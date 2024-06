Nuevo aforo de El Campín dependerá de los hinchas de Millonarios y Santa Fe: así se ampliarán las tribunas

Jaime Luque, CEO del grupo Sencia, explicó los alcances de contar con una nueva capacidad de público tras renovar el estadio El Campín - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

El 7 de junio se convirtió en una fecha histórica para el estadio El Campín, porque después de 86 años de existencia, tendrá una renovación total con la construcción de un escenario con mayor capacidad, moderno y remodelando sus alrededores para atraer más público.

Sin embargo, la “manzana de la discordia” se registró en el momento de conocerse la nueva capacidad de espectadores, pasando de 37.000 personas aproximadamente a 46.500, así que el alcalde Carlos Fernando Galán, durante la firma del contrato, solicitó que la cifra llegara a 50.000 y los encargados del proyecto dieron el sí.

Jaime Luque, CEO del grupo Sencia, reveló a Infobae Colombia detalles inéditos sobre esa negociación para aumentar el aforo del nuevo El Campín, así como el proceso para ampliarlo hasta 60.000 personas en sus tribunas, pero dejando claro que la decisión dependerá de los hinchas de Millonarios y Santa Fe para que sea sostenible económicamente.

Así se verá el nuevo complejo deportivo y cultural, que no solo contempla la renovación del estadio, sino espacios para la Orquesta Filarmónica, gastronomía, economía y entretenimiento - crédito @ClaudiaLopez/X

Infobae: Cuando firmó el contrato para el proyecto de renovación de El Campín, al lado del alcalde Carlos Fernando Galán, se dejó convencer del público para que el nuevo estadio pasara de 46.500 a 50.000 espectadores. ¿Si cree que se pueda tener esa capacidad de 50.000 para cuando se entregue el estadio en 2029?

Jaime Luque: Soy una persona totalmente técnica y ando siempre con un soporte técnico. La capacidad que nosotros estudiamos durante tantos años y nuestros estudios tanto de mercado como econométricos, nos llevan a tener un estadio que con 46.500 personas es el aforo que encontramos adecuado. Sin embargo, desde sus inicios, el alcalde Galán nos ha pedido lo mismo que el director del Idrd, que era revisar qué se requeriría, cómo se podría hacer para tener un estadio de 50.000 personas en mucho por unos deseos probablemente de la hinchada.

Entonces comenzamos a hacer estudios hace varios días, dicen que se puede llegar a tener los 50.000, no directamente solamente en tribuna porque imagine que nosotros le metamos 3.500 personas más a tribunas, que en principio se va a haber un poco más vacío el estadio, entonces tenemos que revisar los diseños y cómo en los diseños haríamos nosotros sin que se nos rompa el modelo financiero, porque al final es un balance económico y deportivo.

Jaime Luque (derecha), CEO del grupo Sencia, aseguró que los estudios técnicos y financieros permiten llevar el aforo del nuevo estadio El Campín a 50.000 personas - crédito grupo Sencia

¿Cómo fue esa reunión con el alcalde de Bogotá, en la que aceptó la propuesta de los 50.000 espectadores?

Cuando llegamos a la reunión, yo tengo una información técnica que me permite, si el señor alcalde y si las condiciones se dan, porque esto no depende solamente del esfuerzo de nosotros y de la alcaldía para poder llegar nosotros a 50.000 personas y es que los hinchas acompañen a sus equipos.

Si nosotros hacemos un estadio de 50.000 y seguimos teniendo 25.000 personas, 23.000 personas promedio en un partido, no estamos haciendo mucho. Lo que se requiere para que nosotros podamos realmente tener ese estadio, nos estamos comprometiendo y yo mismo me comprometí con el señor alcalde a tener un estadio en el marco de la posibilidad económica de 50.000 personas, necesitamos que los hinchas acompañen a sus equipos como Santa Fe, que está jugando precioso, Millonarios, que ahora tiene a Falcao. Eso hace que para nosotros el esfuerzo tenga sentido, porque todo lo demás es basado en estudios de mercado y en posibilidades de la ciudad, lo que realmente requiera de los equipos.

