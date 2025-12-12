Jorge Bava prendió el ventilador: dejó mal parado a Santa Fe por su salida y lo que pasó con su renovación

Jorge Bava sacó campeón a Santa Fe de la Liga BetPlay 2025, pero se fue en septiembre por una oferta de Cerro Porteño - crédito Santa Fe

Jorge Bava, técnico uruguayo que llevó a Independiente Santa Fe al título del fútbol colombiano en 2025, rompió su silencio tres meses después de su salida del club, que abrió toda una polémica en ese entonces por la manera como se dio todo, además de que venía de salir campeón y tenía el cariño de la gente.

El uruguayo habló sobre las razones para dejar a los rojos, el porqué no renovó su contrato y si otro club colombiano lo contactó, pues todo se dio mientras el equipo peleaba por entrar a los ocho de la liga y en cuartos de final de la Copa Colombia.

“No hubo ni una invitación”

En entrevista con Caracol Radio, el uruguayo dijo que nunca recibió una oferta formal de renovación de contrato por parte del club para continuar en el cargo el año siguiente, a pesar de su exitoso desempeño en la temporada 2025, pues en solo tres meses logró un título y quería jugar la Copa Libertadores.

“Nunca hubo tal oferta en realidad, sí había conversaciones, estábamos viendo a futuro para el año siguiente. Cuando vino esta posibilidad de Cerro Porteño, el club sacó un comunicado que fue claro y tajante, antes de que yo pudiera comunicárselo al presidente. Después no hubo una oferta o una invitación para quedarme”, afirmó Bava.

Este fue el comunicado que difundió Santa Fe, al iniciar las versiones de la salida de Jorge Bava - crédito @SantaFe/X

“Tenía la incertidumbre para el 2026, la oferta de Cerro abarcaba lo que restaba del 2025 más 2026. Fue muy claro ese comunicado que fue oficial. Marcó que mi renovación iba a estar sujeta al año 2025. El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó la oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”, explicó el técnico uruguayo.

Jorge Bava causó todo un escándalo en Santa Fe por su oferta de Cerro Porteño, que al final se lo quedó - crédito Colprensa

Bava detalló que, ante la falta de una propuesta concreta de Santa Fe, optó por aceptar la oferta de Cerro Porteño, que le garantizaba continuidad hasta 2026. El entrenador describió la situación como un proceso de espera infructuosa: “El día siguiente tuvimos una conversación, en ningún momento me llegó la oferta, estuve esperando todo ese día en Medellín y hubo un momento que tuve que tomar una decisión”.

“Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético”

Consultado sobre la posibilidad de dirigir a otro equipo colombiano, Bava reconoció que existió un acercamiento informal de Atlético Nacional, aunque nunca se concretó una propuesta oficial: “Posterior, sí. No oficial, sí allegados, pero estábamos en pleno contrato con Santa Fe. No fue nunca algo concreto del club. Haber cambiado de club en Colombia no me parecía muy ético o acertado en plena competencia. Estábamos enfocados en renovar el título y obtener esa Copa tan anhelada, Copa Colombia”.

Sobre su experiencia en el fútbol colombiano, el uruguayo resaltó la exigencia y la competitividad del torneo. “Es muy competitivo; primero por lo disputado, hay que tener cierta regularidad que te permita entrar a los ocho y dentro de esos ocho hay equipos muy poderosos. Luego hay que tener regularidad; aparte hay que adaptarse a que hay muchos equipos con distintas condiciones”, analizó.

Jorge Bava se va de Santa Fe luego de ser campeón de la Liga BetPlay en el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

El técnico también compartió una anécdota sobre la final y el papel de Hugo Rodallega, autor del gol del título para Santa Fe. “Lo cuento acá, una y otra vez, fue de película ese día, estaba todo cuesta arriba. Él se lesiona en el calentamiento, estaba en la oficina y lo primero que me dicen ‘Hugo se desgarró’, yo por suerte soy una persona muy tranquila, hablé con él, me dijo ‘me desgarré, pero voy a empezar jugando’. Ahí había que tomar una decisión, si está desgarrado, va a jugar hasta que pueda, ya había que cambiar, nosotros teníamos que presionar arriba y ya con Hugo iba a ser difícil, porque iba a ser un desgaste muy difícil para él, tuvimos que sacrificar la presión más alta con un poco más media para resguardarlo a él”.

“Las imágenes que él se acerca, me pidió disculpas, que no aguantaba más y le dije que tenía para darnos aún más y habíamos quedado que hasta que no hiciera un gol no salía. Era el momento para arriesgar, siempre estuvimos alerta con él. Un poco la suerte, el destino, él vuelve al campo, le queda esa pelota, tan pronto hace el gol hicimos el cambio, el hombre cumplió con creces la promesa que me hizo antes del partido”, relató.