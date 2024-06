El ‘cantante del gol’ lo hizo de nuevo: confundió a Lionel Messi con Leonel Álvarez en la Copa América

El narrador protagonizó una peculiar confusión durante el partido inaugural de la Copa América entre Argentina y Canadá - crédito @elcantantedelgol y @csemelec/Instagram, y Dale Zanine/USA TODAY Sports

La Copa América 2024 ya dio inicio en los Estados Unidos, aunque lo hizo de forma algo accidentada. Mientras la ceremonia de inauguración fue blanco de las críticas por su corta duración y el poco despliegue de recursos visuales, los problemas de la señal de origen durante la presentación de Feid y hasta la presencia de un predicador previo a la salida de las dos selecciones al campo de juego, el partido entre Argentina y Canadá no estuvo exento de preguntas.

Aunque la Albiceleste se impuso por 2-0 con goles de Julián Álvarez a los 49 minutos y Lautaro Martínez a los 88 en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, el orden táctico mostrado por los canadienses y las dificultades de los dirigidos por Lionel Scaloni para imponer condiciones se hizo palpable durante todo el compromiso, algo que en el postpartido tanto este como Emiliano el Dibu Martínez atribuyeron al mal estado de la grama.

Tampoco fue el partido más atinado para la estrella de Argentina, Lionel Messi. El atacante tuvo varias opciones de gol durante el compromiso, pero la definición por distintos motivos no fue la mejor, y fue así como el jugador del Inter Miami no pudo concretar en varias situaciones mano a mano que tuvo frente al portero Maxime Crépeau.

El capitán de Argentina, Lionel Messi, desperdició varias situaciones de gol increíbles durante el debut en Copa América ante Canadá. Uno de esos fallos provocó una peculiar equivocación del 'Cantante del Gol' durante la narración del compromiso - crédito EFE/Erik S. Lesser

Justamente, durante una de estas jugadas se produjo un momento que no pasó inadvertido para quienes seguían la transmisión del compromiso por el Canal RCN. Con la narración del cantante del gol, Javier Fernández, este tuvo una confusión luego de uno de los fallos de Messi. Mientras el narrador lamentaba el fallo del ‘10′ de la Albiceleste, confundió a Lionel Messi con Leonel Álvarez.

“Otra que se traga Lionel, completísima. ¡Completa se la comió! Leonel Álvarez dilapida una linda opción para el seleccionado de Argentina”, dijo el narrador.

El error al aire de Javier Fernández no tardó en difundirse en redes sociales - crédito @ToqueSports/X

Las reacciones no se hicieron esperar y en cuestión de minutos X se convirtió en una seguidilla de publicaciones, memes, burlas y hasta insultos hacia el narrador por la increíble confusión. “Es hasta entendible que se confunda con algunos del Fpc, pero ya confundir a Messi con Leonel Álvarez…”, “Mañana sale a decir que un error lo comete cualquiera, pero es que es error tras error”, “Ya lo hace a propósito para generar audiencia”, fueron algunas de las reacciones más notorias en la plataforma digital.

Pero tampoco se salvó la competencia, pues en la publicación que difundió el momento de la equivocación del Cantante del Gol hubo quienes apuntaron que en el Gol Caracol se presentaron situaciones similares con Carlos Morales. “El de Caracol tampoco está tan lejos, a Alexis Mac Allister le dijo Macalister Silva”, expresó un usuario en la publicación.

