Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”

Jhon Jáder Durán vuelve a estar en el ojo del huracán con Fenerbahce, producto de su mala actitud - crédito Fenerbahce SK

El Fenerbahce envió un mensaje contundente a Jhon Jáder Durán: controlar su temperamento es esencial para su futuro en el club. Tras varios episodios recientes que han puesto en duda su actitud dentro y fuera del campo, la directiva y el cuerpo técnico intervinieron para advertirle sobre las consecuencias de sus reacciones, en un momento en que su valor de mercado y su papel en el equipo atraviesan una etapa delicada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La preocupación en el club turco aumentó después de la expulsión del delantero colombiano en la Europa League, el 27 de noviembre, y de su visible inconformidad al ser sustituido en el partido ante Konyaspor, en el que se negó a saludar al entrenador al abandonar el terreno de juego.

“Perjudicarás al equipo”

El presidente del Fenerbahce, Sadettin Saran, que ha mantenido una relación cercana con Durán desde su llegada a Estambul, decidió reunirse junto al cuerpo técnico con el jugador para transmitirle un mensaje directo. “Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”, fue la advertencia que recibió el atacante en ese encuentro privado.

La reacción de Durán ante su sustitución generó opiniones divididas entre la afición y la prensa: algunos criticaron su actitud, mientras que otros interpretaron su molestia como una muestra de ambición por no haber marcado en el partido. Su último gol se remonta al 1 de diciembre, cuando rescató un empate frente al Galatasaray.

Jhon Jáder Durán pasa un mal momento por las críticas a su actitud, que fueron recurrentes en Al Nassr, Aston Villa y la selección Colombia - crédito Umit Bektas/REUTERS

Los antecedentes de comportamiento de Durán no son nuevos. Desde su debut profesional, el delantero ha sido expulsado en cinco ocasiones a lo largo de 209 partidos, una estadística que ha marcado su carrera desde la MLS, pasando por el Aston Villa, hasta su actual etapa en Turquía.

En el club inglés, Unai Emery también tuvo que gestionar su carácter, y en Arabia Saudita, su salida de Al-Nassr se produjo antes de lo previsto, en medio de rumores sobre problemas de adaptación y falta de respaldo. En Turquía, la directiva busca evitar que estos episodios se repitan y afecten la dinámica del equipo.

Jhon Jáder Durán tiene contrato con Fenerbahce hasta julio de 2026, cuando termina su préstamo - crédito Fenerbahce SK

Durán llegó al Fenerbahce cedido por Al-Nassr hasta el final de la temporada, con la expectativa de que se convirtiera en una pieza clave del ataque. Sin embargo, las lesiones y la falta de regularidad han limitado su impacto: suma 14 partidos, de los cuales solo siete han sido como titular, y ha marcado tres goles (uno en la fase previa de la Champions League y dos en la Superliga). El club esperaba que su rendimiento se asemejara al de figuras como Victor Osimhen en el campeonato turco, pero hasta ahora esas expectativas no se han cumplido.

Bajando en el mercado

El valor de mercado de Durán ha experimentado una caída considerable. Según datos de Transfermarkt, el delantero colombiano ha perdido tres millones de euros en su cotización más reciente, acumulando una devaluación total de 32 millones desde su mejor momento en la Premier League, cuando alcanzó los 40 millones.

Aunque sigue siendo el segundo jugador más valioso de la Superliga turca, con ocho millones de euros, la distancia respecto al líder, Victor Osimhen, es notable (75 millones). Otros futbolistas del Fenerbahce, como Edson Álvarez, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri y el portero Ederson, también han experimentado devaluaciones, lo que sitúa la situación de Durán en un contexto de mercado más amplio.

Jhon Jáder Durán ha sido protagonista de polémicas como el cabezazo a Toon Raemaekers, del Ferencvaros, por la Europa League - crédito Captura de video ESPN

El análisis de Sinan Yener, editor de Transfermarkt en Turquía, subraya que la falta de continuidad y las lesiones han impedido que el colombiano alcance la regularidad esperada, pues llegó con mucha expectativa en julio y, por ahora, causa decepción.

De cara al futuro inmediato, Jhon Jáder Durán tendrá una nueva oportunidad para reivindicarse el sábado 20 de diciembre, cuando el Fenerbahce visite a Eyüpspor por la jornada 17 de la Superliga. El equipo marcha segundo en la tabla con 36 puntos, a tres del líder Galatasaray, y se espera que el delantero colombiano figure en el once titular bajo la dirección de Tedesco.