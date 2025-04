“Se echa Dior… y la correteó una vaca”: la surrealista anécdota de Martina la Peligrosa en su Primera Comunión

Martina la Peligrosa revive su infancia en un rincón de Córdoba entre risas, vestidos y vacas - crédito Marina La Peligrosa/Instagram

En medio de risas y nostalgia, la cantante y actriz Martina la Peligrosa compartió una anécdota que muchos no esperaban y fue el día en que una vaca la persiguió durante su Primera Comunión, un recuerdo que mezcla dramatismo, inocencia y mucha ternura. La historia, que se viralizó rápidamente en redes sociales, transporta a su infancia en El Carito (Córdoba), en plena época dorada de las telenovelas colombianas, cuando soñar con ser la protagonista de una historia de amor o tragedia era casi una fantasía diaria para cualquier niña.

“Yo tengo tan mala memoria que cuando me llega un recuerdo, me provoca hacer fiesta y todo”, comenzó contando Martina, dejando claro que ese episodio estaba bien guardado en su baúl de vivencias más peculiares. “Hoy les voy a contar un acontecimiento superimportante en mi vida: el día que tomé la Primera Comunión y me correteó una vaca”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La artista evocó su niñez en El Carito, donde un día común se transformó en una fábula de realismo mágico - crédito Martina La Peligrosa/Tik Tok

La escena suena a realismo mágico puro. Martina, entonces una niña de unos 10 años y cursando cuarto de primaria, lucía orgullosa un vestido blanco heredado por generaciones de mujeres de su familia. “El vestido con el que tomé la Primera Comunión era muy importante. Había pasado de generación en generación, mis primas grandes, mi hermana, y ahora yo”, explicó, recordando con emoción el significado familiar de esa prenda que, sin querer, terminaría hecha trizas tras su improvisado escape de una vaca curiosa y descontrolada.

Pero la historia dio un giro inesperado por culpa de la televisión. En aquella época, la telenovela La viuda de blanco estaba en furor, y la pequeña Martina se sentía profundamente identificada con esa imagen icónica de la protagonista corriendo con un vestido blanco entre el bosque. “Yo me sentía la viuda de blanco más que nunca. Y empecé a correr”, dijo riendo, como si ese recuerdo aún le provocara una mezcla de ternura y vergüenza.

Inspirada por la ficción, Martina decidió encarnar a su heroína favorita con total entrega. Lo que vino después parece sacado de un guion de Gabriel García Márquez. Martina y sus amigas, corriendo con euforia y dramatismo por una carretera destapada del pueblo, no se dieron cuenta de que un hombre venía arreando ganado. En medio de la algarabía infantil y la emoción por el juego, la advertencia del señor pasó desapercibida.

la cantante y actriz Martina la Peligrosa compartió una anécdota que muchos no esperaban y fue el día en que una vaca la persiguió durante su Primera Comunión - crédito iStock

La escena, aparentemente inofensiva, terminó en desastre. “Nosotros no escuchamos que el señor nos dijo como que ‘¡eh!’... y yo no me di cuenta de que venía ninguna vaca. Corre...”, relató entre carcajadas.

Y sí, tal como lo cuenta, una vaca terminó persiguiéndola, y ella, presa del pánico, quedó enganchada en un matorral, rompiendo su preciado vestido. “El vestido sagrado, el que había pasado de generación en generación, el que le iba a ir a mostrar a mi abuela y a mis tías como había quedado... se me rompió. Mi momento más humilde”, confesó con un brillo especial en los ojos. Un recuerdo tan doloroso como inolvidable.

Martina recordó cómo el vestido de su Primera Comunión pasó de generación en generación antes de terminar roto - crédito Martina La Peligrosa/Instagram

Magullada, sudada y con el vestido hecho trizas, Martina tuvo que llegar a casa oliendo a “niña que corretea una vaca”, como ella misma lo describe con humor. Aun así, recuerda ese episodio con cariño y como una de las muchas cosas que le dio crecer en una región que parece salida de Macondo. Pero el remate fue de antología. En tono de burla hacia sí misma, Martina concluyó la historia con una frase que ya se ha vuelto viral: “la que se echa Dior, pero la corretea una vaca”.

Con su característico carisma, Martina cerró su relato como lo empezó, con una sonrisa y sin perder el dramatismo que la caracteriza desde niña. “Ese era el cuento que les quería contar, chao”, dijo, dejando claro que sus vivencias, por más surrealistas que parezcan, están llenas de autenticidad.