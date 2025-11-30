Deportes

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

El delantero que juega en el Krasnodar de la Liga de Rusia se perfila como uno de los nombres fijos en la lista de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Jhon Córdoba ha participado en 17 goles de FK Krasnodar en la Liga de Rusia - crédito Redes sociales

La victoria de Krasnodar sobre Krylia Sovetov por cinco a cero consolidó a Jhon Córdoba como pieza clave del equipo ruso, ratificando su impacto durante la temporada. El delantero colombiano no solo marcó el cuarto gol del encuentro, sino que además aportó una asistencia fundamental en el primer tanto del partido disputado este domingo.

El primer gol llegó al minuto veintiuno: Córdoba protegió el balón al borde del área, resistió la marca de su defensor y logró habilitar a Douglas Augusto. Este último remató con potencia desde media distancia, abriendo la cuenta para el Krasnodar. Más adelante, Eduard Spertsyan amplió la diferencia con dos goles, en los minutos cuarenta y cincuenta y tres, aprovechando el dominio que su equipo exhibió de principio a fin.

Córdoba volvió a ser determinante cuando, tras recibir un pase de Lucas Olaza dentro del área, giró sobre sí mismo y definió con precisión contra el poste opuesto del arquero, firmando el cuarto gol de la jornada. En tiempo cumplido, fue Vítor Tormena quien completó la goleada tras una jugada colectiva que cerró la actuación sobresaliente del equipo local.

La contundente victoria permitió a Krasnodar recuperar el liderazgo en la Liga de Rusia, alcanzando los 37 puntos, uno más que el CSKA Moscú. La campaña de Córdoba destaca especialmente: suma ya 17 participaciones de gol esta temporada —once goles y seis asistencias—, superando a sus compatriotas en Europa.

Quedan atrás Luis Javier Suárez, quien lleva diez goles y tres asistencias con el Sporting de Lisboa, Jhon Durán con dos tantos y dos pases de gol en Fenerbahce, y Cucho Hernández, quien registra seis goles y dos asistencias en el Real Betis.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia masculina

La gira reciente de la Selección Colombia en Estados Unidos dejó un saldo positivo en el marcador, aunque expuso áreas que el cuerpo técnico considera prioritario ajustar para próximos retos. El equipo de Néstor Lorenzo cerró esta serie de amistosos con dos victorias: primero, ante Nueva Zelanda por dos a uno —con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero— y, posteriormente, contra Australia, superando por tres a cero con goles de James Rodríguez, Jefferson Lerma y Luis Díaz.

A pesar del buen desempeño en términos de resultados, el entrenador enfatizó una inquietud recurrente: la eficacia de sus dirigidos frente al arco. Néstor Lorenzo advirtió que el nivel de exigencia en el Mundial no permitirá desaprovechar oportunidades como las registradas en estos compromisos: “En el Mundial no se pueden presentar esta clase de situaciones”, advirtió el técnico.

En cuanto al calendario de amistosos internacionales, todo indica que Colombia se perfila para enfrentar a exigentes rivales en la siguiente ventana FIFA. Según ha publicado L’Équipe, la federación francesa planea una gira por territorio estadounidense en marzo, y, aunque resta la confirmación oficial, se espera que el primer choque sea ante la selección gala.

El medio francés adelantó: “La gira de Francia por Estados Unidos en marzo va tomando forma: aunque aún no hay nada definitivo, se espera que se enfrenten a Colombia y luego a Brasil”.

Tras ese posible duelo, la Tricolor se prepararía para un encuentro inédito contra Croacia. Así lo señaló el seleccionador croata, Zlatko Dalic: “El plan es jugar contra las selecciones de Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York”.

Estas confrontaciones quedarían enmarcadas dentro de la fecha FIFA prevista para marzo, en un contexto en el que la expectativa crece por el sorteo de la fase de grupos del Mundial, programado para el 5 de diciembre en el Kenndy Center de la ciudad de Washington.

