Estrella del Barcelona posó con camiseta del Real Cartagena que le regaló un hincha en La Heroica

El fútbol femenino cada vez gana más terreno en Colombia y en todo el planeta. Al igual que en la rama masculina, uno de los equipos que marca la diferencia en Europa es el Barcelona, de España, flamante campeón de la Champions League.

Durante su asistencia al Congreso CEAPI en Cartagena, Putellas aprovechó la oportunidad para tomarse unos días libres. En esta visita, la jugadora compartió breves momentos con fanáticos locales, que le obsequiaron un regalo imprevisto.

El regalo que recibió una de las mejores jugadoras del mundo

En un video difundido en redes sociales se observa a la futbolista interactuando con sus seguidoras, tomándose fotos y firmando camisetas. En ese instante, la española recibió una camiseta del Real Cartagena, equipo de la segunda división colombiana.

Alexia Putellas es una de las figuras más destacadas del fútbol femenino, con una carrera estelar en el fútbol español. La capitana del FC Barcelona ha alcanzado importantes logros, incluyendo la Copa del Mundo, la Nations League y dos Balones de Oro.

Putellas, conocida por su impresionante trayectoria futbolística y por sus múltiples distinciones individuales, también ha mostrado un fuerte compromiso social que la llevó a Colombia para inaugurar una sede de su Fundación Eleven.

Entre los premios y reconocimientos que ha obtenido a lo largo de su carrera destacan ser elegida como mejor jugadora de la Copa de la Reina, integrante del once ideal de la Liga de Campeones de la UEFA, MVP en los premios del diario Marca y mejor centrocampista de Europa. Además, ha ganado el premio Globe Soccer Awards a la mejor jugadora del mundo en 2021, el World Soccer a la mejor futbolista, el The Best FIFA y ocupó el primer puesto en Las 100 mejores futbolistas del mundo.

Con el FC Barcelona, Putellas ha acumulado 21 títulos en su palmarés, que incluyen copas, supercopas, Champions y campeonatos de liga, consolidándose como una de las figuras más relevantes del fútbol femenino.

En su visita a Colombia, Alexia Putellas estuvo en Antioquia, donde abrirá una sede de la Fundación Eleven. Este proyecto tiene como objetivo ofrecer actividades deportivas y educativas a niñas en situación de vulnerabilidad, siendo financiado por un período de 10 años. La primera sede en Colombia se abrirá en el municipio de Itagüí, Antioquia, a partir del 19 de junio, con planes de extenderse también a México y República Dominicana.

La jugadora explicó que la idea de crear la fundación surgió durante uno de los momentos más difíciles de su carrera profesional: “Fue cuando me rompí la rodilla. Lo pasé muy mal y fue complicado porque estamos acostumbradas a ir enfocadas, sin mirar alrededor. Entrenamos, competimos y hacemos todo para ganar. Cuando me pasó lo de la rodilla, era una situación que por mucho que quisiera avanzar no iba a ir más rápido (…) las protagonistas son esas niñas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad”.

El comunicado oficial de la Fundación Eleven destaca que el proyecto busca la personificación máxima de cada caso, reduciendo la brecha de género en el deporte y proporcionando a las niñas las herramientas necesarias para su desarrollo personal y social. Durante la presentación de la fundación, que se hizo en la Casa Seat de Barcelona, Putellas estuvo acompañada por varios miembros de la junta directiva del Barcelona, incluida la vicepresidenta Elena Fort y Xavi Puig, responsable del fútbol femenino del equipo catalán.

La labor de Alexia Putellas en Colombia refleja su compromiso con el deporte y con la sociedad, utilizando su influencia y recursos para apoyar a niñas en contextos vulnerables, y ofrecerles un futuro mejor a través del deporte y la educación.