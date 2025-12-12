Deportes

Ministerio del Trabajo mete mano al fútbol colombiano: investiga a la Dimayor y la Federación por violar derechos de jugadores

Luego de los procesos al Deportivo Pereira y la inspección a la sede del Tolima, la cartera del Gobierno nacional tiene en la mira a las principales entidades por una denuncia de la Acolfutpro

Guardar
Ministerio del Trabajo investiga a
Ministerio del Trabajo investiga a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol por problemas sindicales - crédito Ministerio del Trabajo

Nuevamente, el Gobierno nacional pone la mira en el fútbol colombiano, las actividades de los clubes y problemas que se denunciaron en los últimos meses, recientemente por crisis de equipos como el Deportivo Pereira, al cual le había retirado el reconocimiento deportivo por deuda salarial de dos meses.

El Ministerio del Trabajo ahora investigará a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, debido a que la Acolfutpro radicó una denuncia para acusar a las dos entidades de vulnerar derechos de los jugadores profesionales, sobre todo aquellos que pertenecen al gremio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que la misma organización se ha encargado de presentar toda clase de problemas en el fútbol colombiano, el más reciente fue el allanamiento al Deportes Tolima en su sede, a pocas horas de la final de la Liga BetPlay y que tiene en jaque a las demás instituciones.

Ministerio del Trabajo investiga al fútbol colombiano

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han abierto varios procesos a la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol y distintos clubes por prácticas irregulares, desde la contratación de futbolistas en la rama masculina y femenina, organización de la Liga Femenina y la reciente crisis del Deportivo Pereira.

Se conoció que el Ministerio del Trabajo investiga una posible vulneración del derecho a la libertad sindical de los jugadores profesionales, que según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, se dio después de que la División Mayor y la FCF no firmaran el acuerdo para mejorar las condiciones de los deportistas.

Tras la ausencia para la
Tras la ausencia para la firma del acuerdo para las condiciones laborales de los jugadores, el Ministerio del Trabajo inició una investigación por vulnerar la libertad sindical - crédito Acolfutpro

La Acolfutpro aseguró que puso la queja ante la cartera y “se expuso que, desde septiembre de 2019, más de mil futbolistas profesionales suscribieron un pliego de peticiones que fue desconocido por FCF y DIMAYOR, quienes se negaron a iniciar conversaciones en los términos previstos por el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente, pese a la intervención de la OIT en el Caso 3423 y al inicio de conversaciones en abril de 2024, ambas entidades incumplieron nuevamente: el 29 de septiembre de 2025 se alcanzó un acuerdo total, pero el 6 de noviembre de 2025, convocados por el Ministro del Trabajo para su firma, FCF y Dimayor se negaron sin justificación válida a suscribirlo”.

“El Ministerio del Trabajo reconoce ahora la gravedad del caso y, por ello, decidió asumirlo directamente bajo la figura de poder preferente, por tratarse de un asunto de interés nacional y gran complejidad. El proceso será adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales, con prioridad y bajo los principios de transparencia, celeridad y debido proceso“, añadió la asociación en su comunicado.

En cabeza de Antonio Sanguino,
En cabeza de Antonio Sanguino, el Ministerio del Trabajo le ha puesto la lupa al fútbol colombiano por distintas denuncias de irregularidades - crédito @MintrabajoCol/X

Para la Acolfutpro, “se confirma que las conductas de FCF y DIMAYOR constituyen una vulneración al derecho de libertad sindical, asociación y negociación colectiva, protegidos por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia”.

Inspección al Deportes Tolima

El 11 de diciembre, se conoció que el Ministerio del Trabajo también hizo una inspección en la sede del Deportes Tolima, previo a la final de la Liga BetPlay contra Junior, debido a las denuncias de la Acolfutpro, porque el club “vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de los futbolistas de asociación y reunión”

El Ministerio del Trabajo recibió
El Ministerio del Trabajo recibió las denuncias sobre restricciones en Tolima para la organización sindical - crédito Acolfutpro

El club ha impedido la realización de reuniones gremiales dentro de sus instalaciones, desconociendo el artículo 39 de la Constitución Política y el Convenio 87 de la OIT. Además, se ha negado a realizar las deducciones autorizadas por nuestros afiliados para el pago de sus cuotas sindicales, incumpliendo lo establecido en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 134 de la Ley 50 de 1990. Estas conductas configuran un ambiente de intimidación que busca desalentar la organización colectiva de los futbolistas”, añadió la agremiación.

En su comunicado, la Acolfutpro añadió que “no es aceptable que se les niegue estos derechos a los futbolistas que, con su esfuerzo en la cancha, le dan resultados deportivos al club y lo han llevado a disputar la final de la liga. Por ello, permanecemos atentos al pliego de cargos que el Ministerio del Trabajo formule como resultado de las visitas realizadas, en el que quedarán evidenciados los incumplimientos en los que incurre la institución”.

Temas Relacionados

Ministerio del TrabajoDimayorFederación Colombiana de FútbolAcolfutproGobierno de Gustavo PetroFútbol colombianoColombia-Deportes

Últimas Noticias

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de ida de la Liga BetPlay 2025

Tiburones y pijaos se enfrentan en el primer partido por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que estará a reventar de aficionados

Junior vs. Tolima EN VIVO:

La selección Colombia tiene en riesgo su amistoso ante Croacia: Carlos Antonio Vélez explicó la razón

Pese a que las dos federaciones están en conversaciones para confirmar el encuentro en marzo de 2026, existe un problema y proviene de los cruces en el mundial

La selección Colombia tiene en

Barranquilla insistirá en hacer un Gran Premio de Fórmula 1, confirmó el alcalde Álex Char: “No depende de la nación”

El alcalde de la ciudad afirmó que técnicos de la FIA han estado en la ciudad de Barranquilla en los nuevos intentos del país de traer el deporte automotor más importante

Barranquilla insistirá en hacer un

Atlético Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay 2025

En una edición más del clásico paisa, se jugarán los primeros noventa minutos en el estadio Atanasio Girardot, por el título que disputan equipo de la primera y segunda división del futbol colombiano

Atlético Nacional vs. Medellín: hora

Néstor Lorenzo admitió que la selección Colombia se relajó al final de las Eliminatorias Sudamericanas: “Lo charlamos”

El entrenador reconoce la importancia de la clasificación, pero insiste en que el equipo nacional debe fortalecer su plantel con más jugadores en clubes de élite europea

Néstor Lorenzo admitió que la
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea aprobó el

La Unión Europea aprobó el bloqueo indefinido de USD 228.000 millones en activos rusos para la reconstrucción de Ucrania

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025