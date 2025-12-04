Falcao estará presente en el sorteo del Mundial 2026 en Washington: el máximo goleador de la selección Colombia fue invitado por la FIFA

El delantero colombiano Radamel Falcao García fue registrado este martes, 16 de julio, durante una rueda de prensa previa a su presentación como nuevo refuerzo del club bogotano de fútbol Millonarios, en el estadio Nemesio Campín de Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

El entusiasmo por el regreso de Radamel Falcao García a la actividad profesional alcanza un nuevo pico tras sus recientes declaraciones en la antesala del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

El delantero, de 40 años y máximo artillero histórico de la Selección Colombia, fue invitado por la Fifa a la ceremonia en Washington como miembro del grupo de leyendas internacionales, oportunidad en la que confirmó que se mantiene en óptima condición física y evalúa reintegrarse a la competencia en enero próximo.

Respecto a sus expectativas para la Selección Colombia de cara al sorteo mundialista, el delantero se mostró optimista sobre el momento del plantel nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Radamel Falcao en sus redes sociales compartió imágenes de su llegada a Washington D. C. - crédito Falcao

“Acompañando esto junto con otros exjugadores, esperamos que el sorteo sea a favor de Colombia y podamos tener un buen grupo y buenas plazas. Colombia está evolucionando, creciendo como en todo proceso y estoy muy ilusionado con esta selección”, expresó en Noticias Caracol, enfatizando la confianza en la evolución del equipo cafetalero.

Falcao reafirmó su compromiso con el fútbol, despejando los rumores sobre un posible retiro después de quedar sin equipo a mediados de 2025 tras su salida de Millonarios.

El propio jugador manifestó que permanece en actividad constante, pese a que su nombre no ha figurado en recientes mercados de pases, y dejó abierta la posibilidad de sumarse a un nuevo club en breve.

“Me estoy entrenando, sigo preparándome, para ver si en enero (de 2026) me decido y continúo jugando”, declaró el samario al medio colombiano, señalando además que la decisión definitiva se concretará el próximo mes.

A la par que se prepara para un posible retorno a la alta competencia, Falcao mantiene una presencia activa tanto en redes sociales como en actos de homenaje de los equipos donde dejó huella, como Porto en Portugal y Atlético de Madrid en España.

Las imágenes lo han mostrado acompañado de su familia y recibiendo reconocimientos, pero también ejercitándose de manera privada, lo que evidencia que su intención de seguir en el fútbol es genuina y seria.

Por ahora, cualquier negociación sobre su próximo destino permanece bajo absoluta confidencialidad, sin que Falcao haya brindado detalles sobre posibles contactos o equipos. Su entorno y él mismo han optado por la reserva ante una eventual contratación, alimentando así la expectativa entre sus seguidores y el propio ambiente futbolístico colombiano.

Hora y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 definirá la conformación de los doce grupos que disputarán el torneo con 48 selecciones, en un evento programado para el viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos.

A nivel internacional, la Fifa transmitirá el sorteo a través de su sitio web oficial, redes sociales y las plataformas de sus socios mediáticos. En Colombia, la cobertura estará disponible en señal abierta por Caracol Televisión y Canal RCN, así como en los cableoperadores. Los suscriptores de paga podrán acceder a la transmisión mediante DSports (en señal básica y HD de Directv), Espn y Disney+.

Actualmente, seis cupos para el torneo permanecen sin definir y se adjudicarán en marzo de 2026. Cuatro plazas serán asignadas a selecciones europeas que participarán en una repesca entre dieciséis equipos: Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumania, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales. Los dos lugares restantes se decidirán en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la participación de Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam.