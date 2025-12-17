Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

Néstor Lorenzo estuvo presente en la final de la Liga BetPlay - crédito Hannah Mckay / REUTERS

El 16 de diciembre de 2025, en la antesala de la gran final de la Liga BetPlay 2025-II, la presencia del técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, en el hotel donde se hospeda el Junior de Barranquilla generó expectativa y revuelo entre la prensa y los aficionados.

A solo horas de que Tolima y Junior definieran al nuevo campeón del fútbol colombiano en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, la atención se centró en la posibilidad de que el seleccionador nacional observe de cerca a figuras destacadas del torneo local, con miras a la lista definitiva para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Este fue el curioso momento que vivió un periodista con Néstor Lorenzo - crédito @DeportesEH / X

Durante un breve encuentro con periodistas en el hotel, Lorenzo fue abordado por El Heraldo sobre la actuación de José Enamorado, delantero del Junior que ha tenido un semestre sobresaliente y cuyo nombre suena como alternativa para la selección. El entrenador argentino, fiel a su estilo reservado, limitó el diálogo a una sola pregunta y, ante la consulta sobre Enamorado, respondió con humor:

“No, vengo a ver la final del fútbol colombiano. Bueno, ya perdiste la oportunidad”, una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y que, según El Heraldo, evitó cualquier compromiso público sobre el futuro del jugador en la Tricolor.