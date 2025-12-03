Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Linda Caicedo no la pasó bien con el Real Madrid ante el Barcelona, pese al esfuerzo por marcar un gol - crédito Real Madrid Femenino

Linda Caicedo cierra un nuevo año al servicio del Real Madrid y de la selección Colombia, con la que disputó ocho partidos y llegó a la final de la Copa América Femenina Ecuador 2025, superadas por la selección de Brasil.

Con la casa Blanca ha disputado 36 partidos, entre Liga F, Copa de la Reina y Uefa Women’s Champions League. En la pasada temporada (2024-2025) el Real Madrid fueron subcampeonas de la Liga Femenina con 76 puntos en 30 partidos. Linda en 2025 marcó 13 goles y dio nueve asistencias.

Estas estadísticas permitieron que la exjugadora del Deportivo Cali fuera elegida por el diario británico The Guardian entre las 100 mejores futbolistas del 2025, siendo la número 22 en el ránking junto a figuras como Marta de Brasil, Emily Fox de Estados Unidos y Lucy Bronze de Inglaterra.

Linda Caicedo celebrando su golazo para la goleada 5-0 del Real Madrid sobre Alhama en la Liga F - crédito Real Madrid Femenino

El Real Madrid blindó a Linda Caicedo, de 20 años, con un contrato que la vincula al club hasta 2031. “Siento que todavía tengo muchas cosas por hacer aquí. Ganar un trofeo, lograr grandes cosas y dejar mi huella”, afirmó la futbolista al concretar su renovación por seis temporadas.

La atacante colombiana mantiene su lugar en los estratos más altos del top 100, ascendiendo tres posiciones respecto a 2024 gracias a su regularidad y a la evolución de joven promesa a figura consolidada. Con siete goles y siete asistencias en La Liga la campaña pasada, además de cuatro tantos adicionales en competiciones europeas, y tras registrar cuatro goles en la Copa América que casi le dieron a Colombia el campeonato, Caicedo se posiciona como una jugadora capaz de marcar diferencias y sorprender con su talento.

