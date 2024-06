Campeón con la selección Colombia en 2001 se siente ilusionado con el equipo de Néstor Lorenzo

La Tricolor fue campeona de la Copa América en 2001 - crédito Colprensa

Tras las victorias 5-1 y 3-0 frente a Estados Unidos y Bolivia, respectivamente, la selección Colombia extendió su invicto a 23 encuentros, además de ser la única en el mundo que encadena ocho partidos ganados de forma consecutiva.

Este gran momento del combinado cafetero es el que buscan ratificar los dirigidos por Néstor Lorenzo en la edición 48 de la Copa América, que inicia el 20 de junio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mario Alberto Yepes le tiene fe a la selección Colombia

El exjugador fue campeón con la selección Colombia en la Copa América 2001 - crédito Betsson/FCF

Mario Yepes, embajador de Betsson en Colombia y excapitán de la selección Colombia, se refirió al momento de la Tricolor de cara a la Copa América 2024.

“Veo un equipo muy práctico, con buena técnica, por lo que me siento ilusionado con esta selección, no solo para la Copa América, sino también para las eliminatorias”, complementó el ex Deportivo Cali. Como consejo para las próximas generaciones, el defensor los invitó a pensar y apostar en grande, pero para lograrlo hay que trabajar de la misma manera.

Los cafeteros sueñan con levantar su segunda Copa América gracias a estar invictos desde febrero de 2022 y a una destacada racha de victorias en los últimos meses. Sin embargo, en las apuestas, la situación es diferente. Según Betsson, el seleccionado colombiano se ubica como quinto favorito al título con una cuota de 13.00, por detrás de Argentina (2.75), Brasil (3.25), Uruguay (6.00) y México (12.00).

La lista final que dio a conocer el técnico argentino, Néstor Lorenzo, mezcla jugadores históricos con aquellos con buen presente en sus respectivos clubes.

Jhon Arias abrió el marcador para Colombia ante Bolivia - crédito FCF

Estas son las estadísticas en partidos oficiales de cada uno de los llamados a representar a Colombia en el torneo de selecciones más antiguo del mundo:

En el arco: David Ospina, nuevo fichaje de Atlético Nacional, disputó un total de 16 partidos con Al-Nassr en el que tuvo un saldo de cinco vallas invictas, 31 atajadas y 15 goles encajados; el titular indiscutible, Camilo Vargas, con un total de 41 encuentros (36 en el Atlas y 5 en la selección) en donde reportó 3 vallas invictas, 116 atajadas y 56 goles recibidos (2 con el combinado nacional); y finalmente, Álvaro Montero con 30 partidos jugados con Millonarios con registro de ocho vallas invictas, 71 atajadas y 33 goles encajados.

En la defensa: Davinson Sánchez disputó 38 partidos, 28 de titular, con tres goles y dos asistencias; Daniel Muñoz jugó 47 encuentros, 45 como inicialista, con seis anotaciones y cinco asistencias; Deiver Machado tuvo 28 presencias, 21 de titular y cuatro goles. Yerry Mina disputó 24 partidos, 19 como inicialista y dos anotaciones; Santiago Arias jugó 17 encuentros, 16 de titular, con un gol y dos asistencias; Carlos Cuesta tuvo 45 presencias, siempre desde el inicio y un gol; Jhon Lucumí disputó 35 partidos, 29 de titular. Y finalmente, Johan Mojica jugó 32 encuentros, 23 de titular, con tres asistencias.

En el mediocampo: James Rodríguez tuvo 14 presencias, seis como inicialista, con dos goles y tres asistencias; Jefferson Lerma disputó 35 partidos, 33 de titular, con un gol y una asistencia; Jhon Arias jugó 30 encuentros, 28 como inicialista, con seis goles y cinco asistencias.

La Tricolor derrotó 3-0 a Bolivia con un tanto en Luis Díaz - crédito FCF

Por otro lado, Jorge Carrascal tuvo 33 presencias, 22 de titular, con un gol y cinco asistencias; Juan Fernando Quintero disputó 20 partidos, 12 como inicialista, con cuatro goles y tres asistencias; Kevin Castaño jugó 13 encuentros, 10 de titular; Mateus Uribe tuvo 23 presencias, 21 como inicialista, con tres goles y 1 asistencia, mientras que Richard Ríos disputó 32 partidos, 20 de titular, con dos goles y una asistencia; y, por último, Yaser Asprilla jugó 48 encuentros, 30 como inicialista, con seis goles y ocho asistencias.

En la delantera: Luis Díaz tuvo 57 presencias, 48 de titular, con 15 goles y cinco asistencias; Miguel Borja disputó 26 partidos, 24 como inicialista, con 22 goles (siendo el máximo goleador colombiano a nivel mundial en la temporada) y dos asistencias; Rafael Santos Borré jugó 35 encuentros, 26 de titular, con nueve goles y una asistencia. Jhon Córdoba tuvo 34 presencias, 29 de titular, con 18 goles y tres asistencias; Jhon Jáder Durán disputó 38 partidos, nueve como inicialista y siete goles; y Luis Sinisterra cierra la lista jugando 31 encuentros, 12 de titular, con cuatro goles y tres asistencias.