Arturo Reyes reveló que su puesto está en riesgo en Junior: “Depende de los Char”

Arturo Reyes, entrenador de Junior de Barranquilla, está obligado a realizar una buena presentación en la Copa Libertadores - crédito VizzorImage

Junior de Barranquilla se encuentra en un grave problema, porque los resultados en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores no lo están acompañando como antes, ya que en uno se encuentra afuera de los ocho primeros y en el otro perdió el primer partido de los octavos de final.

Ante esa situación, el técnico Arturo Reyes no escondió el hecho de que está en riesgo su cargo, como lo han mencionado versiones de la prensa, además de las críticas de un sector de la afición porque los Tiburones no cuentan con el juego que se esperaba por una nómina llena de figuras.

Pese a eso, el entrenador confía en revertir la situación en los próximos dos encuentros, que son ante el líder Fortaleza, el 17 de agosto por el campeonato colombiano, y el martes 20 de agosto contra Colo Colo de Chile, ambos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Siempre he estado en riesgo”

Desde su regreso al equipo en agosto de 2023, Arturo Reyes debió afrontar toda clase de críticas y comentarios por su trabajo con los Tiburones, pese a salir campeón de la Liga BetPlay en ese año y llegar a octavos de final en la Copa Libertadores 2024.

El técnico samario reveló que, tal como lo dicen los rumores, se encuentra en la cuerda floja con el Junior, pero dejando claro que no es la primera vez, en cada encuentro se juega el puesto y la decisión queda en manos de la junta directiva, encabezada por Fuad Char.

Arturo Reyes siempre ha estado en riesgo con Junior, como lo dijo el mismo entrenador - crédito Colprensa

“Siempre he estado en riesgo, mi continuidad no depende de mí, depende de los Char, no sé si el partido del martes ante Colo-Colo sea determinante para que se tome una decisión”, mencionó el entrenador en Caracol Radio, además de que posiblemente lo ratifiquen o despidan tras la Copa Libertadores.

Además de eso, Arturo Reyes afirmó que los encuentros con los directivos no siempre son para advertirle por los malos resultados, sino que son continuas desde su arribo e incluso, es por intención del mismo timonel para presentarle sus resultados y cómo van los jugadores.

Arturo Reyes, técnico del Junior, espera una nueva reunión con Fuad Char, máximo accionista del club, para renovar su contrato - créditos Junior FC

“Acabo de reunirme con ellos, no siempre ellos piden las reuniones, a veces las pido yo, es bueno que los directivos sepan lo que se está haciendo, cómo se hace y para qué; estuvimos hablando sobre cómo íbamos a afrontar el partido ante Fortaleza; debe haber una buena relación entre el directivo y el cuerpo técnico. Yo soy un empleado de esta institución y debo brindar un informe”, afirmó.

“El grupo se ha armado bien”

Durante el partido de ida por los octavos de la Copa Libertadores, una de las críticas contra Arturo Reyes fue el planteamiento para enfrentar a los chilenos, sumado a los cambios en el segundo tiempo que no dieron resultado y significó la derrota por 1-0.

“El partido ante Colo-Colo tuvo algunas similitudes a lo que veníamos haciendo en la Copa Libertadores, en una gran mayoría de ocasiones recuperamos el balón en bloque bajo, esto quiere decir que tratamos de salir rápido, hemos tenido opciones de gol, la única diferencia con los partidos de fase de grupos fue la eficacia de gol, es diferente el comportamiento a la hora de afrontar un torneo internacional y uno local”, afirmó el entrenador en el medio radial.

Reyes también defendió el trabajo de sus dirigidos en la temporada 2024, ya que aún no suman títulos: “Peleamos hasta la última fecha el paso a la final el semestre pasado y quedamos invictos en la Copa Libertadores, eso no es nada fácil, eso implica que el grupo se ha armado bien y está haciendo bien las cosas”.

Finalmente, el técnico aseguró que “en ninguna ocasión, mientras yo he sido entrenador del Junior, he decidido jugar atrás, meterse en el arco, no, sería equivocar los caminos, nosotros nos basamos en la presión, es la lectura que hacemos respecto al partido”.