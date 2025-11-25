Colombia evitará a los semifinalistas de Qatar 2022: este es el abecé del reglamento para el sorteo de la Copa del Mundo

El sorteo de la fase de grupos será el 5 de diciembre - crédito FIFA

En 2026 Colombia jugará por séptima ocasión la Copa del Mundo, que en esta ocasión se llevará a cabo entre México, Canadá y Estados Unidos, 22 años después del último mundial que se disputó en Norteamérica.

Todo lo ligado al mundial de Estados Unidos en 1994 también tiene gran recordación en Colombia por el asesinato de Andrés Escobar, que anotó un autogol frente al equipo anfitrión y que en su regreso al país fue ultimado fuera de un establecimiento nocturno.

Todos estos factores hacen que se tenga gran expectativa por todo lo que será la presentación de la Tricolor en la Copa del Mundo, que por primera vez se jugará con 48 naciones y una fase de grupos de 12 cuadrangulares.

En esta ocasión Colombia estará en el bombo dos y se descarta la posibilidad de que pueda enfrentar a naciones como Croacia o Marruecos, que fueron semifinalistas en la edición anterior.

Todo sobre el sorteo de la fase de grupos

James Rodríguez hizo parte de las imágenes promocionales sobre la fase de grupos del mundial - crédito FIFA

Además de confirmar los bombos, la FIFA también publicó algunos detalles relevantes de lo que será el sorteo de la fase de grupos, que será el 5 de diciembre en Nuevo York; mientras que el torneo arrancará el 19 de julio de 2026.

A falta de 200 días para que comience el mundial, se confirmó que México, Canadá y Estados Unidos serán posicionados en los grupos A, B y D, para que puedan disputar la fase de grupos en su territorio. Los demás equipos ubicados en el bombo uno serán parte del sorteo que incluirá nueve bolas del mismo color.

Sorteo beneficiará a Argentina y España

Argentina solo recibirá a España en una hipotética final - Crédito: AFP

Un aspecto llamativo de lo anunciado es que la FIFA estipuló que para que exista un equilibrio competitivo, Argentina y España (mejores naciones en el ranking oficial) estarán en rutas opuestas para que no se puedan encontrar en las fases iniciales de eliminación. La única forma de que estos países jueguen en contra es que disputen la final del torneo.

Esto mismo se repetirá con Francia e Inglaterra, que ocupan el tercer y cuarto lugar del ranking oficial. Cabe mencionar que para que esta reglamentación sea oficial, los países mencionados deben avanzar de fase como líderes de su grupo.

A nivel de reglamentación, cabe recordar que no podrá haber más de un país de la misma confederación en el mismo grupo, la única excepción de ello es para las naciones europeas, puesto que hay 16 representantes, superando por cuatro el número de grupos.

“Para los dos equipos que disputarán los play-offs del torneo FIFA, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA de garantizar que ningún grupo tenga más de un equipo de la misma confederación sorteado, la restricción de confederación se aplicará a los tres equipos dentro de cada ruta de los dos equipos que disputarán los play-offs del torneo FIFA en el bombo cuatro”, aclaró la máxima entidad del fútbol profesional.

Los últimos grupos que ocupó Colombia

Colombia fue eliminada en octavos de final del mundial de 2018 - crédito EFE

En el siglo XXI, Colombia ha jugado en dos ocasiones la Copa del Mundo, puesto que se ausentó del torneo de naciones en las ediciones de 2002, 2006, 2010 y la última, que se llevó a cabo en Qatar durante 2022.

El regreso de los cafeteros a la competición se registró en Brasil 2014, torneo en el que fue cabeza de grupo por estar en el top 10 de mejores países en el ranking, y estuvo en el grupo C junto con Grecia, Costa de Marfil y Japón. En esa ocasión ganó los tres partidos de la primera fase.

En Rusia 2018, Colombia estuvo en el bombo tres y terminó en el grupo H, en el que Polonia fue cabeza del cuadrangular; las otras naciones fueron Senegal y Japón.