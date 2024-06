Previo a la Copa América James Rodríguez mencionó cómo quiere ser recordado en la selección Colombia

James Rodríguez completó 100 partidos con la selección Colombia - crédito Matthew Childs

En un par de días iniciará la Copa América que se realizará en Estados Unidos, y la selección Colombia llega con un prometedor panorama tras más de dos años sin perder y llevar ocho victorias en línea.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo están en una óptima condición para afrontar la nueva cita continental. Entre los pilares de la selección se encuentra el 10 y capitán, James Rodríguez; el mediocampista cucuteño, pese a tener poca participación con su equipo, São Paulo de Brasil, es una figura indiscutible de los Cafeteros.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

James cumplió 100 partidos con la selección Colombia - crédito fcfseleccioncol/Instagram

Precisamente en el más último partido de la selección Colombia ante Bolivia, que ganó 3 goles a 0, se conmemoró el partido numero cien de James con la selección. En medio del ambiente de festejo y expectativa el 10 de la Tricolor fue sincero e indicó cómo le gustaría ser recordado cuando deje de vestir los colores nacionales.

“Que me recuerden como el que en cada partido quería dejar la piel por esta camiseta y el que quería darlo absolutamente todo. Sobre todo, que me recuerden como excelente persona, porque los que me conocen saben cómo soy”, indicó el jugador cucuteño durante una entrevista.

James recordó que esa sensación que le despierta jugar con la camiseta de la Tricolor no es nueva, hace algunos años el exjugador del Real Madrid y Bayer Múnich señaló que así fuera solamente con una pierna, pero daría su máximo esfuerzo por representar bien Colombia con la selección.

“Hace un par de años dije que con esta camiseta jugaba hasta en una pierna, hasta cojo, y así ha sido siempre”.

James Rodríguez celebró 100 partidos con la camiseta de la selección Colombia en la goleada 3-0 ante Bolivia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Los dirigidos por Néstor Lorenzo están a contados días del gran debut en la Copa América, aunque el partido inaugural de la competición continental inicia el jueves 20 de junio entre la selección de Argentina y Canadá, los colombianos esperan ansiosamente el lunes 24 para enfrentarse ante Paraguay, en el NRG Stadium de Houston Texas, en la primera prueba de Los Cafeteros en el torneo de selecciones de fútbol más antiguo del mundo.

James que se prepara para afrontar en cuarta ocasión la Copa América, indicó que el levantar el trofeo continental se ha convertido en un deseo, un sueño por el que han trabajado fuertemente.

“Ahora empieza lo bueno. Hay que estar bien, estamos preparados. Hay que preparados bien mentalmente. Cada partido es especial, lo vivo como un sueño, amo esta camiseta como ninguna. Esta camiseta es algo único y disfruto cada partido como si fuera el último”.

El legado de James Rodríguez en la selección Colombia

James Rodríguez, uno de los talentos más brillantes del fútbol colombiano, inició su andadura con la selección nacional tras formar parte del equipo sub-20 que disputó el Mundial de 2011 en Colombia. Su primera participación con la selección mayor se dio durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, enfrentando a Bolivia en La Paz. En ese partido, bajo la dirección de Leonel Álvarez, James jugó los 90 minutos como titular, llevando el número 5 y contribuyendo a la victoria por 2-1.

A lo largo de los siguientes 13 años, James Rodríguez acumuló más de cien apariciones con la camiseta de Colombia, distribuidas en 44 partidos de Eliminatorias Sudamericanas, 33 encuentros amistosos, 14 en la Copa América y 8 en Copas del Mundo. En el Mundial de Brasil 2014, James disputó cinco partidos y se consagró como el máximo goleador del torneo con seis anotaciones, incluida la memorable volea ante Uruguay en octavos de final, que le valió el premio Puskas al mejor gol del año por parte de la FIFA.

El mundo del fútbol se rindió ante los pies de James Rodríguez por anotar un golazo ante Uruguay en el Estadio Maracaná por los octavos de final de la Copa Mundial Brasil 2014 - crédito GettyImages.

En el Mundial de Rusia 2018, James jugó tres partidos y fue nuevamente reconocido por sus actuaciones destacadas. A nivel continental, en la Copa América Centenario de 2016, anotó dos goles, uno por la vía del penalti contra Estados Unidos y otro ante Paraguay. Además, fue galardonado tres veces como la figura del partido en las ediciones de 2015, 2016 y 2019, y estuvo presente en los equipos ideales de las Copas América de 2016 y 2019.

James Rodríguez se ha convertido en el segundo máximo goleador de la selección Colombia con 27 goles, solo superado por Falcao García. También ha registrado 27 asistencias, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol colombiano. Su legado incluye no solo sus goles y asistencias, sino también los momentos icónicos y los títulos individuales que ha logrado a lo largo de su carrera con la selección nacional.