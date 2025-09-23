Deportes

“Este tipo está loco”: así recordaba Juan Fernando Quintero a Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro

El delantero francés compartió con el volante antioqueño en 2015, cuando ambos futbolistas vistieron la camiseta del Rennes, uno de los clubes más tradicionales del campeonato galo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Juan Fernando Quintero había elogiado a Ousmane Dembélé- crédito Enfocados

La atención mundial del fútbol se centra en Ousmane Dembélé tras consagrarse como ganador del Balón de Oro 2025.

En medio de los festejos, en redes sociales comenzó a destacar una contundente revelación sobre los inicios del atacante francés.

Fue Juan Fernando Quintero, actual jugador de River Plate, el que en diciembre de 2024 dio a conocer una experiencia reveladora de la época en que coincidió en el vestuario del Rennes de Francia con el delantero del PSG, que ya evidenciaba una personalidad y un talento fuera de lo común.

Y es que durante una entrevista con Enfocados, Quintero había recordado sus primeras impresiones al llegar al conjunto francés. El mediocampista colombiano relató que, en sus primeros días en el club, una reunión de plantilla sirvió como escenario para el singular primer encuentro con la joven promesa Gala.

“Cuando llego, a los 15 días hubo reunión. Veo a uno que entra, flaquito, y yo decía ‘quién es ese man’. Pensé que era un joven que no era del equipo y me dicen ‘ojo con ese, que es un crack’”, explicó el colombiano meses atrás.

Juan Fernando Quintero jugó en
Juan Fernando Quintero jugó en el fútbol francés en 2015- crédito @juanferquinterop/Instagram

Desconcertado, Quintero explicó que él se enteró luego que aquel futbolista no se había presentado a entrenamientos durante dos semanas.

Fue entonces cuando el antioqueño presenció un episodio inesperado con el entrenador del Rennes, que introdujo a Dembélé ante sus compañeros e informó que el joven debía ofrecer disculpas. “Llegó el entrenador, presentó a Ousmane Dembélé y nos dijo que iba a pedir perdón”, recordó el colombiano.

Quintero explicó que el jugador francés tomó la palabra y declaró ante todos: “Les pido disculpas a ustedes, pero al entrenador no porque yo me quería ir, pero ya renové”. Esa demostración de carácter sorprendió favorablemente a Quintero, que confesó: “Y yo dije ‘uh, lo amé’”.

Quintero compartió con Dembélé una
Quintero compartió con Dembélé una temporada- crédito @o.dembele7/Instagram y @staderennaisfc/Instagram

En el terreno de juego, la contundencia del talento del actual Balón de Oro quedó clara enseguida. “Cuando jugamos en el entrenamiento el man se pasaba a todos, yo nunca vi en mi vida un tipo tan talentoso. He visto a Messi, pero él era impresionante. Con 17 años ya pateaba con las dos piernas y tenía mucha personalidad. Había hecho 21 goles ese año. No vi a nadie igual, ese tipo está loco”, recalcó Juanfer Quintero a Enfocados.

Así, la reciente consagración del francés reaviva historias de sus comienzos en las que la destreza y la determinación ya eran evidentes, características que hoy lo llevaron a lo más alto del fútbol mundial.

Soccer Football - Ballon d'Or
Soccer Football - Ballon d'Or - Theatre du Chatelet, Paris, France - September 22, 2025 Paris St Germain's Ousmane Dembele celebrates after winning the men's Ballon d'Or award REUTERS/Benoit Tessier

Así fueron los de Juan Fernando Quintero en Rennes de Francia

Quintero jugó para el Rennes en la temporada 2015-16 de la Ligue 1. Allí, el volante disputó 12 partidos de liga, de los cuales fue titular en 9; su rendimiento estadístico registró 1 gol y 2 asistencias, para un total de 3 participaciones directas en goles en ese torneo.

En cuanto a minutos y participación ofensiva, Quintero acumuló 817 minutos en esos 12 encuentros de liga con Rennes. Además, la precisión en pases del colombiano fue decente, con un promedio de más de 480 pases intentados en ese periodo, y una tasa de acierto superior al 80%.

En otros torneos con Rennes (copas nacionales como la Coupe de France y la Coupe de la Ligue), la participación del centrocampista fue menor y sin registro de goles en esas competencias.

En resumen, aunque no fue una campaña deslumbrante, Quintero mostró capacidad de incidencia en ofensiva desde los momentos que tuvo, especialmente entre los titulares, lo que dejó buenas impresiones en su paso por Francia.

