del talento regional.
Lozano Arenas lo expresó con gratitud: “Este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Muy feliz y agradecida por la oportunidad”.
Su ascenso responde a un proceso fundamentado en la disciplina, la preparación física especializada, el estudio constante del reglamento y la acumulación de experiencia en el fútbol colombiano. “Todos los partidos son diferentes y todos tenemos que atinar a acertar, trabajar fuerte físicamente, teóricamente, videos, trabajos de campo. Entonces es un trabajo de persistencia, de constancia y disciplina”, dijo la jueza en declaraciones recogidas por el portal Oro Noticias de Santander.
Esta combinación, explica, resulta clave para alcanzar competencias internacionales y consolidarse como referente para las nuevas generaciones de árbitros, especialmente mujeres que aspiran a abrirse espacio en el deporte nacional.
Para Karen Daniela Lozano Arenas, el logro trasciende lo individual y se convierte en símbolo de orgullo y compromiso con el desarrollo del arbitraje en Santander. La Liga de Fútboñ de Santader en un video recogió el sentir de la propia árbitra: “Pues sí, es de orgullo, es de respaldar, de demostrar, no solo en el fútbol, sino a nivel de arbitraje, que Santander tiene potencial”. Asume su designación como una vitrina que evidencia el esfuerzo de quienes forman parte de la escena futbolística local.
El proceso de formación de la primera árbitra central FIFA de Santander ha contado con el acompañamiento continuo de la Liga Santandereana de Fútbol, sus instructores arbitrales, la Comisión Arbitral y la federación.
Lozano Arenas en una nota publicada por la Liga de Fútbol de Santander: “Presidente de la Liga, mis instructores, Presidente Wilmar Navarro, la instructora Luzmila González y muchos que han pasado por Asoarbisan, que me han colaborado también a nivel de federación, la comisión arbitral, que ha depositado la confianza en mí y todos los compañeros que han aportado un grano de arena”.
La designación de Lozano Arenas, cuya carrera se caracterizó por la disciplina y la perseverancia, marca un punto de referencia para Santander y el país. Así, su historia confirma la premisa de que la constancia y el compromiso en el arbitraje pueden conducir a escenarios internacionales, inspirando a quienes ven en el fútbol no solo una pasión, sino también un campo de realización profesional.
Los árbitros FIFA de Colombia en 2026
Centrales
- Wílmar Alexánder Roldan Pérez
- Jhon Alexánder Ospina Londoño
- Andrés José Rojas Noguera
- Carlos Andrés Betancur Gutiérrez
- José Alexander Ortiz Novoa
- Diego Ulloa Angulo
- Carlos Arturo Ortega Jaimes
- Jairo Alejandro Mayorga Londoño
Árbitros asistentes
- Alexánder Guzmán Bonilla
- Miguel Stiven Roldán Pérez
- Richard Alexis Ortiz Rave
- Cristian Aguirre Pérez
- David Alejandro Fuentes Fuentes
- John Alexánder León Sánchez
- Roberto Carlos Padilla Tovio
- Sebastián Vela Rodríguez
- John Alejandro Gallego Arango
Árbitros de video VAR
- Nicolás Gallo Barragán
- David Nicolás Rodríguez Melo
- Mauricio Pérez Ríos
- Leonard Yasser Mosquera Gómez
- Heider Yesid Castro Gómez
- Keiner José Jiménez Salas
- María Victoria Daza Ortiz
- Luis Enrique Picón Arias
- Ricardo Andrés García Becerra
- Lisandro Enrique Castillo Forero