Deportivo Pereira pasaría a manos de polémica figura del fútbol colombiano: “Sí se va a hacer”

Deportivo Pereira está en ley de quiebras para evitar la desaparición, a la espera de llegar a un acuerdo con algún inversor para cancelar todos los salarios atrasados - crédito Colprensa

El fútbol colombiano se acerca a la temporada 2026, cuando la incertidumbre aqueja a los aficionados del Deportivo Pereira, que se salvó de la desafiliación de la Dimayor porque se acogió a la ley de quiebras, con la que busca sanear todas sus finanzas y continuar en el fútbol profesional.

De otro lado, el cuadro Matecaña quedaría a manos de un polémico ex entrenador de la Liga BetPlay, que fue campeón en cuatro ocasiones y criticado fuertemente por su etapa administrativa en un histórico conjunto del país, además de que ha estado alejado del deporte hace 10 años.

Mientras tanto, Pereira sigue en manos de Álvaro López, su representante legal y a quien los aficionados no quieren ver por más tiempo y aunque el directivo intentó vender la institución al grupo Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S., todo indica que el proceso se congeló y estaría caído.

“Hemos estado ahí cerca”

Debido a las deudas salariales, que según Acolfutpro son de octubre y noviembre, el conjunto de Risaralda busca un inversor urgente, que pueda aportar una buena cantidad de dinero rápido y sanear a toda la institución, pues también le hizo quite a una suspensión del Ministerio del Deporte por la crisis.

En entrevista con El VBar Caracol, el extécnico Luis Augusto ‘Chiqui’ García confirmó que trabaja en la compra del Deportivo Pereira, volviendo nuevamente al fútbol colombiano como directivo: “Sinceramente, hemos estado ahí cerca, esa es la verdad. Sí hemos tenido intención, con un grupo de empresarios”.

Luis Augusto "Chiqui" García se alejó del fútbol desde 2015 y se dedicó al sector de la construcción, en la que forjó su fortuna - crédito Colprensa

Con cuatro títulos en la liga con América, Tolima y Millonarios dos veces, Chiqui García reveló detalles sobre el proceso para adquirir a los matecañas, aunque el primer limitante es el dinero rápido para sanear sus deudas: “Le han dado un tiempo, seguramente lo va a lograr, por lo menos para que mejore la situación”.

“No está fácil, precisamente por la deuda que tiene el club, no tanto por lo que vale, sino por la necesidad imperiosa que tiene de recibir unos dineros. Nosotros tenemos una gestión con un fondo internacional como el que compró el Cali, por ahí es el camino”, señaló el extécnico.

Deportivo Pereira quedaría en manos de un grupo empresarial del extranjero, tal como el Deportivo Cali - crédito Colprensa

Sobre la labor en esa negociación, García afirmó que “somos intermediarios, más o menos”, además de que “de pronto no conmigo, pero sí se va a hacer” esa compra, que sería la salvación del Pereira para no perder el reconocimiento deportivo y desaparecer del fútbol profesional, como le pasó al Cúcuta en 2020.

Sanción a Álvaro López

A través de un comunicado, la Superintendencia de Sociedades informó que le impuso una multa de 100 millones de pesos a Álvaro López, presidente y representante legal del Deportivo Pereira," por desatender las órdenes impartidas por esta autoridad. Entre ellas, la instrucción de abstenerse de reconocer en la contabilidad el valor correspondiente a los derechos deportivos de trece (13) jugadores que no pertenecían a la sociedad, registrados a 31 de diciembre de 2022 por $9.573.247.868, y la prohibición de participar con su voto en decisiones relacionadas con su propia gestión".

Ahora el representante legal del Deportivo Pereira fue sancionado por incumplimiento - crédito Superintendencia de Sociedades

“El incumplimiento de estas órdenes evidencia que el investigado actuó apartado del estándar de conducta del buen hombre de negocios y de manera desatenta frente a las directrices de esta Superintendencia y a la ley. Tales actuaciones afectan la confianza de los usuarios en la información financiera, comprometen la transparencia y restan veracidad a los estados financieros que debe presentar la sociedad”, añadió.

Por su parte, el superintendente Billy Escobar afirmó que “los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”.