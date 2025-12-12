Cucho Hernández sería visto por un reconocido equipo de la Serie A italiana: este sería el destino del goleador de Betis

Juan Camilo Cucho Hernández es una de las figuras del Real Betis en la temporada, que quiere retenerlo ante el interés de otros clubes en Europa - crédito Europa Press

Juan Camilo Hernández mantiene su buen ritmo con el Betis, equipo al que arribó en enero de 2025 y en la actual temporada rinde de gran manera para que el club avance en LaLiga y la Europa League, esperando pelear por un título como ocurrió en la pasada campaña de la Conference League.

Cucho ahora es buscado por un conjunto italiano, el cual lo tendría entre sus planes para el próximo mercado de fichajes por su poder ofensivo y porque sería una alternativa ideal para el remate de la Serie A, además de que sería otro club para sumar minutos, llegar a la selección Colombia y ser convocado para el mundial.

¿El próximo equipo del Cucho Hernández?

El delantero colombiano ha sido vinculado recientemente como posible refuerzo de la Lazio de Italia, que busca soluciones ofensivas para el próximo mercado de invierno. Según AS Colombia, el club romano, dirigido por Maurizio Sarri, explora alternativas para fortalecer su ataque ante la falta de goleadores, y el rendimiento del atacante cafetero en la presente temporada lo ha puesto en el radar de los italianos.

Hernández, con siete goles y dos asistencias en la actual campaña, se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del Betis bajo la dirección de Manuel Pellegrini. Su capacidad para definir y generar juego ofensivo ha sido clave para el equipo sevillano, lo que ha despertado el interés de otros clubes europeos. La potencia y versatilidad del colombiano en el último cuarto de cancha son cualidades que Sarri valora especialmente en sus delanteros y que considera necesarias para su esquema en el conjunto de Roma.

Lazio busca un delantero como el Cucho Hernández para mejorar su temporada en la Serie A - crédito Alberto Lingria/REUTERS

El interés del cuadro italiano se enmarca en un contexto de prioridades y limitaciones económicas, pues la principal opción de la Lazio es el italiano Giacomo Raspadori, actualmente en el Atlético de Madrid. Es el delantero ideal para Sarri, pero su elevado coste —tasado en 25 millones de euros y con contrato hasta 2030— complica la negociación.

En contraste, la operación por Hernández resultaría más accesible, aunque el Betis exigiría una cifra superior a los 13 millones de euros invertidos en su fichaje. Esta diferencia de valoración coloca al colombiano como una alternativa viable, aunque no exenta de interrogantes.

Juan Camilo Cucho Hernández le valdría menos dinero a la Lazio, pero dependerá de la respuesta de Giacomo Raspadori - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Un cambio arriesgado

Uno de los factores que genera dudas en la directiva y el cuerpo técnico de la Lazio es la adaptación del Cucho a la Serie A. Aunque el traspaso sería económicamente más factible, la incertidumbre sobre el rendimiento del delantero en el fútbol italiano pesa en la decisión. Por este motivo, el club romano también contempla la posibilidad de repatriar a Raspadori.

El posible cambio de liga para Juan Camilo Hernández plantea riesgos y oportunidades en un momento clave de su carrera, pues a menos de ocho meses del Mundial, una transferencia a la Serie A podría afectar la regularidad y el protagonismo que el atacante ha conseguido en el Betis, en el que se ha ganado un puesto como titular y figura entre los máximos goleadores del campeonato.

Cucho Hernández, por ahora, terminará la temporada con el Betis, previo al mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

La continuidad en España le permitiría mantener el ritmo competitivo necesario para aspirar a una convocatoria con la selección nacional, mientras que un traspaso a Italia implicaría un proceso de adaptación y la incertidumbre sobre su rol en el nuevo equipo.

De otro lado, Hernández no participó en el reciente triunfo del Betis por 1-3 ante el Dynamo Zagreb en la Europa League. El descanso otorgado al delantero refleja su importancia en la plantilla y la gestión de su carga física en una temporada exigente. Con esta victoria, el cuadro andaluz se mantiene en la cuarta posición con 14 unidades, a un punto del líder Midtjylland.