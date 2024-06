Hijo de Freddy Rincón se va en contra de familiares que buscan indemnización: “No lo voy a permitir”

Sebastián Rincón se pronunció desde su cuenta de Instagram - crédito RedesSociales/@srincon19/Instagram

El 11 de abril de 2022, un accidente registrado sobre las 4:30 a. m. en el barrio San Fernado de Cali conmocionó a Colombia, debido a que uno de los implicados en el siniestro era el exfutbolista de la selección Colombia y clubes internacionales, Freddy Rincón, que luego de varios días internado en la Clínica Imbanaco, falleció a los 55 años.

Sobre el accidente que terminó con la vida de Rincón, la Fiscalía General de la Nación determinó que el principal responsable había sido el exfutbolista, puesto que se pasó un semáforo en rojo y provocó la colisión contra el bus del MIO que pertenecía al operador Blanco y Negro Masivo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Se tienen como hipótesis que el señor Freddy Eusebio Rincón Valencia violó el deber objetivo de cuidado cuando transitaba en su vehículo tipo camioneta por la carrera 34 sentido oriente-occidente y al llegar a la calle quinta, no realiza el pare del semáforo en luz roja encendida, con ello se considera que el hecho desaprobado se encuentra en cabeza del señor Rincón Valencia”, indicó la fiscalía.

Desde ese momento no se había registrado ningún tipo de pronunciamiento por parte de la familia de Rincón, hasta que el 20 de junio El País reveló que varios familiares del fallecido habían contratado a un abogado para entablar una demanda en contra del operador propietario del bus que estuvo implicado en el accidente.

Así quedó el vehículo en el que se movilizaba el exfutbolista - crédito Redes Sociales

Esta noticia hizo que uno de los hijos del Coloso de Buenaventura se pronunciara públicamente. Sebastián Rincón, que actualmente es jugador del Naft Al-Wasat de la liga de Irak, afirmó que él ni su hermano han iniciado un proceso legal en contra del operador.

Sumado a esto, el mediocampista indicó que los protagonistas de este proceso legal son familiares que “buscan lucrarse” con la muerte de su padre.

“Desmiento totalmente este tipo de noticias. Ni mi hermano @lafre19 ni yo, hemos contactado a estos abogados para que nos representen en ningún tipo de demanda. Hay “familiares” mal intencionados que buscan lucrarse con esto y no lo voy a permitir“, puntualizó Sebastián Rincón.

El hijo de Freddy Rincón aclaró que no hace parte de los familiares que demandaron al operador Blanco y Negro Masivo - crédito @srincon19/Instagram

¿Cuáles son los argumentos de la familia de Rincón?

Sobre la demanda entablada en contra del operador, el abogado Felipe Hurtado, representante de los familiares del exfutbolista, afirmó que a pesar de que Freddy no se detuvo en un semáforo en rojo, no retira la responsabilidad del conductor del bus, que iba con exceso de velocidad.

“Cuando hay un homicidio por accidente de tránsito se pueden iniciar varios procesos, especialmente, el penal y el civil. El penal se busca la sanción de quien cometió el delito y el civil la indemnización a las víctimas. Lamentablemente, no pudimos estar en la representación del proceso penal y de manera injusta se precluyó y se archivó el caso a favor del conductor del bus, cuando el juez tenía el dictamen pericial donde se determinaba que el señor del bus iba aproximadamente a 60 Km/h. Esto es una decisión que se debe investigar, porque él debió ser condenado por el delito de homicidio culposo”, indicó el jurista a El País.

A pesar de que Sebastián Rincón desmintió lo anterior, Doris Alicia Rincón, sobrina de Freddy Rincón, declaró al medio citado que como representante de su familia, lo que buscan es que la muerte del exfutbolista no quede impune.

“Decidimos demandar porque consideramos que todo lo sucedido ha sido injusto no solamente por ser ídolo sino como ser humano, nadie habla de los más de 60 km/h en la cual iba conduciendo el conductor del MIO, consideramos que si no hubiera ido a esa gran velocidad hoy nuestro familiar estaría con todos nosotros. Pretendemos justicia que su deceso no quede impune, ya que mi tío se lo merece y se lo debemos”.