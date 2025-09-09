Con video, así motivó la selección Venezuela a sus hinchas y jugadores previo al partido ante Colombia: “Tendremos que tumbar la puerta”

Con varios momentos de la "Vinotinto" en este camino para Norteamérica 2026, los dirigidos por Fernando Batista quieren el repechaje - crédito @SeleVinotinto / X

Colombia y Venezuela cierran la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas el 9 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental de Maturín.

Con la clasificación asegurada por los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, la “Tricolor” visitará a la “Vinotinto” con el rol de ser juez de los dirigidos por Fernando Batista, que tienen la posibilidad de ir al repechaje que dará un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

La vinotinto espera entrar por primera vez en zona de repechaje para estar en la copa del mundo - crédito @SeleVinotinto / X

Por esta razón, “La Vinotinto”, captó la atención de sus seguidores con un mensaje que apela a la unidad y la determinación colectiva.

El material audiovisual, compartido en la cuenta oficial de La Vinotinto en X (@selevinotinto), destaca la convicción del plantel ante los desafíos históricos que enfrenta el fútbol venezolano, el 8 de septiembre de 2025. En el video, Rondón envía un mensaje de motivación afirmando que buscarán cambiar la historia.

“La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla”, dice en el video el delantero venezolano.

Esta frase se convirtió en emblema de la actual generación de jugadores y que refleja la voluntad de superar las barreras tradicionales que han limitado el avance de la selección en el ámbito internacional.

En el video se ven a Nahuel Ferraresi (defensor central del São Paulo FC), a Yeferson Soteldo (delantero del Fluminense de Río de Janeiro), junto a varios momentos de la hinchada venezolana en los estadios en donde jugó, junto a la gente que acompañó a la “Vinotinto” en este camino a las Eliminatorias Sudamericanas.

Estos son los futbolistas convocados de la selección de Venezuela

El equipo dirigido por Fernando Batista irá por todo para jugar el repechaje que le permita estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 - crédito @SeleVinotinto / X

Porteros

Rafael Romo (Universidad Católica - Ecuador)

Wuilker Faríñez (Águilas Doradas - Colombia)

Alain Baroja (Always Ready - Bolivia)

Cristopher Varela (Deportivo La Guaira - Venezuela)

Defensores

Jon Aramburu (Real Sociedad - España)

Alexander González (Emelec - Ecuador)

Nahuel Ferraresi (São Paulo Futebol Clube - Brasil)

Josua Mejías (Debreceni Vasutas - Hungría)

Jhon Chancellor (Universidad Católica - Ecuador)

Wilker Ángel (Juventude - Brasil)

Christian Makoun (Levski Sofía - Bulgaria)

Carlos Vivas (La Equidad - Colombia)

Miguel Navarro (Talleres de Córdoba - Argentina)

Ronald Hernández (Atlanta United - Estados Unidos)

Mediocampistas

Carlos Fava (Deportivo La Guaira - Venezuela)

José Martínez (Corinthians - Brasil)

Tomás Rincón (Santos FC - Brasil)

Cristian Cásseres (Toulouse FC - Francia)

Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga - Colombia)

Daniel Pereira (Austin FC - Estados Unidos)

Jorge Yiriarte (Slask Wroclaw - Polonia)

Eduardo Bello (Universidad Católica - Chile)

David Martínez (Los Angeles FC - Estados Unidos)

Jefferson Savarino (Botafogo - Brasil)

Telasco Segovia (Inter Miami - Estados Unidos)

Yeferson Soteldo (Fluminense - Brasil)

Gleiker Mendoza (FC Krybas - Ucrania)

Jhon Murillo (América de Cali - Colombia)

Matías Lacava (Ulsan HD - Corea del Sur)

Delanteros

Salomón Rondón (Real Oviedo - España)

Kevin Kelsy (Portland Timbers - Estados Unidos)

Josef Martínez (San José Earthquakes - Estados Unidos)

A qué horas es el partido de Colombia y Venezuela: así le ha ído en el vecino país a la “Tricolor”

La última vez que Colombia y Venezuela se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2022 en el estadio Centro Total de Entrenamiento de Cachamay - crédito Manaure Quintero / REUTERS

El 9 de septiembre de 2025, Colombia visitará el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última visita a la “Vinotinto”, los dirigidos por Reinaldo Rueda derrotaron por 1-0 al vecino país con gol de James Rodríguez de tiro penal al 45+4 y completaron 12 años sin perder en territorio venezolano por las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación así quedaron los últimos cinco partidos en Venezuela:

29 de marzo de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-1 Colombia

31 de agosto de 2017 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia

26 de marzo de 2013 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 1-0 Colombia

26 de marzo de 2005 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia

23 de abril de 2001 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 2-2 Colombia

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela vs. Colombia

Estadio: Monumental de Maturín

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22) Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19) Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.