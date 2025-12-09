Linda Caicedo va tras cifra histórica de James Rodríguez en el Real Madrid

La delantera colombiana tiene contrato hasta 2031 con el Merengue y es una de las fichas clave del proyecto a futuro - crédito EFE

Antes de que James Rodríguez llegara al Real Madrid, en el verano de 2014, solo dos colombianos habían vestido la camiseta del club español en su historia, estos fueron Edwin Congo y Freddy Rincón.

En ambos casos, tanto Congo como Rincón no tuvieron éxito en el Merengue y abandonaron la institución de la capital española sin tener cifras relevantes, lo que hizo que en el tiempo que estuvo en el club, Rodríguez se consolidara como el mejor cafetero que ha disputado minutos con el Real Madrid.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En las temporadas que estuvo en el Merengue, a pesar de que al final tuvo problemas para sumar minutos en partidos oficiales, el mediocampista logró disputar 125 partidos, en los que anotó 37 goles y entregó 47 asistencias.

La importancia de James Rodríguez en sus primeros años fue tal, que La Liga lo reconoció como el mejor mediocampista de la temporada 2014/2015, superando a jugadores como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Luka Modrić.

Caicedo va tras marca de James Rodríguez

James es el colombiano con más partidos, más goles y más asistencias con el Real Madrid - crédito FIFA

Desde su llegada en febrero de 2023 al Real Madrid, la atacante Linda Caicedo se ha consolidado como una de las figuras del club femenino, que pasa por un proceso de reconstrucción con el que tienen expectativas de convertirse en el equipo más importante del mundo en su categoría.

Es por ello que el Real Madrid ha contratado a figuras jóvenes, como la colombiana, a la que tiene asegurada con un contrato millonario que va hasta el verano de 2031, caso similar al de otras figuras.

De esa forma y con apenas 20 años, Caicedo es titular indiscutida en el Merengue, llegando a disputar más de 100 partidos oficiales, cifra que alcanzó el 9 de diciembre en el triunfo 2-0 ante Wolfsburg en la Champions League femenina.

Caicedo está a 25 partidos de alcanzar a James Rodríguez como el colombiano con más partidos en el Real Madrid, algo que podría superar en la presente temporada si no padece de alguna lesión de gravedad.

En cuanto a goles y asistencias, Caicedo está a 10 tantos de alcanzar al mediocampista y a 19 pases para gol de superar por completo los récords que ostenta el “10″ y capitán de La Tricolor.

La siguiente tarea para la delantera será poder alcanzar y superar a James Rodríguez en títulos oficiales, puesto que hasta la fecha no ha logrado alzar ningún título en el Real Madrid, mientras que el mediocampista ganó nueve trofeos en total.

Las expectativas de Linda Caicedo en el Real Madrid

Linda Caicedo anotó en el triunfo del Real Madrid por la Champions League femenina - crédito Reuters

En entrevistas que ha realizado para el canal oficial del club, Caicedo se ha comparado con James Rodríguez en más de una ocasión, mencionando que está siguiendo los pasos de su compatriota, lo que ha incluido ser nominada en la gala oficial de los premios The Best, en los que aparecen los mejores futbolistas de cada categoría en el mundo.

De la misma forma, Caicedo ha declarado que está cumpliendo un sueño de infancia al poder estar todos los días en las instalaciones del equipo de Madrid.

“Desde los cinco años empecé con el sueño y con la aventura del fútbol. Mi sueño siempre fue salir al exterior; y poder estar en el Real Madrid, es algo increíble, algo que no tiene nombre y espero poder poner orgullosos a todos los que están a mí al rededor”.

La delantera colombiana tiene contrato hasta 2031 con el Real Madrid - crédito @realmadridfem/X

Además del cariño de los aficionados, Caicedo ha mencionado que tiene en sus compañeras un respaldo que le ha permitido mejorar con el paso de las semanas en el Real Madrid a pesar de su corta edad.

“Siento que mis compañeras me podrán ayudar mucho en el crecimiento. Vengo a aprender mucho del juego y que ellas también me tengan en cuenta. Sé que es fútbol europeo; tiene jugadoras muy importantes, voy a crecer y espero poder adaptarme al juego y a la idea que tienen”.