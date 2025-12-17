Deportes

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

El deportista recorrió distintos equipos antes de llegar al Tiburón, pero fue en este club donde realmente se estableció y con sus destacadas actuaciones en la final frente al Tolima, logró darle al conjunto su undécima estrella

Con un gol crucial en Ibagué, José Enamorado selló el 1-0 que le dio la undécima estrella a Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2025-2 - crédito Junior FC

José David Enamorado se consagró como la gran figura de la final de la Liga BetPlay 2025-2, tras anotar el gol que selló el triunfo de Junior de Barranquilla ante Deportes Tolima, asegurando el 1-0 en Ibagué, en el estadio Manuel Murillo Toro, y llevó al equipo barranquillero a su undécima estrella en su historia en el fútbol colombiano.

Con una destacada actuación a lo largo de la serie, Enamorado se erigió como el ‘héroe’ de la final, acumulando tres goles en total, dos de ellos en la ida y uno más en la vuelta, con los que dejó una huella imborrable en la hinchada tiburona.

El 1-0 de Enamorado en Ibagué, un gol idéntico al que había anotado en la ida, dio tranquilidad a los dirigidos por Alfredo Arias. El jugador aprovechó su velocidad por la banda derecha, superando a los defensores del Tolima para quedar mano a mano con el portero local, ante el cual picó la pelota con categoría para marcar; el gol, que llegó al minuto 17 del primer tiempo, fue el que definió el destino, al poner a Junior con un global de 4-0.

José Enamorado, que comenzó su carrera en las divisiones inferiores de Orsomarso, logró encontrar su lugar en Junior - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El crecimiento de Enamorado: de la inestabilidad a la consolidación

El recorrido de José Enamorado no fue fácil, desde sus primeros pasos en el fútbol profesional, cuando comenzó en las divisiones inferiores del Orsomarso, el jugador de 26 años tuvo que superar varias adversidades. Aunque en clubes como Equidad, Deportivo Cali y Real Cartagena no logró consolidarse, su paso por Independiente Santa Fe en 2022 marcó un antes y un después en su carrera.

En Santa Fe, Enamorado encontró su mejor versión, gracias a su velocidad, su capacidad para encarar y su juego en el uno contra uno, se convirtió en una pieza clave del conjunto capitalino. A pesar de las dificultades defensivas de su equipo, Enamorado logró destacarse y llamar la atención de otros clubes, entre ellos, Junior de Barranquilla.

Al llegar al Tuburon en 2023, Enamorado encontró el entorno ideal para seguir desarrollando su juego. En su primera temporada con el club, se coronó campeón del Torneo Clausura tras vencer a Independiente Medellín. En 2024, también brilló en la Copa Libertadores, al demostrar que su llegada al equipo barranquillero no era solo un golpe de suerte, sino el resultado de un trabajo constante y una evolución notable en su juego.

Aunque en clubes como Equidad, Deportivo Cali y Real Cartagena, José Enamorado no logró consolidarse, su paso por Independiente Santa Fe en 2022 marcó un antes y un después en su carrera - crédito Jose Jacome/EFE

Ahora, la figura de José Enamorado en esta final no solo lo pone como una de las principales estrellas del fútbol colombiano, sino que genera expectativas sobre su futuro. Si bien en Junior se le brindó la oportunidad de brillar, su nivel actual lo coloca como uno de los futbolistas más cotizados del país.

El jugador soleño conquistó el cariño de los aficionados, que lo consideran como el hombre que devolvió a Junior a la gloria, después de la finalización del 2023. Esta victoria, además, se concretó en una cancha ajena, lo que puso fin a una gran temporada en esa sequía.

¿Enamorado puede soñar con llegar a la selección Colombia?

Con esta victoria, se recordó la entrevista que Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, dio a Balón Dividido de ESPN, donde habló sobre José Enamorado. Cuando lo cuestionaron si el delantero era opción para futuras convocatorias, él señaló que la puerta está abierta para cualquier jugador que esté destacando, pero aclaró que no solo el nivel futbolístico cuenta, sino otros factores.

El técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, se refirió a la posibilidad de convocar a José Enamorado, destacando que "la puerta está abierta" - crédito FCF

“Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado. Hay dos situaciones que tienen que sostener a un jugador: la regularidad y el alto nivel, y sobre todo si está en el torneo local”, afirmó Lorenzo.

