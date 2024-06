América de Cali va por un delantero con pasado en River y Racing: este es el jugador que quiere la Mechita

Exjugador de América de Cali continuaría su carrera en Costa Rica - crédito Jaime Moreno/Colprensa

América de Cali se encuentra en un momento decisivo de su historia reciente, preparándose para una reestructuración significativa de cara al segundo semestre de 2024.

Tras una primera mitad del año decepcionante, en la que el equipo no logró clasificarse entre los ocho mejores de la Liga BetPlay y fue eliminado tempranamente de la Copa Sudamericana, la dirigencia del club ha decidido implementar medidas drásticas para cambiar el rumbo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El primer gran cambio ha sido el regreso del técnico Jorge Polilla da Silva, que ha vuelto al banquillo del América tras la salida del venezolano César Farías. El uruguayo, reconocido por su capacidad para reestructurar plantillas y revitalizar equipos, tiene la misión de devolver a los Diablos Rojos a los puestos de destaque en el fútbol colombiano.

América de Cali quiere a delantero argentino

El delantero argentino surgió en la cantera de River Plate - crédito Eric Canha-USA TODAY Sports

La afición alberga grandes expectativas con esta nueva etapa, esperando que el cambio de entrenador provoque un renacimiento deportivo y que el equipo adquiera jugadores de primer nivel.

En medio de estos movimientos, uno de los rumores que más expectativa genera es la posible llegada de un delantero argentino con experiencia en Racing y River Plate. Se trata de Gustavo Bou, un atacante argentino, de 34 años, con un impresionante historial internacional. Bou, que actualmente juega para Talleres de Córdoba, ha generado gran interés entre los seguidores del América.

La noticia fue revelada por el periodista especializado en fichajes de equipos vallecaucanos, Andrés Muñoz, que sostuvo una conversación con Andrés Fassi, presidente de Talleres.

“Les comparto lo que dialogué con Andrés Fassi, Presidente de Talleres de #Córdoba, sobre el rumor de la posible llegada de Gustavo Bou a #AméricaDeCali: ¿Es verdad que América está interesado en el delantero? - A.F: Lo quieren de Colombia y Brasil, no te puedo decir el club porque estamos negociando. ¿Hasta cuando tiene contrato con Talleres? - AF: Diciembre 2026. En desarrollo...”, escribió el comunicado desde su cuenta de X.

El delantero argentino está en el radar del América de Cali - crédito @AndresfelipeOK_/X

Recorrido de Gustavo Bou

El delantero, de 34 años, tuvo un destacado paso por Racing - crédito Winslow Townson-USA TODAY Sports

Gustavo Bou es un delantero argentino surgido en la cantera de River Plate, pero con un destacado paso por Racing Club. Con La Academia se consagró como goleador del equipo campeón del Torneo Transición 2014, formando una dupla letal con Diego Milito.

También fue el máximo anotador de la Copa Libertadores 2015, demostrando su capacidad para rendir en competiciones de alto nivel. Además, Bou ha jugado en la MLS, en México con Tijuana y en Ecuador, mostrando una versatilidad y un talento que lo han convertido en un jugador deseado en múltiples ligas.

El posible fichaje de Bou sería un gran golpe de efecto para América de Cali, que busca reforzar su plantel con jugadores de calidad y experiencia. La llegada de un delantero de la talla de Bou podría ser el impulso que el equipo necesita para recuperar la confianza y volver a ser competitivo. La experiencia y el olfato goleador de Bou serían activos invaluables para el equipo de Da Silva, que busca construir una plantilla capaz de pelear en todos los frentes.

Polilla da Silva estaría inconforme por la falta de refuerzos

El técnico del América, Jorge "Polilla" Da Silva, quiere una nómina competitiva para pelear el título de la Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito América de Cali

Jorge Polilla da Silva está preocupado porque el club no se ha reforzado como esperaba. Desea avanzar en la pretemporada con una nómina completa, con los jugadores que pidió y aplicando su sistema táctico.

Sumado a eso, hay jugadores que se estarían yendo en los próximos días del América. Uno de ellos es Andrés Sarmiento, que ya no se encontraba a gusto con los Diablos Rojos, así como otro atacante que fue importante en épocas anteriores y ahora reforzaría a un conjunto que fue sorpresa en el fútbol colombiano en 2024. “Si no llegan los refuerzos, no quedo tranquilo”.

Debido a la mala campaña en el primer semestre de 2024, que por ahora compromete el camino del equipo para conseguir un torneo internacional vía reclasificación, los Escarlatas están obligados a realizar una buena presentación tanto en Liga como Copa BetPlay.