Deportivo Pereira no le pagó a los jugadores el salario de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro

Los jugadores del primer equipo se han negado a disputar los tres últimos partidos de la Liga, los cuales han sido afrontados por el plantel sub-20 y hay en curso una investigación del ministerio del Trabajo

Sebastián Henao/Colprensa
Sebastián Henao/Colprensa

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que siguen las fallas administrativas en Deportivo Pereira, señalando la persistencia del incumplimiento en el pago de los salarios de los futbolistas correspondientes al mes de octubre.

La agremiación de futbolistas expresó que el club Matecaña tampoco ha respondido por otras obligaciones laborales pendientes, lo que ha repercutido en los jugadores y en distintos acreedores de la institución.

La situación no solo ha afectado la estabilidad económica de los trabajadores, sino que, según Acolfutpro, ha generado un riesgo que pone en entredicho la viabilidad financiera de la entidad.

Deportivo Pereira con una nómina
Deportivo Pereira con una nómina de jugadores sub-17 y sub-20 han recibido nueve goles en dos partidos

“Este manejo ha generado un riesgo patrimonial que pone en duda la ‘hipótesis de negocio en marcha’ del club al cierre del ejercicio”, advirtió la agremiación en un comunicado publicado en X.

De acuerdo con la Ley 2069 de 2020, este tipo de irregularidades podrían derivar en una causal de disolución para Deportivo Pereira.

Ante este panorama, Acolfutpro afirmó su compromiso de seguir respaldando a los futbolistas afiliados y de denunciar públicamente las posibles vulneraciones a sus derechos.

“Seguiremos acompañando a nuestros afiliados y denunciando públicamente cualquier vulneración a sus derechos. Acolfutpro está lista para adoptar las acciones legales y administrativas necesarias en defensa de los futbolistas profesionales”, manifestó la asociación, ratificando su disposición para acudir a las vías legales en defensa de sus representados.

Deportivo Pereira investigado por el ministerio del Trabajo por desacato.

El "Poderoso de la montaña"
El "Poderoso de la montaña" aprovechó la crisis del "Grande Matecaña" para luchar por el punto invisible en el grupo de los 8

La investigación administrativa sancionatoria iniciada por el Ministerio tiene como antecedente una denuncia presentada por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), organización que aseguró que el Pereira ignoró una resolución formal del Ministerio de Trabajo que, desde el 30 de octubre de 2025, prohibía cualquier actividad del primer equipo hasta que se regularicen los pagos a trabajadores y contratistas. Según declaraciones del sindicato, pese a la prohibición, el club notificó al plantel profesional para presentarse a entrenamientos el lunes tres de noviembre, en contra del mandato de la autoridad laboral.

El proceso sancionatorio fue oficializado por la Dirección Territorial del Risaralda, liderada por Andrés Piedrahita Gutiérrez. Piedrahita especificó: “A pesar del Auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”.

Deportivo Pereira solo le queda
Deportivo Pereira solo le queda la Liga BetPlay en el segundo semestre

En su declaración, el director territorial catalogó la desobediencia a la orden ministerial como el cargo más crítico de la etapa actual. Detalló que existe evidencia de que el equipo programó entrenamientos y un partido oficial contra el Deportivo Independiente Medellín el siete de noviembre, a pesar de la prohibición explícita de realizar cualquier tipo de actividad deportiva. Esta conducta, señaló Piedrahita, demuestra “un abierto desafío a la autoridad”.

La cartera laboral, encabezada por Antonio Sanguino, aclaró que los cargos presentados corresponden a denuncias formuladas con anterioridad, relacionadas con retrasos en el pago de salarios, recargos dominicales y festivos y el incumplimiento de aportes a la seguridad social. El ministro justificó la imposición de la medida al explicar que una inspección realizada por funcionarios territoriales permitió identificar estos incumplimientos contractuales sobre trabajadores y contratistas.

