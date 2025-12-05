Deportes

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Independiente Medellín y América de Cali serán los jueces de tiburones y verdolagas en busca de clasificar a la final, a la que ya clasificó el Deportes Tolima

Guardar
Atlético Nacional jugará ante América
Atlético Nacional jugará ante América de Cali, mientras que Junior FC jugará contra Independiente Medellín - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional definirán el lunes 8 de diciembre su pase a la final de la Liga BetPlay 2025-II, en la última jornada de los cuadrangulares semifinales. Los encuentros decisivos del Grupo A ante Independiente Medellín y América de Cali, respectivamente, se disputarán de forma simultánea a las 5:15 p. m, según confirmó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El Deportes Tolima ya aseguró su lugar en la final tras empatar 0-0 con Atlético Bucaramanga el miércoles, obteniendo la clasificación anticipada por el Grupo B. Ahora, espera rival para disputar la segunda estrella del año.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la fecha 6, el Junior, dirigido por Alfredo Arias, visitará al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Al equipo costeño le basta un empate o una victoria para avanzar. Por su parte, el DIM necesita ganar para asegurar su presencia en la fase previa de la Copa Libertadores. Si el Junior pierde, dependerá de que Atlético Nacional no consiga un triunfo en su visita al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Ganando el Verdolaga con la derrota del Tiburón enfrentará a Tolima en la gran final.

La programación de la jornada se completa con los duelos entre Tolima y Fortaleza a las 3:00 p. m, y Santa Fe frente a Bucaramanga a las 7:20 p. m.

Así están las tablas de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Grupo A

  1. Junior FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 8 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  3. América de Cali: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 11 puntos / +3 diferencia de goles / 5 partidos jugados.
  2. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / +2 diferencia de goles / 5 partidos jugados.
  3. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de goles / 5 partidos jugados.
  4. Fortaleza Ceif: 3 puntos / -6 diferencia de goles / 5 partidos jugados.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2025

  1. Deportes Tolima: 93 puntos / 51 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  2. Independiente Medellín: 89 puntos / 52 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026)
  3. Atlético Nacional: 88 puntos / 51 partidos jugados / +31 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026)
  4. Junior FC: 84 puntos / 51 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  5. Independiente Santa Fe: 86 puntos / 53 partidos jugados / +13 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026)
  6. América de Cali: 82 puntos / 51 partidos jugados / +20 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  7. Atlético Bucaramanga: 74 puntos / 45 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)
  8. Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)

Temas Relacionados

Liga BetPlayFPCAtlético NacionalJunior FCFinal Fútbol ColombianoCuadrangulares SemifinalesFecha 6Colombia-Deportes

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la definición de los grupos desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera quieren continuar su buen rumbo, camino a la conquista de la estrella 35

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

El entrenador argentino destaca que la clave para la Selección Colombia será llegar con sus jugadores en el mejor nivel posible, más allá de los rivales que el sorteo determine

Néstor Lorenzo habló en la

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking

La Tricolor aguarda por conocer los rivales a los que enfrentará en la primera ronda de grupos, en su séptima participación en Mundiales de Mayores de la FIFA

La selección Colombia en el

Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el sorteo de grupos desde Colombia

La Tricolor conocerá los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en el torneo que se desarrollará entre junio y julio

Mundial 2026: fecha, hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

‘La reina del flow 3′

‘La reina del flow 3′ ya reveló su primer avance y presentó a Sky, el nuevo personaje que generó rivalidad en redes sociales

Luisa Fernanda W le hizo particular regalo a Pipe Bueno y la reacción del cantante causó risas: “Les parece una maldad de mi mujer”

Felipe Saruma entró oficialmente a la política colombiana: aspirará a una curul en la Cámara por el Atlántico

Estas son las condiciones que pone Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’: “Que a la gente le de ganas”

Jessi Uribe mostró el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga el minuto a minuto de la definición de los grupos desde Colombia

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking

Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el sorteo de grupos desde Colombia