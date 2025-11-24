Deportes

Cúcuta Deportivo se acerca a la A: así se definieron los finalistas del Torneo BetPlay Dimayor

La serie decisiva por el ascenso se jugará en diciembre y enfrentará a dos equipos que superaron obstáculos en una jornada memorable

Cúcuta Deportivo venció 4-0 a Internacional de Palmira- crédito @Cucutaoficial/X

Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca disputarán la final del Torneo BetPlay 2025-II, una serie que definirá al próximo equipo ascendido a la máxima categoría del fútbol colombiano.

La jornada decisiva, celebrada el domingo 23 de noviembre, estuvo marcada por la tensión en los cuadrangulares semifinales, donde ambos finalistas aseguraron su lugar tras partidos simultáneos y resultados ajustados.

El Torneo BetPlay 2025-II, que otorga un cupo directo a la primera división, llegó a su fase definitiva con Jaguares de Córdoba ya ascendido de manera anticipada gracias a su ventaja en la tabla de reclasificación.

Con los cordobeses asegurando su regreso a la élite, la atención se centró en la lucha por el título y el segundo ascenso, en la que Cúcuta Deportivo, Real Cundinamarca, Atlético Huila y Patriotas Boyacá buscaban un lugar en la final.

En el Grupo A, Cúcuta Deportivo y Atlético Huila partían como líderes antes de la última fecha, mientras Jaguares de Córdoba ocupaba la tercera posición con ocho puntos.

Por el Grupo B, Real Cundinamarca necesitaba al menos un empate para avanzar, mientras Patriotas Boyacá estaba obligado a ganar para mantener sus aspiraciones.

Cúcuta Deportivo venció 4-0 a Internacional en la capital nortesantandereana- crédito @Cucutaoficial/X

La jornada definitiva incluyó tres partidos clave: Cúcuta Deportivo recibió al Internacional de Palmira en el Estadio General Santander, Jaguares de Córdoba enfrentó al Atlético Huila en el Estadio Jaraguay y Real Cundinamarca se midió ante Patriotas Boyacá.

Otros encuentros, como el de Boca Juniors de Cali frente a Real Cartagena, quedaron sin incidencia en la definición de la final.

El desarrollo de los partidos mantuvo la incertidumbre hasta el final. Cúcuta Deportivo abrió el marcador temprano con un gol de Matías Pisano, resultado que lo clasificaba momentáneamente.

Mientras tanto, Jaguares de Córdoba y Atlético Huila igualaban, y Real Cundinamarca empataba con Patriotas Boyacá, lo que favorecía a los cundinamarqueses en la lucha por la final.

Real Cundinamarca se impuso a Patriotas en Boyacá- crédito @jagarcia57/X

Antes del descanso, Real Cundinamarca aseguró su pase con goles de Jhon Cortés y Arney Rocha, consolidando su primera clasificación a una final.

En la segunda mitad, Lucas Ríos amplió la ventaja para Cúcuta Deportivo, mientras que Jaguares de Córdoba, con un tanto de Kahiser Lenis, parecía favorecer a los cucuteños. Un autogol de Yan Mosquera devolvió la incertidumbre, y Atlético Huila, con un gol de Sleyther Lora, igualó en puntos y diferencia de gol con Cúcuta Deportivo. En ese momento, el criterio de goles de visitante favorecía a Huila, lo que ponía en riesgo la clasificación del equipo motilón.

La tensión se apoderó del estadio General Santander, donde Cúcuta Deportivo necesitaba un gol adicional o que Jaguares de Córdoba empatara o superara a Atlético Huila.

Finalmente, un tiro libre ejecutado por Cristian “Jopito” Álvarez permitió a Cúcuta Deportivo asegurar su lugar en la final. Para sellar el desenlace, Jaguares de Córdoba marcó un segundo gol, nuevamente por intermedio de Kahiser Lenis, lo que terminó de inclinar la balanza a favor de los cucuteños.

Cúcuta Deportivo buscará el ascenso a la Liga BetPlay Dimayor- crédito @tcontrerasS/X

Con la definición de los finalistas, la final del Torneo BetPlay 2025-II se disputará en dos partidos durante diciembre. Cúcuta Deportivo, al contar con una mejor posición en la tabla de reclasificación, tendrá la ventaja de cerrar la serie en casa.

El primer encuentro se jugará en Bogotá, donde Real Cundinamarca será local, y el partido de vuelta se celebrará en el estadio General Santander, escenario en el que se definirá el ascenso.

En cuanto a los equipos eliminados, Patriotas Boyacá y Atlético Huila quedaron fuera de la contienda por el título, mientras que el partido entre Boca Juniors de Cali y Real Cartagena, programado para el lunes 24 de noviembre, no tendrá impacto en la definición del torneo.

La serie final entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca comenzará en la capital y concluirá en territorio cucuteño, donde se decidirá el equipo que acompañará a Jaguares de Córdoba en la primera división del fútbol colombiano.

