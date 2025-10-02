Deportes

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Gracias a su talento y resultados a lo largo de su carrera, el exdelantero de Millonarios fue elegido para ser parte de un exclusivo grupo de deportistas que brillaron en los últimos años

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Falcao se encuentra sin equipo
Falcao se encuentra sin equipo desde que terminó su contrato con Millonarios en julio de 2025 - crédito Colprensa

Falcao es uno de los jugadores más destacados de Colombia en los últimos años, tanto adentro como fuera de las canchas, convirtiéndose en referente de distintos clubes como River, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco y Millonarios, además de la Tricolor en la que es su máximo goleador histórico con 35 tantos.

Los buenos resultados del Tigre lo colocaron en un selecto grupo de jugadores, los cuales son destacados por su rendimiento en los últimos años y que son incluso leyendas del deporte, lo que hace más grande el reconocimiento al atacante samario de 39 años.

Cabe recordar que Falcao García sigue sin equipo en 2025, luego de desvincularse de Millonarios tras un año y esperando una buena oferta, en el que sería su último club antes de despedirse de la actividad profesional y dedicarse a otros proyectos en su vida, la mayoría ligados a la parte empresarial.

Nuevo logro para Falcao

Radamel Falcao García ha sido incluido en el listado de los 100 mejores futbolistas del siglo XXI, según la revista británica Four Four Two. El delantero colombiano ocupa la posición 54, lo que lo convierte en el único representante de su país en la selección y refuerza su estatus como una de las figuras más destacadas del fútbol mundial en las últimas dos décadas.

El ranking, que abarca desde el año 2000 hasta la actualidad, resalta a Falcao por sus actuaciones con clubes europeos como Porto, Atlético de Madrid y AS Monaco, así como por su papel en la Selección Colombia con la que disputó el mundial de Rusia 2018 y cuatro años antes le dio el cupo a Brasil 2014.

Este es el listado de
Este es el listado de los 100 mejores futbolistas en el siglo XXI, en el que Falcao aparece como el único colombiano - crédito Four Four Two

Su ubicación lo sitúa como el segundo sudamericano mejor clasificado fuera de los tradicionales dominadores argentinos y brasileños, solo superado por el uruguayo Luis Suárez. Entre sus logros internacionales, el Tigre conquistó dos títulos de la Europa League (uno con Porto y otro con Atlético de Madrid) y una Supercopa de Europa.

Además, en 2012, la FIFA lo reconoció como el mejor delantero centro del mundo, un hito que subraya su impacto global y en el que también compartió el once ideal de la temporada junto a dos leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los máximos ganadores del Balón de Oro.

Falcao ganó la Europa League
Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

Falcao supera en el ranking a futbolistas de gran nivel como Virgil van Dijk, Ángel Di María, Edinson Cavani, Alexis Sánchez y Thiago Silva, así como a leyendas históricas como Paul Scholes, Roberto Carlos, Paolo Maldini, Cafú, Ryan Giggs, Juan Román Riquelme, Rivaldo y Miroslav Klose. El listado ha generado debate por algunas decisiones, como la ubicación de Ronaldo Nazario en el puesto 17 o Neymar en el 25, detrás de jugadores como el inglés Ashley Cole o el español Gerard Piqué.

“Era un referente importante”

Más allá de sus logros internacionales, el legado de Falcao también se percibe en el fútbol colombiano, especialmente en su paso por Millonarios. David González, exentrenador del club, subrayó la influencia del delantero en la cultura de trabajo del equipo. González explicó que la presencia de Falcao motivó a sus compañeros a modificar sus rutinas, llegando más temprano a los entrenamientos y dedicando más tiempo al gimnasio.

Falcao García marcó 11 goles
Falcao García marcó 11 goles con Millonarios entre 2024 y 2025, ganándose el cariño de los aficionados - crédito Colprensa

El equipo cambió su manera de entrenar, empezaron a llegar más temprano, empezaron a ir más al gimnasio. Porque lo veían a él haciendo cosas y lo seguían; era un referente importante”, relató González, que ahora es el timonel del América de Cali.

La huella de Falcao trasciende los títulos y los reconocimientos individuales. Su liderazgo y profesionalismo han dejado una marca profunda tanto en el fútbol internacional como en el entorno local, donde su ejemplo continúa inspirando a nuevas generaciones de jugadores y aficionados.

Temas Relacionados

Radamel Falcao García100 mejores futbolistas del siglo XXISelección ColombiaMillonariosFalcaoColombia-Deportes

