Deportes

Con video, así motivó la selección Venezuela a sus hinchas y jugadores previo al partido ante Colombia: “Tendremos que tumbar la puerta”

El delantero venezolano Salomón Rondón protagoniza un emotivo video en el que llama a la selección y a la hinchada a unirse como uno solo, para enfrentar a la selección colombiana

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Con varios momentos de la "Vinotinto" en este camino para Norteamérica 2026, los dirigidos por Fernando Batista quieren el repechaje - crédito @SeleVinotinto / X

Colombia y Venezuela cierran la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas el 9 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental de Maturín.

Con la clasificación asegurada por los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, la “Tricolor” visitará a la “Vinotinto” con el rol de ser juez de los dirigidos por Fernando Batista, que tienen la posibilidad de ir al repechaje que dará un cupo al Mundial de Norteamérica 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La vinotinto espera entrar por
La vinotinto espera entrar por primera vez en zona de repechaje para estar en la copa del mundo - crédito @SeleVinotinto / X

Por esta razón, “La Vinotinto”, captó la atención de sus seguidores con un mensaje que apela a la unidad y la determinación colectiva.

El material audiovisual, compartido en la cuenta oficial de La Vinotinto en X (@selevinotinto), destaca la convicción del plantel ante los desafíos históricos que enfrenta el fútbol venezolano, el 8 de septiembre de 2025. En el video, Rondón envía un mensaje de motivación afirmando que buscarán cambiar la historia.

“La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla”, dice en el video el delantero venezolano.

Esta frase se convirtió en emblema de la actual generación de jugadores y que refleja la voluntad de superar las barreras tradicionales que han limitado el avance de la selección en el ámbito internacional.

En el video se ven a Nahuel Ferraresi (defensor central del São Paulo FC), a Yeferson Soteldo (delantero del Fluminense de Río de Janeiro), junto a varios momentos de la hinchada venezolana en los estadios en donde jugó, junto a la gente que acompañó a la “Vinotinto” en este camino a las Eliminatorias Sudamericanas.

Estos son los futbolistas convocados de la selección de Venezuela

El equipo dirigido por Fernando
El equipo dirigido por Fernando Batista irá por todo para jugar el repechaje que le permita estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 - crédito @SeleVinotinto / X

Porteros

  • Rafael Romo (Universidad Católica - Ecuador)
  • Wuilker Faríñez (Águilas Doradas - Colombia)
  • Alain Baroja (Always Ready - Bolivia)
  • Cristopher Varela (Deportivo La Guaira - Venezuela)

Defensores

  • Jon Aramburu (Real Sociedad - España)
  • Alexander González (Emelec - Ecuador)
  • Nahuel Ferraresi (São Paulo Futebol Clube - Brasil)
  • Josua Mejías (Debreceni Vasutas - Hungría)
  • Jhon Chancellor (Universidad Católica - Ecuador)
  • Wilker Ángel (Juventude - Brasil)
  • Christian Makoun (Levski Sofía - Bulgaria)
  • Carlos Vivas (La Equidad - Colombia)
  • Miguel Navarro (Talleres de Córdoba - Argentina)
  • Ronald Hernández (Atlanta United - Estados Unidos)

Mediocampistas

  • Carlos Fava (Deportivo La Guaira - Venezuela)
  • José Martínez (Corinthians - Brasil)
  • Tomás Rincón (Santos FC - Brasil)
  • Cristian Cásseres (Toulouse FC - Francia)
  • Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga - Colombia)
  • Daniel Pereira (Austin FC - Estados Unidos)
  • Jorge Yiriarte (Slask Wroclaw - Polonia)
  • Eduardo Bello (Universidad Católica - Chile)
  • David Martínez (Los Angeles FC - Estados Unidos)
  • Jefferson Savarino (Botafogo - Brasil)
  • Telasco Segovia (Inter Miami - Estados Unidos)
  • Yeferson Soteldo (Fluminense - Brasil)
  • Gleiker Mendoza (FC Krybas - Ucrania)
  • Jhon Murillo (América de Cali - Colombia)
  • Matías Lacava (Ulsan HD - Corea del Sur)

Delanteros

  • Salomón Rondón (Real Oviedo - España)
  • Kevin Kelsy (Portland Timbers - Estados Unidos)
  • Josef Martínez (San José Earthquakes - Estados Unidos)

A qué horas es el partido de Colombia y Venezuela: así le ha ído en el vecino país a la “Tricolor”

La última vez que Colombia
La última vez que Colombia y Venezuela se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2022 en el estadio Centro Total de Entrenamiento de Cachamay - crédito Manaure Quintero / REUTERS

El 9 de septiembre de 2025, Colombia visitará el estadio Monumental de Maturín a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia) por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

En la última visita a la “Vinotinto”, los dirigidos por Reinaldo Rueda derrotaron por 1-0 al vecino país con gol de James Rodríguez de tiro penal al 45+4 y completaron 12 años sin perder en territorio venezolano por las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación así quedaron los últimos cinco partidos en Venezuela:

  • 29 de marzo de 2022 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-1 Colombia
  • 31 de agosto de 2017 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia
  • 26 de marzo de 2013 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 1-0 Colombia
  • 26 de marzo de 2005 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 0-0 Colombia
  • 23 de abril de 2001 - Eliminatorias Sudamericanas: Venezuela 2-2 Colombia

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Venezuela vs. Colombia

  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

Temas Relacionados

Selección VenezuelaVenezuela vs. ColombiaSalomón RondónSelección ColombiaEliminatorias SudamericanasColombia-Deportes

Más Noticias

Estas son todas las victorias de etapa de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España: Egan Bernal es el vigesimocuarto

José Antonio Agudelo fue el primer colombiano en ganar una etapa de una Vuelta a España en 1985, mientras que el último había sido Juan Sebastián Molano en 2022

Estas son todas las victorias

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

La selección Colombia sueña con terminar entre las 12 mejores selecciones del ránking FIFA, que le permitan ser cabeza de grupo en la próxima Copa Mundial de la FIFA

Así formaría la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le respondió a Néstor Lorenzo por polémicas declaraciones sobre “fracaso” con la selección Colombia: “No me diga”

El comunicador interpreta las declaraciones de Néstor Lorenzo como un posible mensaje al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún

Carlos Antonio Vélez le respondió

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Egan Bernal, su primer triunfo en la carrera española

El líder del Ineos Grenadiers vuelve a ser el mejor colombiano en la clasificación general, tras involucrarse en la fuga y superar a Mikel Landa en el sprint que decidió el ganador de la etapa

Etapa 16 de la Vuelta

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera habría filtrado el

Isabella Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

Gerard Piqué deja atrás su historia con Shakira ante rumores de boda con Clara Chía: fotos en Beverly Hills lo revelarían

Westcol aseguró que lo afectarían las críticas si se llegase a filtrar un video íntimo suyo

Beéle rompe el silencio tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Karina García arremetió contra los papá de sus hijos y reveló que no recibe ayuda de ellos: “He sido fuerte y berraca”

Deportes

Estas son todas las victorias

Estas son todas las victorias de etapa de los ciclistas colombianos en la Vuelta a España: Egan Bernal es el vigesimocuarto

Así formaría la selección Colombia contra Venezuela: habría cambios importantes y futbolistas que juegan su última Eliminatoria serían titulares

Carlos Antonio Vélez le respondió a Néstor Lorenzo por polémicas declaraciones sobre “fracaso” con la selección Colombia: “No me diga”

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Egan Bernal, su primer triunfo en la carrera española

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026