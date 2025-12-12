Deportes

Antes de la final del fútbol colombiano, Ministerio del Trabajo tomó drástica decisión contra Deportes Tolima

La decisión ha generado polémica debido a que el ministro Antonio Sanguino ha reconocido que es hincha del Junior de Barranquilla

El comunicado fue publicado dos horas antes de que se jugara el partido de ida - crédito Colprensa

En Colombia hay gran expectativa por lo que será la final del fútbol colombiano entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, en la que se definirá al ganador de la estrella de diciembre en el FPC.

Sin embargo, antes de que se juegue el partido de ida, en Barranquilla, el Ministerio del Trabajo publicó un comunicado en el que confirmó una drástica decisión que afecta directamente a la institución de Ibagué.

En el documento se confirma que, tras una visita realizada por funcionarios del ministerio, se tomó la decisión de paralizar una obra que el club adelante en su sede deportiva, argumentando que no cumple con los requisitos necesarios para garantizar la protección de los trabajadores.

La suspensión se mantendrá hasta que el club y la empresa acrediten el cumplimiento total de los estándares mínimos establecidos - crédito Ministerio del Trabajo

En el comunicado se mencionan los aspectos que no fueron entregados por el club durante la visita que realizó el Ministerio del Trabajo el 11 de diciembre en sus instalaciones.

“Durante la inspección, ni el Club Deportes Tolima ni la empresa contratista clasificada en nivel de riesgo V, aportaron o evidenciaron la ejecución de documentos como: procedimientos de trabajo seguro, plan de emergencias, señalización de la obra, planos y rutas de evacuación, actas de brigada de emergencias, ni soportes de simulacros”.

En el informe se menciona que las condiciones de la obra “representan riesgos graves e inminentes para los trabajadores. La decisión se realiza mediante Auto No. 2280 del 11 de diciembre de 2025”.

En la parte final, se aclara que la institución tolimense podrá continuar con las labores de la construcción cuando presenten la documentación requerida a la Dirección Territorial.

“La paralización de la obra que corresponde a la fase inicial de la construcción del nuevo centro de alto rendimiento del club solo será levantada cuando la Dirección Territorial verifique que, tanto el Club Deportes Tolima como el contratista Eje Construcciones S.A.S. acrediten el cumplimiento total de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”

Cabe aclarar que la decisión del ministerio no afecta deportivamente a Deportes Tolima - crédito Colprensa

A pesar de que en el comunicado se argumentan los motivos de la sanción, en redes sociales hinchas del Deportes Tolima han cuestionado la visita que se realizó en la previa de la final del fútbol colombiano.

Usuarios han puesto en tela de juicio la objetividad de los trámites, mencionando que el ministro Antonio Sanguino expresó públicamente su felicidad por la clasificación del Junior a la final tras eliminar a Atlético Nacional, América de Cali e Independiente Medellín en el cuadrangular A.

“¡Junior tu papá! Hoy celebra todo el Caribe y celebra Barranquilla entera. Ahora, con toda en la final, pa’ que diciembre nos llegue con carnaval anticipado y la onceava estrella”, escribió el ministro Sanguino en su cuenta de X tras la última fecha de las semifinales en Colombia.

Antonio Sanguino celebró el triunfo de Junior en su cuenta en la red social X - crédito @AntonioSanguino

Otros aspectos por los que se registró la visita del Ministerio del Trabajo en la sede del Deportes Tolima son las denuncias por parte de Acolfutpro, sindicato de los jugadores profesionales en Colombia.

De acuerdo con Acolfutrpo, el club tolimense vulnera de manera sistemática los derechos de asociación y reunión de los futbolistas, negando las deducciones sindicales autorizadas y promoviendo un ambiente de intimidación.

En ese sentido, la organización sindical mencionó que “no es aceptable que quienes llevan al club a la final sean privados de sus derechos laborales”. En ese sentido, pidieron el cese de toda práctica en contra del sindicato, argumentando que los profesionales tienen derecho a la dignidad laboral.

Hasta el momento, no se sabe si el ministerio tomará algún tipo de decisión respecto a las denuncias de Acolfutpro, que son respaldadas por parte del plantel profesional del Tolima.

