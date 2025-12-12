Junior y Tolima tendrán una sorpresa de la Dimayor en la final de la Liga BetPlay: vea de qué se trata

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima se alistan para la ida de la final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Todo está listo para la primera parte de la final de la Liga BetPlay 2025-II entre Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima, que empezarán la pelea por el título en el estadio Metropolitano el viernes 12 de diciembre, cuando miles de espectadores acompañarán al cuadro local.

Sumado a eso, la Dimayor prepara una sorpresa para el encuentro en Barranquilla, como parte de la fiesta por la gran final y para estar a la vanguardia de otros certámenes en el mundo, así como también darle un valor especial a este compromiso que definirá al nuevo campeón del fútbol colombiano.

Por lo pronto, los clubes ya se encuentran en La Arenosa y a la espera del pitazo inicial, pues ninguno quiere perder esta serie, sobre todo los tiburones porque solo sirve ser campeones para llegar a la Copa Libertadores, pues de lo contrario, quedarán en la Copa Sudamericana.

La sorpresa para la final de la Liga BetPlay

A través de redes sociales, se conoció que la Dimayor estrenará un balón para la definición del Torneo Finalización, con un toque especial y que espera sea del agrado de los aficionados, además de que será la primera vez que una final contará con un esférico distinto al de la temporada.

“Presentamos la joya más codiciada del fútbol colombiano: la edición especial del balón oficial de la Final de la Liga BetPlay Dimayor II 2025, inspirado en las esmeraldas, símbolo de orgullo, fuerza y belleza de nuestra tierra", escribió la empresa Golty, encargada de los esféricos.

La final de la Liga BetPlay tendrá un balón especial, con el que Junior y Tolima buscarán el título - crédito Golty

Según la entidad, “este no es un balón cualquiera… Es un tributo a dos instituciones legendarias del fútbol nacional que han escrito historias memorables y merecen levantar la gloria", destacando la historia tanto de Junior, que tiene 10 estrellas en la liga, como al Tolima y sus tres títulos.

“Este balón es una joya deportiva, forjada para dos equipos que representan lo más puro del fútbol: técnica, corazón y entrega. Llega para ser parte de momentos inolvidables, para rodar en la historia y para inspirar a cada hincha que late por su camiseta”, añadió la empresa.

El balón para la final de la Liga BetPlay está inspirado en las esmeraldas, por eso su color verde - crédito Golty

Se destaca en el balón que cambia los tonos naranjas y azules en su versión Latir, por un color verde en su totalidad, con base blanca y el escudo de los dos conjuntos de la final, que se usará en la ida y vuelta, pero sin saber si será la pelota para la temporada 2026 de la Liga BetPlay.

Lucas González mete presión a Junior

En rueda de prensa desde Barranquilla, el técnico de Tolima, Lucas González, afirmó que el favorito en la llave es el Junior por la inversión en su plantilla, las figuras que contrató y su historia misma, pero que espera vencerlo por el juego de los tolimenses, que fueron los mejores en los cuadrangulares.

“Los equipos de fútbol se hacen con presupuesto, en este caso Junior tiene un presupuesto superior a nosotros, por sentido común ellos tendrían más responsabilidad de ganar y ser favoritos. Afortunadamente, cuando un equipo juega bien al fútbol, puede contrarrestar y superar a equipos con presupuesto mayores”, dijo.

Lucas González habló sobre el Junior, previo a la final de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

Sobre la racha de los pijaos, González explicó que “es verdad que hace muchos partidos no perdemos. Entramos bien a cuadrangulares y solo encajamos un gol. Creo que la clave es que los jugadores han entendido, que nosotros queremos que el juego sea verdaderamente colectivo”.

“Yo también quiero ganar como sea, el problema es cómo es ese como sea, pero al jugador hay que convencerlo, sobre todo cuando un entrenador no jugó al nivel de ellos”, terminó de decir el bogotano, que disputa su primera final en su carrera profesional.