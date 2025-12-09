Deportes

Tolima vs. Junior: El día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

La Superliga del 2019 enfrentó a los dos campeones del campeonato colombiano de primera división en el 2018, con Luis Díaz como gran figura del compromiso

Luis Díaz marcó el gol
Luis Díaz marcó el gol de la derrota 2-1 en la ida de la Superliga 2019 - crédito Colprensa/Greissy Bettin

Pese a no haber protagonizado antes una final directa en el fútbol colombiano, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla cuentan con antecedentes decisivos en otras competiciones.

Uno de esos antecedentes es el de la Superliga de 2019, donde el entonces joven Luis Díaz tuvo un papel determinante vistiendo la camiseta del Junior.

En esa ocasión, Tolima llegaba a la contienda tras haberse coronado en la liga del primer semestre bajo la dirección de Alberto Gamero, mientras Junior, comandado por Julio Comesaña —que posteriormente emigró a Colón de Santa Fe, Argentina— había conquistado el segundo semestre.

El debut del nuevo técnico, Luis Fernando Suárez, se vio opacado cuando Tolima se impuso 2 a 1 en Barranquilla gracias a un doblete de Marco Pérez.

El gol de Junior, logrado por quien más tarde se convertiría en el actual delantero del Bayern Múnich, no fue suficiente ante el empuje visitante.

El episodio decisivo se escribió cuatro días después en Ibagué. Cuando el conjunto local parecía acariciar el título, Luis Carlos Ruiz anotó a los 90+2 minutos, forzando la definición desde el punto penalti.

La Superliga del 2019 fue
La Superliga del 2019 fue la primera que ganó Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Los cobros reflejaron la tensión acumulada: Tolima falló sus tres ejecuciones a través de Sergio Mosquera, Carlos Robles y Yeison Gordillo, mientras Junior no erró, con aciertos de Sebastián Hernández, Víctor Cantillo y Rafael Pérez. Así, el conjunto barranquillero se quedó con la corona, en una noche donde Luis Díaz volvió a confirmar su talento antes de emigrar al Porto en 2020, luego a Liverpool en 2022 y, más adelante, a Bayern.

Más allá de aquella Superliga, los duelos en instancias decisivas entre Junior y Tolima se remontan a otros formatos. En el cuadrangular final de 1981, empataron sin anotaciones en Barranquilla, pero Tolima venció 4-3 en el estadio El Campín—a raíz del colapso parcial de una tribuna en el Murillo Toro—, consiguiendo así su histórico pase a la Copa Libertadores.

Luis Díaz ganó cuatro títulos
Luis Díaz ganó cuatro títulos con Junior FC - crédito Colprensa/Greissy Bettin

En los octogonales de 1982 y 1984 compartieron grupo: en el primero, igualaron 1-1 en el Romelio Martínez y Tolima triunfó 2-0 en Ibagué; en el segundo, cada escuadra salió victoriosa en su estadio, ambos por 1-0.

La última vez que compartieron fase final en liga fue en el cuadrangular decisivo del año 2000, junto a América de Cali y Santa Fe. En ese torneo, Junior se impuso 1-0 como local y el duelo en Ibagué se resolvió sin goles.

La serie que comenzará el viernes 12 de diciembre en el estadio Roberto Meléndez y culminará el martes 16 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.