De hecho, ese fue el problema del estadio Delle Alpi, la antigua casa de la Juventus, que tenía capacidad para 71.000 personas y solo existió 19 años, porque fueron pocos los partidos que tuvo casa llena…

No pudo decirlo mejor. Cuando nos dio este número de espectadores y la gente diciendo que quería un estadio mejor, vamos a volver a ver, a verificar los estadios que tienen más de 40.000. Imagine un estadio de 60.000 y donde van 20.000, pues se ve vacío. ¿Cuál es la ventaja de jugar ahí? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo, el señor alcalde hará el esfuerzo, el director del Idrd hará el esfuerzo, falta que los bogotanos hagan el esfuerzo y así llegamos al estadio de 50.000.

El nuevo estadio El Campín solo podrá mantenerse con 50.000 personas de capacidad si los hinchas de Millonarios y Santa Fe asisten de manera masiva a los partidos - crédito Idrd

Hablando del proyecto inicial de 46.500 espectadores, se tiene pensado llevarlo a los 60.000 en caso de que El Campín fuera sede del mundial de la FIFA, que es mayor a lo que habló con el alcalde Galán. ¿Van a dejar algún espacio en la estructura o cómo se llegará a esa capacidad?

Cuando terminemos el estadio, estará listo para asumir partidos del mundial de fútbol mayores masculino, lo que nos faltaría es un poco de aforo para semifinales y final, pero si Bogotá es sede, aguantamos todos los partidos. Cuando necesitemos ese mayor aforo, nuestro método constructivo permite retirar la cubierta, el techo corredizo y hacer unas estructuras temporales para llegar al aforo que se requiere.

Luego de terminado el mundial, se retirarían y se vuelve a tener el estadio previo. Sin embargo, si en ese momento hemos explotado por los aires y tenemos la hinchada yendo en la cantidad suficiente, se dejará de 60.000. Esto es una ingeniería fuerte la que habría que hacer, pero un mundial viene con los recursos que se requieren.

Dice que la ampliación será arriba de las tribunas, pero requeriría un esfuerzo de ingeniería muy grande porque en estadios como el Arena Corinthians o el Nilton Santos, de Río de Janeiro, dejaron el espacio para aumentar la capacidad…

Es un proyecto ingeniería fuerte. Sin embargo, tenemos espacios en norte, sur y oriental. Cuando traigamos una semifinal y final de un mundial, la ingeniería está pensada para poder ampliar el aforo.

La ampliación del estadio El Campín hasta los 60.000 espectadores, después de su renovación, se realizará en la parte alta de las graderías norte, sur y oriental - crédito grupo Sencia

También estuvo en los últimos días conversando con los vecinos de la localidad de Teusaquillo, ¿cómo le fue con ellos?

Fue una gran reunión con las personas que representan la comunidad, es interesante ver cómo había unos mitos de la gente diciendo que les van a expropiar sus casas. Lo que nosotros vamos a hacer, va a generar beneficios a la comunidad alrededor, vamos a tener un montón de empleos para que venga la gente del barrio porque van a llegar más frescos a trabajar, porque salen de trabajar caminando a su casa, porque ven los beneficios directos de esto, la cantidad de oportunidades laborales allí, oportunidades de disfrutar de un espacio que les permitirá todo este gran espacio cultural, deportivo y recreativo.

Entonces estábamos hablando, desmitificando, acercándonos, me preguntaron por qué no nos habíamos acercado tan directamente al comienzo. Yo les explicaba que mientras no se firme el contrato, el proyecto todavía no es nuestro, ya con el contrato firmado, nos corresponde a nosotros acercarnos a la comunidad.

Después estuvimos solucionando algunas inquietudes que quedaron bastante claras y obviamente vamos a seguir socializando, llevamos estudiado seis años, tampoco pretendemos que en un mes sepamos los detalles del proyecto, vamos a tener una oficina de atención al usuario, apenas nos entreguen el estadio.

Luego de presentar el proyecto de renovación para El Campín, que ha tenido buena recepción en el público, ¿el grupo Sencia tiene planteada una propuesta similar para otros escenarios o espacios en Bogotá o Colombia?

Hay que dar un paso a la vez, detrás de nosotros hay unos estudios técnicos, legales, sociales y ambientales que nunca se habían hecho para este tipo de escenarios en Colombia, no sé si en Latinoamérica se han hecho más estudios de profundidad. Efectivamente, se nos han acercado en algunas instancias, no solamente en Bogotá ni en el país, sino también por fuera. Yo creo que en este momento, estamos concentrados en nuestro proyecto, vamos a meterle toda a nuestro proyecto.