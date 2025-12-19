Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Medellín y Deportes Tolima iniciarán la participación de Colombia en la Copa Libertadores 2026 - crédito Colprensa

Todo está listo para el inicio de los clubes colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, en la que ocho conjuntos del país buscarán los dos trofeos de la Conmebol, una proeza que no se consigue desde 2016, además de que el último finalista se dio en 2018.

Medellín y Tolima serán los primeros en salir al ruedo por la Libertadores, conociendo ya las fechas y programación de sus respectivos partidos, aunque con los ibaguereños esperando rival que saldrá de la primera ronda del torneo, aunque con la ventaja de que ambos acaban de local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, los cuatro conjuntos en la Sudamericana también están listos para su debut, con el partido estelar entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, donde el ganador obtendrá el cupo a la fase de grupos y eliminará a un grande de Colombia.

Programación de la Libertadores

La Conmebol, pocas horas después de realizar el sorteo de las fases previas, dio a conocer los horarios para los encuentros de la primera y segunda ronda en la Copa Libertadores, para que los clubes se vayan alistando para su debut y hacer su mejor presentación.

Medellín será el primero en salir a escena, con su compromiso ante Liverpool de Uruguay el martes 17 de febrero a las 7:30 p. m., en el estadio Centenario de Montevideo, donde quiere sacar ventaja para llegar tranquilo al compromiso de vuelta en el Atanasio Girardot.

Medellín viene de perder la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional - crédito David Jaramillo / Colprensa

Con respecto a la revancha, el Poderoso recibirá a los uruguayos el martes 24 de febrero, a las 7:30 p. m., en la capital antioqueña, donde se definirá a uno de los ocho clasificados a la tercera ronda previa, que será el último paso antes de llegar a la fase de grupos.

Por su parte, Deportes Tolima debutará en la Libertadores el jueves 19 de febrero, con rival por conocer de la primera fase previa y en condición de visitante, que saldrá del ganador entre el Deportivo Táchira de Venezuela y uno de los cuatro representantes de Bolivia.

Deportes Tolima espera por rival para la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026 - crédito Deportes Tolima

La vuelta se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el jueves 26 de febrero a las 7:30 p. m., cuando los ibaguereños esperan pasar de ronda y no volver a quedar eliminados de manera temprana como en 2025, con Melgar de Arequipa pasando por encima del Pijao.

Partidos en la Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 definió este jueves en Paraguay los cruces que determinarán la participación de los equipos colombianos en el torneo. Millonarios y Atlético Nacional disputarán un enfrentamiento directo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde el ganador asegurará su lugar en la fase de grupos.

La organización del certamen estableció que Atlético Nacional será local en este duelo, lo que obliga al conjunto embajador a desplazarse a Medellín para buscar la clasificación. Por su parte, América de Cali recibirá a Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero.

Así quedaron todas las llaves de la fase previa de la Copa Sudamericana, a la espera de los clasificados por Bolivia y Ecuador - crédito Conmebol

Con respecto a las fechas, los encuentros de los colombianos se darán entre el 2 y 8 de marzo de 2026, a la espera de que la Conmebol defina la programación de todos los duelos, que serán a una sola rueda y en caso de empate, se irán directamente a los penales.

Actualmente, varios clubes continúan compitiendo por un puesto entre los 32 mejores en la fase previa, mientras los equipos colombianos ya preparan sus plantillas con la esperanza de representar al país en el certamen internacional. Hasta el momento, no se han confirmado los rivales internacionales que enfrentarán los ganadores de estos encuentros en la fase de grupos.