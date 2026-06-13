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Aumentó el índice de aprobación de Gustavo Petro a falta de una semana para la segunda vuelta presidencial, según Guarumo

La gestión del presidente de la República cuenta con una calificación cercana al 50% y una percepción negativa del 44.5%

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Aumentó el índice de aprobación de Gustavo Petro a una semana de la segunda vuelta presidencial, según encuesta Encuesta de Guarumo y Ecoanalitíca - crédito Archivo Colprensa
Aumentó el índice de aprobación de Gustavo Petro a una semana de la segunda vuelta presidencial, según encuesta Encuesta de Guarumo y Ecoanalitíca - crédito Archivo Colprensa

El 13 de junio de 2026 fue publicada la última encuesta presidencial de Guarumo y Ecoanalítica para la segunda vuelta, que dio como ganador a Abelardo de la Espriella con un 52,6% frente al 45% que podría alcanzar Iván Cepeda en las urnas.

Las firmas consultaron a los colombianos cuál era su opinión sobre la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro. Conforme a los datos publicados por El Tiempo, tuvo una mejoría en su evaluación.

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El 19% de los encuestados calificó la gestión de país como muy buena y el 31,3% como buena, mientras que el 25,2% la consideró mala, el 19,3% muy mala y el 5,2% no respondió.

Ese resultado ubica la imagen favorable de Petro cerca del 50%, pero ese respaldo no llega completo al candidato que ha apoyado abiertamente; Iván Cepeda, del Pacto Histórico, aparece cinco puntos por debajo de ese nivel de favorabilidad, explicaron analistas políticos ligados a la encuestadora.

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Petro se ‘rajó’ en su gestión según otras encuestadoras

El 55,2% de la población encuestada considera que la gestión del presidente Gustavo Petro desde 2022 es reprobable - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana
El 55,2% de la población encuestada considera que la gestión del presidente Gustavo Petro desde 2022 es reprobable - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana

En contraste con los datos de Guarumo y Ecoanalítica el sondeo de AtlasIntel arrojó que la desaprobación del presidente Gustavo Petro superó el 55,2% en Colombia. A ello, se suma el informe de CB Global Data que ubicó el rechazo a su gestión y a su imagen en 61,0% durante junio de 2026 y lo situó entre los mandatarios con menor favorabilidad de América Latina.

La encuesta de AtlasIntel y Publicaciones Semana, realizada entre el 5 y el 10 de junio de 2026, se basó en 3.681 respuestas recogidas en seis regiones del país mediante la metodología Atlas Random Digital Recruitment. Según esa medición, la aprobación de la gestión de Petro fue de 42,8% y el 2,1% de los encuestados dijo no tener una posición clara.

En junio de 2026, el 61% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro, mientras que solo un 36,5% mantiene una percepción favorable - crédito CB Global
En junio de 2026, el 61% de los colombianos desaprueba la gestión de Gustavo Petro, mientras que solo un 36,5% mantiene una percepción favorable - crédito CB Global

En el estudio de CB Global Data correspondiente a junio de 2026, la imagen positiva del mandatario quedó en 36,5%, casi 25 puntos por debajo de la desaprobación. Ese informe además ubicó a Petro en el puesto 14 entre 18 presidentes latinoamericanos evaluados.

El rechazo es mayor entre mujeres, personas de 45 a 59 años y hogares de ingresos medios

La encuesta de AtlasIntel mostró que el rechazo es más alto entre las mujeres: 61,8% desaprueba la gestión presidencial y 35,2% la aprueba. Entre los hombres, 48% rechaza el desempeño del jefe de Estado y 51% lo aprueba.

Por edades, el nivel más alto de desaprobación aparece entre los 45 y 59 años, con 70,6%, indicó el mismo sondeo. Detrás quedaron los encuestados de 35 a 44 años, con 68,4%, y los de 60 a 100 años, con 52%.

La encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026 de AtlasIntel y Semana muestra que las personas de entre 45 y 59 años son las que más desaprueban el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana
La encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026 de AtlasIntel y Semana muestra que las personas de entre 45 y 59 años son las que más desaprueban el Gobierno de Gustavo Petro - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana

El estudio también registró rechazo mayoritario entre quienes tienen educación básica, primaria y secundaria, con 56,7%, aunque entre las personas con educación superior la desaprobación también fue mayoritaria, con 52,3%. En ingresos familiares, el grupo de entre $1.500.000 y $2.000.000 concentró uno de los niveles más altos de inconformidad, con 65,4%, frente a 34,3% que respaldó la gestión.

Entre los hogares que reciben entre $2.000.000 y $4.000.000, la desaprobación llegó a 59,1%. Les siguieron quienes ganan más de $4.000.000, con 56,3%, y quienes reportan entre $0 y $750.000, con 54,8%.

Las mediciones de la encuestadora desde enero de 2024 muestran que la aprobación del Gobierno Petro cayó de 47,1% a 34,8%. El informe de CB Global Data añadió que entre mayo y junio de 2026 la imagen positiva del mandatario bajó de 40,0% a 36,5%.

Ese estudio regional se ejecutó entre el 2 y el 7 de junio de 2026 con una muestra total de 40.517 personas mayores de 18 años en 18 países. En Colombia se realizaron 2.612 entrevistas, con muestreo estratificado por género, nivel socioeconómico, edad y ubicación geográfica, un margen de error promedio de 1,9% y un nivel de confianza del 95%.

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