Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional definirán el lunes 8 de diciembre su pase a la final de la Liga BetPlay 2025-II, en la última jornada de los cuadrangulares semifinales. Los encuentros decisivos del Grupo A ante Independiente Medellín y América de Cali, respectivamente, se disputarán de forma simultánea a las 5:15 p. m, según confirmó la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El Deportes Tolima ya aseguró su lugar en la final tras empatar 0-0 con Atlético Bucaramanga el miércoles, obteniendo la clasificación anticipada por el Grupo B. Ahora, espera rival para disputar la segunda estrella del año.

En la fecha 6, el Junior, dirigido por Alfredo Arias, visitará al Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot. Al equipo costeño le basta un empate o una victoria para avanzar. Por su parte, el DIM necesita ganar para asegurar su presencia en la fase previa de la Copa Libertadores. Si el Junior pierde, dependerá de que Atlético Nacional no consiga un triunfo en su visita al América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. Ganando el Verdolaga con la derrota del Tiburón enfrentará a Tolima en la gran final.

La programación de la jornada se completa con los duelos entre Tolima y Fortaleza a las 3:00 p. m, y Santa Fe frente a Bucaramanga a las 7:20 p. m.

Así están las tablas de posiciones de la Liga BetPlay II-2025

Grupo A

Junior FC: 11 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Atlético Nacional: 8 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. América de Cali: 5 puntos / -1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 2 puntos / -3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.

Grupo B

Deportes Tolima: 11 puntos / +3 diferencia de goles / 5 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 8 puntos / +2 diferencia de goles / 5 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de goles / 5 partidos jugados. Fortaleza Ceif: 3 puntos / -6 diferencia de goles / 5 partidos jugados.

Así va la tabla de la reclasificación en la Liga BetPlay 2025

Deportes Tolima: 93 puntos / 51 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Independiente Medellín: 89 puntos / 52 partidos jugados / +27 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026) Atlético Nacional: 88 puntos / 51 partidos jugados / +31 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026) Junior FC: 84 puntos / 51 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Independiente Santa Fe: 86 puntos / 53 partidos jugados / +13 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026) América de Cali: 82 puntos / 51 partidos jugados / +20 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Atlético Bucaramanga: 74 puntos / 45 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana) Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana)