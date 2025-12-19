Deportes

Miguel Ángel Borja estaría en la lista de refuerzos de Boca Juniors para 2026: “Si no se avanza con Cruz Azul”

El desenlace de la negociación depende de la decisión del club mexicano y de las condiciones contractuales que el equipo argentino le presenten al delantero colombiano

Miguel Ángel Borja seguiría en el radar de Boca Juniors para reforzar al club en la temporada 2026 - crédito Jesús Aviles / Infobae

Boca Juniors mantiene la atención del mercado de pases con su interés en Miguel Ángel Borja, delantero colombiano cuyo futuro aún no se define.

El club argentino observa de cerca la situación del jugador, a la espera de que se resuelva la negociación que lo vincula con Cruz Azul de México.

Si ese traspaso no se concreta, Boca podría avanzar con fuerza para intentar su fichaje, puesto que el entorno de Borja ya ha mostrado disposición para dialogar, mientras que el propio futbolista ha manifestado su deseo de vestir la camiseta azul y oro.

El atacante argentino sigue en el radar de Boca Juniors, igual que Marino Hinestroza, que en los próximos días podría hacerse su oficialización al cuadro Xeneize - crédito @ESPNArgentina / X

El 18 de diciembre de 2025, el periodista Emiliano Raddi, en el programa Espn F90, afirmó que si Cruz Azul no acelera por contratar a “el Colibrí”, Boca Juniors comenzará a buscar la forma de fichar al exdelantero del Palmeiras y River Plate.

“Si no se avanza con Cruz Azul, Boca aparece fuerte en el mercado por Borja. No se va a poner a pelear quién tiene más dólares para convencer a Borja. Pero si no llega a aparecer lo de Cruz Azul, Boca avanzará por el colombiano”, dijo.

El futuro inmediato de Borja depende de la resolución de su posible pase a Cruz Azul. Raddi coincidió en que la definición de esa operación será clave para que Boca decida sus próximos pasos.

“Vuelvo a decir, si no se avanza con Cruz Azul, Boca aparece fuerte en el mercado por Borja”, insistieron durante la conversación, subrayando que la dirigencia argentina solo avanzará si el club mexicano no concreta la incorporación del delantero.

Sensaciones y preferencias del entorno de Miguel Ángel Borja

El colombiano estaría vinculado con el cuadro azul y oro, pese a también ser tenido en cuenta por parte del fútbol mexicano - crédito Jesús Aviles / Infobae

Raddi complementó en su informe sobre las preferencias del futbolista. Allí explicó que el delantero tendría más preferencia para ir al club de Buenos Aires, que trasladarse a México.

“¿Qué sensación tenés que Borja tiene más ganas de jugar en Cruz Azul o en Boca? Porque a mí, si me apuras, me da toda la sensación de que tiene más ganas de jugar en Boca que en Cruz Azul. Yo sé que en Boca son optimistas por las charlas que tuvieron con su entorno. Es más, hasta hace algunos días también su entorno estaba interesado en hablar con Boca, comentándole justamente cuál es la sensación de Borja. El jugador demostró querer jugar en Boca, pero después de lo económico, y Borja lo ha manifestado varias veces, es importante también a la hora de decir”, explicó Raddi.

Expectativas y próximos pasos en el mercado de pases

El periodista también afirmó que Borja preferiría quedarse en el fútbol argentino que mudarse a la Liga MX - crédito Jean Carniel / REUTERS

En cuanto a la estrategia de Boca, los panelistas enfatizaron que el club no tiene intención de entrar en una puja económica por Borja.

“No se va a poner a pelear quién tiene más dólares para convencer a Borja”, reiteraron, dejando en claro que la cautela será la norma en las negociaciones.

El club argentino aguardará la definición de Cruz Azul antes de tomar una decisión, mientras el entorno del delantero mantiene abiertas las puertas para un posible acercamiento.

El desenlace de esta historia dependerá tanto de la resolución económica como de las aspiraciones deportivas del jugador, quien ha mostrado interés en sumarse a Boca Juniors, aunque la decisión final estará determinada por las condiciones contractuales que se le presenten.

River Plate demandaría a Miguel Ángel Borja

El periodista confirmó que River tiene una deuda con el atacante colombiano - crédito @RenzoMPantich / X

La salida de Miguel Ángel Borja de River Plate ha desatado un escenario de tensión económica y jurídica que podría tener repercusiones en el fútbol argentino, especialmente si el delantero colombiano concreta su llegada a Boca Juniors.

Según el periodista argentino Renzo Pantich, el club de Núñez (barrio donde se encuentra el estadio Monumental de River Plate), mantiene una deuda salarial de USD 500.000 con Borja y, de acuerdo con la misma fuente, la dirigencia de River Plate ha tomado la decisión de no saldar ese compromiso.

Este conflicto financiero no solo afecta la relación entre el jugador y su antiguo club, sino que podría escalar a instancias judiciales. Pantich detalló en su cuenta oficial de X

“River Plate tiene una deuda salarial con Miguel Borja, de 500 mil dólares. El club está decidido a no pagarla

La posibilidad de que el delantero colombiano demande a River Plate mientras defiende los colores de Boca Juniors ha generado un intenso debate en redes sociales y medios deportivos argentinos.

El eventual traspaso de Borja al club xeneize, en medio de un litigio con su exequipo, podría tensar aún más la histórica rivalidad entre ambas instituciones.

