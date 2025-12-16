Deportes

Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

El conjunto Matecaña, que se acogió a ley de quiebras por sus deudas salariales, tendría negocios con un recordado entrenador que antes integró a Millonarios

Guardar
Deportivo Pereira está en ley
Deportivo Pereira está en ley de quiebras para evitar la desaparición, a la espera de llegar a un acuerdo con algún inversor para cancelar todos los salarios atrasados - crédito Colprensa

El fútbol colombiano se acerca a la temporada 2026, cuando la incertidumbre aqueja a los aficionados del Deportivo Pereira, que se salvó de la desafiliación de la Dimayor porque se acogió a la ley de quiebras, con la que busca sanear todas sus finanzas y continuar en el fútbol profesional.

De otro lado, el cuadro Matecaña quedaría a manos de un polémico ex entrenador de la Liga BetPlay, que fue campeón en cuatro ocasiones y criticado fuertemente por su etapa administrativa en un histórico conjunto del país, además de que ha estado alejado del deporte hace 10 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Mientras tanto, Pereira sigue en manos de Álvaro López, su representante legal y a quien los aficionados no quieren ver por más tiempo y aunque el directivo intentó vender la institución al grupo Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., todo indica que el proceso se congeló y estaría caído.

“Hemos estado ahí cerca”

Debido a las deudas salariales, que según Acolfutpro son de octubre y noviembre, el conjunto de Risaralda busca un inversor urgente, que pueda aportar una buena cantidad de dinero rápido y sanear a toda la institución, pues también le hizo quite a una suspensión del Ministerio del Deporte por la crisis.

En entrevista con El VBar Caracol, el extécnico Luis Augusto ‘Chiqui’ García confirmó que trabaja en la compra del Deportivo Pereira, volviendo nuevamente al fútbol colombiano como directivo: “Sinceramente, hemos estado ahí cerca, esa es la verdad. Sí hemos tenido intención, con un grupo de empresarios”.

Luis Augusto "Chiqui" García se
Luis Augusto "Chiqui" García se alejó del fútbol desde 2015 y se dedicó al sector de la construcción, en la que forjó su fortuna - crédito Colprensa

Con cuatro títulos en la liga con América, Tolima y Millonarios dos veces, Chiqui García reveló detalles sobre el proceso para adquirir a los matecañas, aunque el primer limitante es el dinero rápido para sanear sus deudas: “Le han dado un tiempo, seguramente lo va a lograr, por lo menos para que mejore la situación”.

No está fácil, precisamente por la deuda que tiene el club, no tanto por lo que vale, sino por la necesidad imperiosa que tiene de recibir unos dineros. Nosotros tenemos una gestión con un fondo internacional como el que compró el Cali, por ahí es el camino”, señaló el extécnico.

Deportivo Pereira quedaría en manos
Deportivo Pereira quedaría en manos de un grupo empresarial del extranjero, tal como el Deportivo Cali - crédito Colprensa

Sobre la labor en esa negociación, García afirmó que “somos intermediarios, más o menos”, además de que “de pronto no conmigo, pero sí se va a hacer” esa compra, que sería la salvación del Pereira para no perder el reconocimiento deportivo y desaparecer del fútbol profesional, como le pasó al Cúcuta en 2020.

Sanción a Álvaro López

A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades informó que le impuso una multa de 100 millones de pesos a Álvaro López, presidente y representante legal del Deportivo Pereira," por desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión".

Ahora el representante legal del
Ahora el representante legal del Deportivo Pereira fue sancionado por incumplimiento - crédito Superintendencia de Sociedades

“El incumplimiento de estas órdenes evidencia que el investigado actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley. Tales actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, comprometen la transparencia y restan veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad”, añadió.

Por su parte, el superintendente Billy Escobar afirmó que “los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”.

Temas Relacionados

Deportivo PereiraLuis Augusto GarcíaChiqui GarcíaChiqui García PereiraÁlvaro López PereiraDeportivo Pereira crisisColombia-Deportes

Más Noticias

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

El partido de ida en el estadio Metropolitano de Barranquilla terminó 3-0 a favor del Tiburón, luego de los goles marcados por José Enamorado, en dos ocasiones, y Bryan Castrillón

Final de la Liga BetPlay

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

El IDRD dio a conocer novedades sobre sus proyectos de construcción más destacados durante la presentación de su balance de gestión de 2025

Ya hay fecha para las

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá cerca de 30.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Pijao, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra ante el Tiburón

Tolima vs. Junior EN VIVO,

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana

Luego de la campaña irregular en 2025, el cuadro rojo se alista para la temporada 2026 con un jugador que es conocido por su desempeño en eliminatorias y habría sido acercado por un referente Escarlata

América de Cali está cerca

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores

El club Cardenal publicó la lista de precios para asistir a 10 partidos que disputará como local en el primer semestre

Críticas en Santa Fe por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo exigió el

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

El Clan del Golfo envió mensaje al ELN tras liberar a dos guerrilleros secuestrados: “La negociación es con hechos”

ENTRETENIMIENTO

J Balvin reflexionó sobre sus

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

Deportes

Final de la Liga BetPlay

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Ya hay fecha para las obras del nuevo El Campín: habrá un tercer estadio de fútbol profesional en Bogotá

Tolima vs. Junior EN VIVO, final de la Liga BetPlay 2025: formaciones confirmadas en Ibagué

América de Cali está cerca de romper el mercado de fichajes del fútbol colombiano: tendría lista a una figura sudamericana

Críticas en Santa Fe por precio del abono para 2026, no incluye la Copa Libertadores