Así ve la prensa venezolana el partido decisivo por Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia: “Una cita con la historia”

El cuadro “Tricolor”, con la clasificación asegurada a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, es uno de los jueces para que la “Vinotinto” vaya al repechaje

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Colombia visitará a Venezuela en
Colombia visitará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín - crédito Manaure Quintero / REUTERS

Colombia cerrará las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Monumental de Maturín, cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo visiten a Venezuela.

El encuentro entre la “Vinotinto” y la “Tricolor” tendrá un tinte especial, ya que los dirigidos por Fernando Batista buscan asegurar su clasificación al repechaje que se jugará en marzo de 2026.

Para la prensa deportiva de Venezuela, el partido será trascendental, ya que en caso de ganar o empatar, jugarán por primera vez en la historia dicha instancia.

Uno de los portales deportivos más importantes del vecino país referenciaron el duelo como de vida o muerte - crédito sportsvenezuela.com

De esta forma, la prensa deportiva venezolana se ilusiona con ver a su selección disputando la primera copa del mundo, clasificando por vía del repechaje.

El medio Sports Venezuela tituló el 8 de septiembre de 2025 como una “cita con la historia” el partido ante los “Cafeteros”.

“La selección de Venezuela tendrá una cita con la historia este martes 9 de septiembre al recibir a Colombia en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. En el clásico regional, la Vinotiinto se juega el boleto al repechaje intercontinental programado para celebrarse el año que viene, entre el 23 y 31 de marzo, en México, que entregará los dos últimos pasajes a la venidera Copa del Mundo”, escribió el medio de comunicación.

También resaltaron las palabras de Néstor Lorenzo en la previa al partido, mencionando que Colombia no regalará nada a la hora de enfrentar a Venezuela en Maturín.

“Con la hinchada apoyando a full, la Vinotinto intentará sacar adelante un partido de enorme exigencia. Colombia ya consiguió su pase directo a la justa que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá, pero su técnico, el argentino Néstor Lorenzo, avisó que no vendrán a regalar nada, pues el deseo de su selección es cerrar la eliminatoria con una alegría, con lo que disipó cualquier posibilidad de pacto”, destacaron.

Otro de los diarios más destacados de Venezuela resaltó el partido como trascendental para la "Tricolor" - crédito El Nacional

Uno de los diarios más importantes de Venezuela, como El Nacional definió el partido ante Colombia, como crucial para la selección que está encabezada por parte de Salomón Rondón como uno de sus referentes para buscar la clasificación al repechaje.

“El encuentro contra Colombia será crucial. La Vinotinto necesita el apoyo de su público y la mística de su “fortín” para asegurar los tres puntos. Con el destino en sus manos, el equipo de Batista afrontará uno de los juegos más importantes de su historia", detallaron.

Por otra parte, destacaron la campaña en las Eliminatorias camino al Mundial de Norteamérica.

“El futuro de la selección está en juego. A pesar de los desafíos, la Vinotinto ha demostrado ser un equipo con la capacidad de competir en la élite del fútbol sudamericano. Este repechaje, lejos de ser un final, es la oportunidad de oro para consolidar el crecimiento y finalmente llegar a la gran cita del fútbol mundial. El camino ha sido largo, pero la última parada es la que definirá si el sueño se hace realidad”, finalizaron.

“Vital importancia”: así definió Unión Radio el duelo ante Colombia

Una de las emisoras más importantes de Venezuela tituló de la siguiente forma el partido - crédito unionradio.net

La emisora Unión Radio tituló el partido de Venezuela vs. Colombia como un duelo de vital importancia para el combinado dirigido por Fernando Batista.

"La Vinotinto, dirigida por el argentino Fernando Batista, buscará apoyarse en su solidez defensiva y en el buen momento de figuras como Salomón Rondón y Yefferson Soteldo. El equipo viene trabajando en los últimos días con intensidad, afinando detalles tácticos para contrarrestar el juego rápido y ofensivo de los cafeteros“, explicaron.

Otro de los diarios más importantes de Venezuela resaltó el video motivacional que publicó la "Vinotinto" para el duelo ante Colombia - crédito El Universal

Finalmente, el diario El Universal de Caracas resaltó la importancia del video motivacional que publicó la Federación Venezolana de Fútbol para el duelo ante “Los Cafeteros”.

"Hemos escuchado esas preguntas tantas veces… ¿Se podrá? ¿Cómo les digo que aquí adentro hay algo que no nos deja rendirnos? Recordamos de dónde venimos y que soñamos cantar el himno con nuestra gente”, resaltaron.

Así se jugará la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Partido: Ecuador vs. Argentina

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

  • Estadio: Municipal El Alto
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

  • Estadio: Nacional de Lima
  • Hora: 6:30 p. m.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

A continuación, así quedó la tabla de posiciones:

  1. Argentina: 38 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Brasil: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  3. Uruguay: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  4. Ecuador: 26 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  5. Colombia: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  6. Paraguay: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Venezuela: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Bolivia: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  9. Perú: 12 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  10. Chile: 10 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -18)

Nota: en negrilla están las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y en cursiva el equipo que iría al repechaje.

Tras la liberación de 45

Neider García propone a Karen

