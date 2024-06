Figura de Colombia en la Copa América de 2001 ahora es ciclista: “El fútbol ya solamente lo veo como hincha”

Iván López reveló que ya no juega fútbol - crédito AFP/EFE

En 2001 Colombia logró ganar la Copa América que organizó a pesar de que antes del torneo se especuló con su posible cancelación por los hechos de violencia que se registraban en el país.

Hasta el momento, este es el único título en la historia de la selección, por lo que los integrantes de ese equipo son recordados con cariño por los fanáticos del deporte; entre estos se destaca principalmente Iván Ramiro Córdoba, autor del gol con el que la Tricolor derrotó a México en la final.

De la misma forma y por la misma jugada, en Bogotá también recuerdan al lateral derecho de aquella selección, Iván López, que fue el que cobró el tiro libre en el que Córdoba marcó de cabeza.

Además de la selección, López hizo parte de Santa Fe, Millonarios, América, Independiente Medellín y Deportivo Azogues de Ecuador, en donde finalizó su carrera en 2007

Colombia se consagró en la Copa América el 29 de julio de 2001 - crédito Colprensa

Debido a que tras retirarse se alejó del fútbol profesional, es poco lo que se sabe de la vida de López, que actualmente tiene 46 años; sin embargo, en la previa del estreno de Colombia en la Copa América 2024 frente a Paraguay, el bogotano habló con el Gol Caracol.

Entre los temas que hizo hincapié López estuvo su actualidad deportiva, sobre lo que reveló que a pesar de seguir enamorado del fútbol, prefiere no jugar por los dolores que le dejó su carrera.

“Yo ya no juego fútbol y no lo hago porque tengo algunas dolencias que quedaron que los años en el profesionalismo y en la alta competencia. En los partidos siempre hay fricciones, empujones, disputas por el balón y no puedo entrar en choques, ni nada parecido”.

El lateral fue el que cobró el tiro libre que Iván Ramiro Córdoba convirtió en gol - crédito Colprensa

El bogotano también expuso que por fuera del fútbol ha encontrado en el ciclismo un nuevo deporte que no le genera dolor y en el que puede compartir con sus amigos.

“Lo que sí hago y me ha ido gustando más en la práctica es el ciclismo. Salgo generalmente sábados y domingos con un grupo de amigos y la verdad es que disfruto de esto. El fútbol ya solamente lo veo como hincha, por ejemplo ahora que viene la Copa América con la Selección Colombia”.

Los secretos del gol a México en la final

Iván Ramiro Córdoba marcó de cabeza en el arco sur de El Campín - crédito AFP

En el pasado, López ya había hablado sobre aspectos de la selección Colombia campeona de la Copa América, exponiendo en Caracol Radio un secreto sobre el gol de la final.

El lateral indicó que antes de cobrar el tiro libre en el costado occidental de El Campín, el encargado era Freddy Totono Grisales, pero fue Pacho Maturana el que ordenó que la pelota quieta estuviera a cargo del bogotano.

“Los jugadores encargados de los tiros libres éramos Freddy Grisales y yo. Totono ya había tenido la posibilidad de cobrar los del primer tiempo e iniciando el segundo tiempo... Al ver que no conseguíamos a anotar, Maturana sale a la raya y le dice a Freddy que tome el rebote y la persona encargada de cobrar era yo”.

Sobre los momentos de felicidad tras el gol, López destacó principalmente lo que generó el campeonato para Colombia como país.

“La adrenalina y la ansiedad era alta y sí o sí era una posibilidad importante para poder anotar. Afortunadamente, el balón llega al lugar indicado, pasa el hombre libre que tenía México y bueno Iván Ramiro anticipa a Jared Borgetti y el desenlace es el grito de gol, el poder respirar, el tener cerca ese sueño. Le dimos una felicidad enorme al país en su totalidad, por ende pudimos celebrar siendo locales”.