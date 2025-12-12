Ministerio del Trabajo mete mano al fútbol colombiano: investiga a la Dimayor y la Federación por violar derechos de jugadores

Ministerio del Trabajo investiga a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol por problemas sindicales - crédito Ministerio del Trabajo

Nuevamente, el Gobierno nacional pone la mira en el fútbol colombiano, las actividades de los clubes y problemas que se denunciaron en los últimos meses, recientemente por crisis de equipos como el Deportivo Pereira, al cual le había retirado el reconocimiento deportivo por deuda salarial de dos meses.

El Ministerio del Trabajo ahora investigará a la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, debido a que la Acolfutpro radicó una denuncia para acusar a las dos entidades de vulnerar derechos de los jugadores profesionales, sobre todo aquellos que pertenecen al gremio.

Cabe recordar que la misma organización se ha encargado de presentar toda clase de problemas en el fútbol colombiano, el más reciente fue el allanamiento al Deportes Tolima en su sede, a pocas horas de la final de la Liga BetPlay y que tiene en jaque a las demás instituciones.

Ministerio del Trabajo investiga al fútbol colombiano

Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han abierto varios procesos a la Dimayor, Federación Colombiana de Fútbol y distintos clubes por prácticas irregulares, desde la contratación de futbolistas en la rama masculina y femenina, organización de la Liga Femenina y la reciente crisis del Deportivo Pereira.

Se conoció que el Ministerio del Trabajo investiga una posible vulneración del derecho a la libertad sindical de los jugadores profesionales, que según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, se dio después de que la División Mayor y la FCF no firmaran el acuerdo para mejorar las condiciones de los deportistas.

Tras la ausencia para la firma del acuerdo para las condiciones laborales de los jugadores, el Ministerio del Trabajo inició una investigación por vulnerar la libertad sindical - crédito Acolfutpro

La Acolfutpro aseguró que puso la queja ante la cartera y “se expuso que, desde septiembre de 2019, más de mil futbolistas profesionales suscribieron un pliego de peticiones que fue desconocido por FCF y DIMAYOR, quienes se negaron a iniciar conversaciones en los términos previstos por el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. Posteriormente, pese a la intervención de la OIT en el Caso 3423 y al inicio de conversaciones en abril de 2024, ambas entidades incumplieron nuevamente: el 29 de septiembre de 2025 se alcanzó un acuerdo total, pero el 6 de noviembre de 2025, convocados por el Ministro del Trabajo para su firma, FCF y Dimayor se negaron sin justificación válida a suscribirlo”.

“El Ministerio del Trabajo reconoce ahora la gravedad del caso y, por ello, decidió asumirlo directamente bajo la figura de poder preferente, por tratarse de un asunto de interés nacional y gran complejidad. El proceso será adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales, con prioridad y bajo los principios de transparencia, celeridad y debido proceso“, añadió la asociación en su comunicado.

En cabeza de Antonio Sanguino, el Ministerio del Trabajo le ha puesto la lupa al fútbol colombiano por distintas denuncias de irregularidades - crédito @MintrabajoCol/X

Para la Acolfutpro, “se confirma que las conductas de FCF y DIMAYOR constituyen una vulneración al derecho de libertad sindical, asociación y negociación colectiva, protegidos por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia”.

Inspección al Deportes Tolima

El 11 de diciembre, se conoció que el Ministerio del Trabajo también hizo una inspección en la sede del Deportes Tolima, previo a la final de la Liga BetPlay contra Junior, debido a las denuncias de la Acolfutpro, porque el club “vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de los futbolistas de asociación y reunión”

El Ministerio del Trabajo recibió las denuncias sobre restricciones en Tolima para la organización sindical - crédito Acolfutpro

“El club ha impedido la realización de reuniones gremiales dentro de sus instalaciones, desconociendo el artículo 39 de la Constitución Política y el Convenio 87 de la OIT. Además, se ha negado a realizar las deducciones autorizadas por nuestros afiliados para el pago de sus cuotas sindicales, incumpliendo lo establecido en el artículo 400 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 134 de la Ley 50 de 1990. Estas conductas configuran un ambiente de intimidación que busca desalentar la organización colectiva de los futbolistas”, añadió la agremiación.

En su comunicado, la Acolfutpro añadió que “no es aceptable que se les niegue estos derechos a los futbolistas que, con su esfuerzo en la cancha, le dan resultados deportivos al club y lo han llevado a disputar la final de la liga. Por ello, permanecemos atentos al pliego de cargos que el Ministerio del Trabajo formule como resultado de las visitas realizadas, en el que quedarán evidenciados los incumplimientos en los que incurre la institución”.