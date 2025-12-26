Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves

Colombia tendrá mucha actividad deportiva en 2026, tanto con las selecciones masculina y femenina, como en varios juegos a nivel internacional - crédito FCF / Comité Olímpico Colombiano

El deporte colombiano tendrá un año muy ajetreado, con distintas competencias, juegos, torneos y certámenes a nivel internacional que pondrán a prueba a los atletas en distintas disciplinas, ya sea para buscar el título, hacer una buena presentación o que sirva como clasificación.

Colombia ya conoció las competencias deportivas más importantes para 2026, algunas de ellas son de alto valor para los aficionados y participantes, así como otras que hacen parte del ciclo olímpico hacia Los Angeles 2028, donde la delegación nacional quiere volver a ser numerosa.

Además de eso, el fútbol de la selección Colombia peleará en dos frentes, con la masculina jugando en el mundial de la FIFA y la femenina buscando el cupo a la Copa de Brasil, así que los hinchas de la Tricolor podrán disfrutar de principio a fin con los dos equipos dando todo por la victoria y ser protagonistas.

Copa Mundial de la FIFA 2026: 11 de junio - 19 de junio

El evento deportivo más importante de 2026 se dará en Estados Unidos, México y Canadá, que cada cuatro años detiene al planeta y ahora llamando la atención por sus 48 participantes, 104 partidos y la selección Colombia apareciendo por primera vez en ocho años.

Luis Díaz y Bruno Fernandes son dos de las figuras de las selecciones de Colombia y Portugal, que se verán en el mundial - crédito FCF y selección de Portugal

La Tricolor integra el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, República Democrática del Congo y Jamaica, esperando que pueda superar a sus rivales y llegar a los dieciseisavos de final, que es la nueva fase del certamen de la FIFA.

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: 24 de julio - 8 de agosto

Los deportistas colombianos, que vienen de una gran actuación en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025, saldrán a escena nuevamente en un evento multidisciplinario y que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, que es el principal objetivo de todos los atletas.

La mascota oficial de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llamada Colí - crédito Centro Caribe Sports

Colombia participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana, con 34 países invitados y 40 disciplinas, en las que la delegación nacional buscará la presea dorada y liderar el medallero en territorio caribeño, recordando que en San Salvador 2023 fue segunda.

Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: 6 de febrero - 22 de febrero

El Comité Olímpico Internacional sale a escena nuevamente con la edición invernal de los Juegos Olímpicos, que tendrá principalmente competencias especializadas en bajas temperatura, sobre el hielo y la nieve, y aunque muy pocos no lo crean, los cafeteros aparecerán allí.

Colombia espera llegar a los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 para ganar su primera medalla - crédito Thanassis Stavrakis/AP

La delegación colombiana buscará su cuarta participación consecutiva en Milán-Cortina, luego de aparecer en las ediciones de Vancouver 2010, Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, con Pedro Causil logrando la mejor participación en el patinaje de velocidad 500 metros en 2018, ocupando la posición 20.

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: 12 de septiembre - 26 de septiembre

Continuando con el ciclo olímpico a Los Angeles 2028, se realizarán los Juegos Suramericanos en la provincia de Santa Fe, Argentina, también conocidos como los Juegos de Odesur, debido al nombre de la entidad que los desarrolla, que es la Organización Deportiva Suramericana.

Colombia espera contar con deportistas de alto nivel en los Juegos Suramericanos como Mariana Pajón, en el BMX y que fue medallista de oro en 2022 - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia ha ganado en dos ocasiones esa competencia, que fue en las ediciones de Medellín 2010 y Cochabamba 2018, mientras que en Asunción 2022 quedó segunda, por detrás de Brasil, y al igual que en los Centroamericanos y del Caribe, sirve para que los deportistas avancen a los Olímpicos.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: 30 de octubre - 13 de noviembre

Pasaron ocho años para que el Comité Olímpico Internacional volviera a realizar esta edición juvenil de los olímpicos, que arrancaron en 2010 y se interrumpieron en 2022 por la pandemia de COVID-19, además de que será la primera vez que se realicen en territorio africano.

Dakar, Senegal, acogerá por primera vez unos Juegos Olímpicos de la Juventud, que se pospusieron en 2022 - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

En tres ediciones, Colombia ha logrado siete medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce, para un total de 18 preseas y cuyo evento es importante porque se muestran a las nuevas promesas del deporte, en un escenario internacional que también ayuda para que sigan creciendo en sus carreras profesionales.

Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025/2026

Así como la selección masculina tiene competencia en el mundial de Norteamérica 2026, el combinado femenino tendrá actividad en el primer semestre con seis compromisos determinantes para sus aspiraciones hacia el gran objetivo de la Copa de la FIFA 2027, a celebrarse en Brasil.

La selección Colombia femenina actualmente es tercera en la Liga de Naciones Conmebol con siete puntos - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina jugará la recta final de la Liga de Naciones Femenina Conmebol, que durante 2025 realizó sus primeras cuatro jornadas y en 2026 disputará las últimas seis, en las que la Tricolor busca terminar entre las dos primeras de la tabla, que dan cupo directo al mundial del año siguiente, mientras que las que se ubiquen en la tercera o cuarta casilla, pasarán a la repesca.