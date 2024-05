Racismo en el fútbol colombiano: técnico de Real Cartagena denunció insultos a Miguel Murillo

Pese a su buen momento, el Real Cartagena sufrió insultos racistas hacia uno de sus jugadores en pleno partido y por parte de sus hinchas - crédito Real Cartagena

El fútbol colombiano ha pasado por toda clase de hechos en lo que va de la temporada 2024, desde denuncias por supuestas irregularidades en los partidos, mal uso del VAR, apuestas ilegales y acciones violenta por parte de algunos aficionados en medio de los partidos.

Real Cartagena, de la Primera B, denunció insultos racistas hacia uno de sus jugadores por parte de sus propios hinchas, un hecho que su técnico consideró lamentable por ser uno de los futbolistas más rendidores en lo que va del Torneo BetPlay, en el que están a un paso de los cuadrangulares.

Sumado a eso, el hecho se da en medio de la negociación de la institución cartagenera con nada menos que Dorlan Pabón, atacante que quedó libre desde marzo, tras su renuncia en Atlético Nacional, y la institución lleva desde entonces los diálogos para contratarlo para el segundo semestre de 2024.

“Como si los descendientes cartageneros fueran ojiverdes y rubios”

Uno de los equipos con mejor campaña en la temporada 2024 es el Real Cartagena, considerado como el que se reforzó de gran manera en la Primera B por fichajes de peso como Teófilo Gutiérrez, Luis Chino Sandoval, Christian Marrugo, entre otros.

Sin embargo, el técnico Alberto Suárez se refirió a la situación de Miguel Murillo, goleador del equipo con seis anotaciones y que recibió toda clase de críticas por los hinchas por esa cifra: “A todos los técnicos nos preocupa hacer gol, si hay alguno que no le preocupa hacer goles, no puede dirigir”.

Miguel Murillo, delantero del Real Cartagena que es uno de los goleadores en la Primera B - crédito Real Cartagena

¿Cuántos años tiene el goleador de la Liga (Hugo Rodallega)? ¿38 o 39? ¿Cuántos años tiene el segundo goleador de la Liga (Leonardo Castro)? (31). Es un problema generalizado del fútbol colombiano, no es solo del Real Cartagena. Todos tenemos el mismo lío”, añadió.

Después de eso, el técnico de Real Cartagena denunció insultos racistas contra Murillo en pleno partido ante Real Santander: “Fíjense como es injusto, yo escucho señalamientos feísimos de cierto sector de la tribuna contra Murillo y es el segundo goleador del torneo. Si hubiese hecho un gol más era el goleador del torneo, y la gente se refiere a él de forma vulgar”.

Según Alberto Suárez, técnico de Real Cartagena, los insultos racistas a Miguel Murillo provenían de un sector de la hinchada - crédito Real Cartagena

“Y lo digo respaldado en algunos tuiteros, como si los descendientes cartageneros fueran ojiverdes y rubios, me parece eso horroroso, y no voy a profundizar en el tema porque seguramente nos sanciona la FIFA. Me parece que en eso hay que crecer y hay que madurar”, añadió.

Buena campaña, pocos goles

Para el entrenador Alberto Suárez, el principal problema del Real Cartagena en el campeonato de ascenso es que no cuentan con más goles de los que crean, pese a tener a dos jugadores de alto nivel en el fútbol colombiano como Miguel Murillo y el Chino Sandoval.

“Nosotros tenemos un problema de gol como lo tienen todos los equipos. Yo les decía en el banco, ojalá hiciéramos el 50% de los goles que generamos, estaríamos de primero lejos, pero es un problema que nos acude a todos”, afirmó el timonel en rueda de prensa.

Más allá de esa explicación, el técnico de Real Cartagena dejó claro que “eso no va a justificar absolutamente nada, por el contrario, si me preocupa, y mi preocupación la transfiero a ellos para que intenten mejorar”.

Otro fichaje de peso

Dorlan Pabón se encuentra en el centro de la atención del mercado futbolístico al ser considerado por diversos clubes para continuar su carrera profesional. Real Cartagena lidera la puja para incorporar al experimentado jugador de 36 años a sus filas, con el objetivo de fortalecer su equipo de cara a la próxima temporada. La gestión cuenta incluso con el respaldo del alcalde Dumek Turbay, en un esfuerzo por asegurar el ascenso a la primera división.

La negociación con Pabón ha encontrado obstáculos principalmente en el aspecto económico, aun así, las conversaciones siguen avanzando en busca de un acuerdo mutuamente beneficioso. Su contratación sería un hito significativo para el cuadro Heroico, considerando sus recientes fichajes de renombre como Teófilo Gutiérrez, Cristian Marrugo y Luis Chino Sandoval, enmarcados en su estrategia de consolidación deportiva. Informes del periodista Felipe Sierra señalan que están cerca de resolver las diferencias financieras para concretar el traspaso.

Memín está en negociaciones con el cuadro Heroico - crédito @PSierraR/X

Además de Real Cartagena, Envigado F.C. y Once Caldas han expresado su interés en Dorlan, manteniéndose a la expectativa de los resultados de las negociaciones actuales. Su trayectoria en Atlético Nacional se destacó por su contribución a la consecución de cinco títulos, incluyendo dos ligas y dos copas nacionales, demostrando su valioso aporte en el terreno de juego y su experiencia en competiciones de alto nivel.