Copa América 2024: dónde ver la inauguración y el primer partido de la selección Colombia

El próximo jueves 20 de junio, a partir de las 7:00 p. m., dará inicio la Copa América 2024 - crédito EFE/Sebastião Moreira, Daniel Bartel/USA TODAY Sports y Federación Colombiana de Fútbol

Todo está listo en el Mercedes-Benz Stadium para dar inicio a una nueva edición de la Copa América. Con la presencia de los diez seleccionados que conforman la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y seis países invitados de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), la expectativa es grande a pocas horas de que empiece a rodar la pelota.

Entre el favoritismo de Argentina, actual campeona del mundo, la emergencia de Uruguay en la que podría ser la despedida de Luis Suárez de la Celeste, las dudas de Brasil, el invicto de Colombia y las expectativas de Canadá, Estados Unidos y México como futuros anfitriones del Mundial en 2026; es una edición en la que las narrativas tendrán un peso importante a la hora de conocer al campeón de la edición 48 del certamen.

Como pistoletazo de salida, Argentina será la encargada de disputar el partido inaugural ante su similar de Canadá en Atlanta a partir de las 7:00 p. m. (hora colombiana). Se espera que media hora antes tenga lugar la ceremonia de inauguración, en la que aparecerá Feid como artista invitado, en lo que será un paréntesis de su Ferxxocalipsis World Tour con el que recorrió los Estados Unidos y a final de año pasará por América Latina, incluyendo fechas en Bogotá y Medellín.

Hasta ahora es poco lo que se sabe de la ceremonia de inauguración aparte de la presencia del Ferxxo, por lo que cabe esperar sorpresas por parte del comité organizador del torneo para iniciar el campeonato con pie derecho.

Feid será el encargado de animar la inauguración de la Copa América 2024 este jueves 20 de junio en Atlanta - crédito AP/Ivan Valencia

La inauguración podrá verse en DirecTV, concretamente en la señal de DSports que al hacerse con los derechos exclusivos del torneo, transmitirá todos sus 32 partidos (19 de ellos de manera exclusiva). El propio juego inaugural podrá seguirse en la señal del Gol Caracol, en el Canal RCN y en Win Sports, que iniciarán sus respectivas previas a partir de las 5:00 p. m.

Así puede ver los partidos de la selección Colombia

La distribución de los partidos en las dos señales abiertas (Caracol y RCN) permitirá que ambos canales transmitan un total de seis partidos durante el certamen. En principio emitirán los tres partidos de la selección Colombia en la fase de grupos, uno de los dos partidos de la semifinal y la gran final. En caso de que la Tricolor avance a los cuartos de final o dispute el juego por el tercer puesto, ambos canales los emitirán.

En lo que se refiere a Win Sports – que actualmente cuenta con participación accionaria de DirecTV –, transmitirá un total de siete partidos. Seis de ellos serán de la fase de grupos (Brasil vs. Costa Rica de la fecha inaugural, Venezuela vs. México y Panamá vs. Estados Unidos de la segunda fecha, y Argentina vs. Perú, Jamaica vs. Venezuela, y Estados Unidos vs. Uruguay en la última fecha). El último partido que se emitirá en el canal deportivo será uno de los cuartos de final.

Así será el calendario de partidos de la selección Colombia

La selección Colombia debutará en la Copa América ante Paraguay, el próximo lunes 24 de junio - crédito FCF

Los dirigidos por Néstor Lorenzo iniciarán su andadura en la Copa América ante Paraguay el lunes 24 de junio a partir de las 5:00 p. m. (hora colombiana) en el NRG Stadium de Houston, Texas.

El segundo partido será ante Costa Rica el 28 de junio a partir de las 5:00 p. m. en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Por último, Colombia se medirá ante Brasil el 2 de julio a las 8:00 p. m. en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.