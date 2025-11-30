Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Final - Flamengo celebrate winning the final - Rio de Janeiro, Brazil - November 30, 2025 General view of Flamengo fans ahead of the parade REUTERS/Pilar Olivares

El despliegue multitudinario que inundó Río de Janeiro, tras el reciente título de la Copa Libertadores obtenido por Flamengo, ofreció una postal imponente de la pasión que despierta el club más popular de Brasil.

La avenida Presidente Vargas se convirtió en el epicentro de una celebración en la que, desde las primeras luces del día, miles de seguidores se disputaron los mejores lugares alrededor del característico ‘trio eléctrico’, el gigantesco camión musical empleado en grandes desfiles, desde el que los campeones recorrieron los 850 metros que separan el centro de su ciudad.

A pesar de las advertencias de las autoridades por razones de seguridad, muchos hinchas buscaron vantage points arriesgados: algunos subieron a postes, techos de quioscos y marquesinas de edificios en construcción para no perderse el paso de sus ídolos.

Desde temprano, el ambiente recordaba al del carnaval carioca: la música de batuque, la cerveza y los bailes dominaban el ambiente, mientras que la seguridad implementó rigurosos controles de metales, drogas y fuegos artificiales a lo largo del trayecto.

El itinerario de los campeones comenzó más tarde de lo previsto. Aunque el arribo de la delegación estaba programado para las 8:30 a. m., los jugadores aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Galeão Tom Jobim a las 9:00 a. m. y, tras comer algo, continuaron hacia el punto de encuentro en dos autobuses. Al salir del aeropuerto, algunos futbolistas saludaron a la multitud que se había congregado allí, asomándose por los respiraderos del techo de los vehículos.

La caravana, escoltada por una nutrida columna de motociclistas flamenguistas y unidades de seguridad, llegó al centro de la ciudad media hora después bajo una intensa ovación. Allí, las banderas rojas y negras y pancartas celebrando el histórico ‘Tetra’ dominaban el paisaje. La multitud rompió en júbilo y cánticos cuando vieron a sus ídolos descender del trio eléctrico, entre los que destacaban Pedro, Jorge Carrascal, Giorgino, Danilo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el entrenador Filipe Luiz.

Justamente fue el colombiano uno de los protagonistas de la celebración, desde el primer momento en el que el Mengao se coronó como campeones de la Copa Libertadores. En el recorrido en donde celebraron su título, el volante de la selección fue uno de los más aclamados por los hinchas, mientras que Carrascal ambientó el bus con sus bailes.

Pedro, que no jugó la final a causa de una lesión, pero cumplió un papel determinante en el camino al título, fue el primero en tomar la palabra: “Es un honor estar aquí con nuestra hinchada”, dijo, visiblemente emocionado, antes de lanzar el himno del club, que la multitud coreó inmediatamente. Además, se sumaron otros protagonistas, como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, reconocido como el mejor jugador del certamen y esperado por buena parte de los aficionados presentes.

Durante al menos dos horas, se escucharon vítores, aplausos y agradecimientos que surgieron espontáneamente en una marea de seguidores de todas las edades, que soportaron el intenso sol del mediodía sin queja. La avenida, completamente teñida de rojo y negro, albergó a una multitud que la alcaldía calculó en 220.000 personas antes del mediodía, aunque se estima que la cifra total superó los 500.000 hinchas reunidos para esta ocasión.

Flamengo ahora buscará el título del Brasileirao 2025

La definición del Brasileirao se presenta reñida entre Flamengo y Palmeiras, cuando restan dos fechas para el cierre de la Serie A de Brasil. El equipo dirigido por Carrascal ocupa el primer puesto con 75 puntos tras treinta y seis encuentros disputados, y su más inmediato perseguidor, Palmeiras, acumula 70 unidades con el mismo número de partidos.

Ambas escuadras afrontarán compromisos determinantes en las próximas jornadas. El próximo 3 de diciembre, Flamengo recibirá en su estadio a Ceará, en un duelo donde una victoria le garantizaría matemáticamente el título nacional. Por su parte, Palmeiras viajará para medirse ante Atlético Mineiro, obligado a sumar de a tres para mantener sus opciones vigentes.

La última fecha del torneo también propone desafíos a domicilio para los dos equipos: Flamengo visitará a Mirassol, y Palmeiras hará lo propio enfrentando a Ceará.