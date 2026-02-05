Colombia

Tragedia vial en el norte de Antioquia: tres personas murieron tras fuerte choque de motocicletas en San Pedro

Las autoridades informaron sobre un choque múltiple en el corredor hacia San Félix, donde una joven de 17 años, hija de un concejal de la región, y dos trabajadores rurales fallecieron, generando consternación en la comunidad local

El siniestro, ocurrido en El Despiste, involucró a tres motocicletas y forzó el cierre parcial de la carretera, mientras los equipos de emergencia atendieron a los afectados y se investiga el origen del hecho - crédito X

Tres personas fallecieron en un violento accidente de tránsito registrado el miércoles 4 de febrero en el norte de Antioquia.

El siniestro ocurrió en la carretera que conecta a San Pedro de los Milagros con el corregimiento de San Félix, un corredor conocido por su alto flujo de motociclistas y curvas pronunciadas. Entre las víctimas se encuentra una menor de 17 años, identificada como Valeria Berrio Bedoya, hija del concejal Onorio de Jesús Berrío.

De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades de tránsito, la colisión involucró a tres motocicletas que chocaron en el sector conocido como El Despiste. Dos personas murieron en el lugar, mientras que la tercera víctima, trasladada de urgencia a un centro asistencial, falleció minutos después de su ingreso.

Las víctimas y el impacto en la comunidad

La muerte de Valeria Berrio Bedoya causó conmoción en San Pedro de los Milagros. El Concejo Municipal expresó su solidaridad a la familia de la joven: “Acompañamos con sincera solidaridad al concejal Onorio de Jesús Berrío y a su familia en este momento de profundo dolor”, publicó la corporación en sus redes sociales.

Según indicó Diana Marcela Placio Román, secretaria de Gobierno de San Pedro, de los otros dos fallecidos solo se conoce que eran trabajadores vinculados a las fincas paperas de la zona.

La funcionaria explicó que “por el momento solamente tenemos información sobre uno de los conductores de la motocicleta, que es una menor de edad, una joven de 17 años que fallece en el sitio; de los otros dos ocupantes de la otras motocicletas todavía no se tiene información. Lo único que podemos decir es que son trabajadores de alguna de las paperas que en este momento producen en el municipio”.

Investigación y protocolos de emergencia

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades de Antioquia. Los primeros datos apuntan a una colisión múltiple en la que las motocicletas impactaron violentamente, lo que ocasionó el deceso inmediato de dos personas. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para asistir a los heridos, asegurar la zona y facilitar el levantamiento de los cuerpos.

La administración municipal lamentó el hecho e instó a conductores y peatones a extremar las medidas de precaución. “Debido a que una vez más se nos dan muertes en las vías por siniestros viales, incidentes, pues, que son de lamentar, aprovechamos para hacer un llamado a la comunidad, a los conductores y transeúntes para que cuidemos las vidas en las vías”, expresó la secretaria de Gobierno.

Consecuencias en la movilidad

El choque múltiple provocó el cierre temporal de la vía San Pedro – San Félix, con paso restringido a un solo carril durante varias horas. Tras la intervención de los equipos de tránsito y unidades forenses, la carretera fue reabierta y el tráfico volvió a la normalidad.

Este accidente se suma a otros incidentes mortales reportados en los primeros días de 2026 en las carreteras de Antioquia, una situación que aumentó la preocupación por la seguridad vial. Los organismos de tránsito reiteraron la importancia de revisar el estado técnico de las motocicletas antes de circular y respetar las normas de tránsito para evitar nuevos siniestros.

Las autoridades locales y departamentales iniciaron campañas para sensibilizar a la población sobre los riesgos de conducir en condiciones adversas y la necesidad de cumplir estrictamente las normas de tránsito. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, la prioridad de las autoridades es fortalecer las medidas de prevención y acompañar a las familias afectadas.

