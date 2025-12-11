Deportes

Lucas González “calentó” la final del fútbol colombiano: “El problema es del Junior”

El entrenador del Deportes Tolima habló antes de viajar a la capital del Atlántico

El bogotano habló antes de
El bogotano habló antes de viajar a Barranquilla para el partido de ida de la final - crédito DeportesTolima/JuniordeBarranquilla

Debido a que el torneo principal en Colombia se define en una final de formato ida y vuelta, en la Liga Betplay 2025-2, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se enfrentarán en la definición del campeonato.

El primero de los compromisos se disputará el viernes 12 de diciembre desde las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde toda la hinchada del Tiburón alentará a los rojiblancos.

El partido de vuelta será el martes 16 de diciembre desde las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro, en la capital musical de Colombia, Ibagué, en donde juega como local Tolima.

En la previa del primero de los juegos, Deportes Tolima viajó en un vuelo charter a Barranquilla; sin embargo, debido a la capacidad de la aeronave, parte del cuerpo técnico se trasladó en uno comercial, incluyendo al entrenador Lucas González, que antes de abordar habló con Win Sports sobre la final.

Deportes Tolima es el mejor
Deportes Tolima es el mejor equipo en la reclasificación del 2025 - crédito @LucasGonzalez_V/X

“Tenemos una ilusión enorme de hacer un buen partido allá y de ojalá regresar acá y dejar el trofeo en casa”, fue como comenzó González la entrevista, en la que reveló por qué no viajó con el plantel profesional.

“La decisión la tomo yo. Son 23 jugadores y el charter tiene 19 cupos, viajan 18 y el fisio, él es más importante que yo. Yo no trabajo sino hasta las seis de la tarde en la sesión de video”, indicó el bogotano.

En segundo lugar, fue cuestionado por el arquero que será titular en la final, puesto que el brasileño Neto Volpi y el uruguayo Cristopher Fiermarin están disponibles para los dos partidos.

El problema lo tiene Junior porque es el que tiene que hacerle goles a alguno de ellos dos. Puede atajar uno los dos partidos, puede atajar uno cada uno, sea como sea, estoy tranquilo”.

González afirmó que el favorito es el Junior

Deportes Tolima y Junior de
Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputarán el título de la Liga BetPlay II-2025 en una serie de ida y vuelta - crédito Dimayor/X

El entrenador bogotano elogió el trabajo de su cuerpo médico por tener a toda la plantilla a disposición para el primer partido: “Todo el mundo a disposición, es difícil llegar a los últimos partidos con toda la plantilla, lo hemos hecho bien, somos afortunados de contar con todos”

Debido a que Tolima es el equipo que más puntos ha sumado en el año, se ha afirmado que es la institución favorita al título; sin embargo, para Lucas González eso no es así.

“El favorito siempre tiene que ser el que más invierte. Este deporte te permite eso, acá si uno tiene más dinero, puede hacer mejores equipos, fichar jugadores que cobran más, pero el comportamiento de un equipo se construye con proceso y ahí nosotros lo hemos hecho muy bien”.

Deportes Tolima y el Junior
Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla cerrarán su participación en los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

A pesar de que aseguró que Junior es el favorito, González indicó que tiene claridad de que su equipo es mejor colectivamente que su rival.

Yo lo que puedo decir es que si pudiera apostar en un deporte colectivo, le apostaría al colectivo. Es un deporte en conjunto y acá se trata de que los equipos, los jugadores sepan las intenciones del equipo y a partir de ahí, uno tener más probabilidades de ganar”.

Por último, Lucas González recordó que en su llegada al Tolima perdieron los dos primeros partidos; sin embargo, gracias al trabajo grupal se ha conformado un equipo que peleará por la estrella de diciembre.

“Cuando empiezas a entrenar, hicimos una pretemporada de ocho días. A mí eso no se me olvida, yo dije que este equipo iba a ser el que menos goles iba a encajar, con entrenamiento, sacrificio y humildad hemos construido un muy buen equipo. Vamos a hacer todo para que el título se quede acá”.

