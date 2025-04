Este es el jugador de Millonarios que se parece a Kylian Mbappé y Vinicius Junior: Alberto Gamero le dio pocos minutos

Alberto Gamero salió de Millonarios en diciembre de 2024, luego de un proceso que duró cinco años y que dejó tres títulos - crédito Luisa González/REUTERS

Millonarios terminó una etapa importante en su historia con la salida de Alberto Gamero, técnico que lideró un proceso de cinco años en el que ganó tres títulos, ascendió a muchos juveniles que se convirtieron en figuras y se ganó el reconocimiento de muchos aficionados en el fútbol colombiano, pero que al final se desgastó por la falta de resultados.

Entre esos jugadores importantes del azul, uno tenía condiciones similares a las de Kylian Mbappé y Vinicius Junior, del Real Madrid, que el entrenador samario miró durante un tiempo en las divisiones inferiores y después subió al cuadro profesional, pero dándole pocos minutos en su gestión.

De otra parte, Gamero explicó la situación sobre ofertas en el extranjero, ya que su deseo ahora es dirigir algún equipo internacional y se le vio en Estados Unidos y México, donde vio encuentros de la Liga MX y la MLS, así como presentarse en un conglomerado que maneja varias instituciones en el mundo.

“Es una joya”

Durante su entrevista con el programa El VBar Caracol, Alberto Gamero dedicó unas palabras a una de las figuras de Millonarios en 2025 como lo es Neiser Villarreal, el atacante de 19 años que brilló en el Sudamericano Sub-20 y ahora aporta todo su talento a los azules, pese a los problemas con su contrato.

“Neiser es una joya, es un jugador que va a despegar rápido. Tiene la gran ventaja de saber jugar en el frente de ataque, como Mbappé, Vinícius. Tiene esa facilidad de saber moverse y sacará seguramente una diferencia grande. El día de mañana seguramente estará arriba… Me parece igualitico a Óscar Cortés, decía que la iba a romper. Son jugadores que seguramente los tendremos en la Selección Mayor”, afirmó el samario.

Neiser Villarreal fue la figura de Millonarios para superar a Santa Fe por 2-0 en El Campín - crédito Millonarios FC

El entrenador explicó que, de todos los juveniles con los que trabajó en los últimos años, “Neyser puede ser el que más futuro tenga de los que tuve en Millonarios, debido a que tiene mucho para jugar en todo el frente de ataque: por dentro, por izquierda, por derecha”.

“Pocos lo pueden hacer, son contados. Si Neiser explota completamente, a lo mejor lo será. Aunque otros han dado la talla como Gómez, Rivaldo, Ruiz, Cortés, jugadores apetecidos, pero Neiser tiene la ventaja que mencionó. Por ejemplo, Cortés jugaba por las bandas o de ‘10′, pero no de delantero”, afirmó el técnico.

Neiser Villarreal lleva 14 partidos con Millonarios, tres en la temporada 2025 y en este año con tres asistencias - crédito Colprensa

Opciones en el exterior

Pese a las versiones que ponían a Gamero como técnico en algún equipo de México, uno de ellos es León por la crisis de tres derrotas seguidas, el entrenador aclaró que “no he viajado con ese pensamiento, lo he hecho como invitado. En diciembre que fui a Argentina, me invitó Juanfer a Racing-River. Después fui a Huracán-Vélez.

“Ahora en enero fui invitado por un amigo a León, porque es muy amigo de Berizzo y en una llamada que me hicieron me invitaron a ver los entrenos y el partido. Después, me dio curiosidad, Óscar Pareja del Orlando City me llamó para estar en el entrenamiento con él y ya lo último fue lo de España, una experiencia muy bonita en los palcos para ver Real Madrid contra Rayo Vallecano”, explicó el samario, con respecto a sus viajes.

Alberto Gamero, desde inicios de 2025, se habría presentado al Grupo Pachuca para ser considerado como técnico para alguno de sus equipos, entre ellos el León de México - crédito @olsendeportes/X

Gamero también dijo que “no he hablado con nadie porque no tengo empresario… Yo he hablado con muchos representantes y les he manifestado que conozco a todos los directivos del fútbol colombiano, entonces que el día que tenga una propuesta de afuera, les hablo a ellos y les doy mi representación. Tengo muchos amigos representantes, que me llaman y proponen cosas, pero siempre les digo que al tener una cosa formalizada, la miraré”.