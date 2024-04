James Rodríguez tiene un defensor en São Paulo que le hizo frente a las críticas que recaen sobre el colombiano

James Rodríguez jugó 65 minutos con São Paulo ante Talleres en el debut por la Copa Libertadores 2024 - crédito São Paulo FC

En su debut en la Copa Libertadores 2024, São Paulo enfrentó un revés al perder contra Talleres de Córdoba con un marcador de 2-1. Este encuentro continental, que tuvo lugar recientemente, marcó un inicio complicado para el conjunto brasileño en el prestigioso torneo.

Además, el cuadro paulista se vio gravemente afectado tras sufrir las lesiones de tres jugadores clave: Raphinha, Lucas Moura y Wellington Rato, complicando aún más su panorama en la competencia.

La presencia de James Rodríguez era una de las más esperadas debido a su vuelta a la competición de la Conmebol Libertadores después de 14 años de ausencia. A pesar de las altas expectativas, su actuación fue objeto de críticas por parte de observadores y fanáticos.

No obstante, Thiago Carpini, director técnico de São Paulo, defendió la decisión de incluir al cucuteño en el once inicial, argumentando que las difíciles condiciones del partido, incluyendo las lesiones de sus compañeros de equipo, influenciaron el rendimiento no solo de Rodríguez sino del conjunto en general.

“Respecto a James, imaginamos situaciones que podrían pasar, especialmente con Lucas en el campo, pero lamentablemente no sucedieron. En algún momento necesitábamos darle ese comienzo, un partido importante, tenía que participar”, dijo Carpini.

La derrota y las bajas representan un desafío significativo para São Paulo, obligando al equipo a replantear estrategias para los próximos encuentros en la Copa Libertadores. Estos eventos resaltan la importancia de la profundidad de la plantilla y la capacidad de adaptación ante las adversidades.

La defensa de Carpini hacia Rodríguez remarcan la cohesión interna del equipo, crucial en momentos de dificultad, ya que el ex Real Madrid ha sido duramente cuestionado por su rendimiento en la Tricolor.

James Rodríguez fue sincero sobre su presentación ante Talleres

James Rodríguez comenzó el partido ante Talleres como titular en el estadio Mario Alberto Kempes - crédito Conmebol

James Rodríguez admitió no haber tenido su mejor desempeño ante el cuadro argentino, destacando especialmente la carencia de iniciativa ofensiva como uno de los obstáculos más relevantes que enfrentó su equipo. Además, resaltó el tanto encajado por su equipo en un momento en el que se encontraban en desventaja numérica, complicando aún más su situación en el terreno de juego.

“Ante un rival duro, pero el primer tiempo estuvo muy parejo, al final nos quedamos con un hombre menos y no podíamos hacer el cambio y nos meten el gol ahí. El primer tiempo estuvo parado, casi no se jugó, se jugaron unos 15 minutos, creo, o 10, o menos. El partido estuvo lento en el primer tiempo, al final ellos marcan el gol con un hombre menos nuestro”.

El análisis del ‘10′ de la selección Colombia resalta los desafíos tácticos y de ejecución que enfrentó el São Paulo en esta contienda, haciendo énfasis en cómo estas dificultades impidieron que el equipo pudiera desarrollar su juego habitual y, en consecuencia, obtener un resultado positivo. La falta de agresividad en el ataque y la desafortunada concesión de un gol mientras se jugaba con un jugador menos fueron cruciales para la dinámica del partido.

Dentro del panorama competitivo en el que se desarrolló este encuentro, las palabras de James Rodríguez funcionan como una suerte de autocrítica y, al mismo tiempo, como un llamado de atención sobre aspectos específicos que el São Paulo deberá mejorar en futuros compromisos. La capacidad de reacción del equipo ante situaciones adversas y el fortalecimiento de la fase ofensiva, se perfilan como elementos clave para revertir estos tropiezos.

Por la segunda jornada del Grupo B de la Conmebol Libertadores, São Paulo se medirá ante Cobreloa de Chile, que empató en su primera salida a un tanto frente a Barcelona de Ecuador. El encuentro está programado para el miércoles 10 de abril a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Star+ y ESPN 7.

