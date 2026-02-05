Colombia

Resultados Baloto y Revancha 4 de febrero: números ganadores del último sorteo

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Guardar
Para jugar en Baloto solo
Para jugar en Baloto solo necesitas 5.700 pesos y ganas desde un acierto (Infobae/Jovani Pérez)

La lotería de Baloto publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo celebrado este miércoles 4 de febrero de 2026.

Este popular juego entrega cientos de millones de pesos en premios a miles de participantes. Averigue si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Baloto

Fecha del sorteo: miércoles 4 de febrero de 2026.

Números ganadores: 16 25 29 36 38 15.

A qué hora se juega el Baloto

Baloto lleva a cabo dos sorteos a la semana, cada miércoles y sábado, después de las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Cabe mencionar que se tiene 365 días desde que se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

¿Cuáles son los números más ganadores de Baloto y Revancha según la IA?

Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que más han salido como ganadores en Baloto, de acuerdo a la inteligencia artificial, varían según el análisis de los sorteos más recientes de 2025. Según datos estadísticos, entre los números más frecuentes están el 14, 32 y 39, que han aparecido en 18 ocasiones. Otros números destacados son el 25, que ha salido 16 veces y el 8 y 12, con una frecuencia significativa también. Estas estadísticas muestran patrones históricos más que probabilidades reales de salir en futuros sorteos, ya que cada sorteo es un evento independiente y aleatorio.

En cuanto a Revancha, que es un sorteo complementario de Baloto, la IA indica que los números que más se han presentado no son tan altos en frecuencia como en Baloto, pero también se pueden identificar tendencias. Números como el 21 y 34 tienen una aparición cercana al 4% de los sorteos recientes, indicando cierta recurrencia. La distribución de números en Revancha es diferente por tener menos opciones (del 1 al 34) y menor cantidad a elegir (cinco números).

Sin embargo, es importante aclarar que, desde el punto de vista estadístico y matemático, no existe un número con mayor probabilidad de salir en Baloto o en Revancha, pues ambos sorteos son eventos aleatorios y cada número tiene la misma chance de ser seleccionado en cada sorteo. La percepción de "números calientes" que aparecen más veces es simplemente una observación histórica y no una garantía para futuras jugadas.

Qué probabilidades hay de ganar el premio mayor del Baloto

La lotería de Baloto se
La lotería de Baloto se juega cada miércoles y sábado (Colprensa)

La probabilidad de ganar el premio mayor del Baloto en Colombia es muy baja, aproximadamente de uno en más de 15 millones.

Esto se debe a que para ganar se deben acertar cinco números entre 43 posibles y además la "súper balota" entre 16 números, lo que da un total de 15 millones 401 mil 568 combinaciones posibles.

En términos matemáticos hay 962 mil 598 combinaciones posibles para los cinco números principales y al multiplicar por las 16 opciones de la súper balota, se obtiene esa cifra total de combinaciones. Por lo tanto, la probabilidad de acertar la combinación ganadora con una sola apuesta es de una entre más de 15 millones.

Aunque las probabilidades de ganar el premio mayor son muy bajas, el Baloto ofrece premios secundarios por acertar menos números o solo la súper balota, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor.

Aun así, el premio mayor sigue siendo extremadamente difícil de ganar.

Temas Relacionados

Resultado Lotería Baloto HoyÚltimas actualizacionesLoterías de Colombia

Más Noticias

Pulso entre la Andi y la SIC: cuestionamientos legales, secreto empresarial y el debate por la competencia en Colombia

El gremio advierte sobre posibles riesgos para la estabilidad jurídica ante requerimientos de la autoridad, al sostener que exceder lo permitido por la legislación podría comprometer la confidencialidad y los derechos de las compañías nacionales

Pulso entre la Andi y

Wilson Arias rechaza propuesta de Roy Barreras y respalda a Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida

El senador sostuvo que cambiar las reglas del proceso y abrir espacio a nuevas candidaturas dividiría a los sectores de izquierda, por lo que insistió en la necesidad de cerrar filas alrededor de una opción única que permita asegurar un resultado favorable desde la primera vuelta

Wilson Arias rechaza propuesta de

ETB y DirecTV presentan ante la SIC una posible alianza comercial en servicios de televisión

Ambas compañías notificaron de manera conjunta a la autoridad de competencia para que evalúe el alcance y las condiciones de una eventual colaboración, en línea con las normativas vigentes y sin cambios en sus estructuras societarias en esta etapa

ETB y DirecTV presentan ante

Violencia en la UCI neonatal de Ibagué: irrupción armada, angustia del personal y un bebé rescatado en una operación de alto riesgo

Un hecho sin precedentes sacudió al Hospital Federico Lleras Acosta, donde la seguridad y la integridad fueron puestas a prueba

Violencia en la UCI neonatal

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este jueves 5 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad se modifica todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enero de 2026 dejó una

Enero de 2026 dejó una muerte cada 12 horas y se convirtió en el mes más violento en masacres desde 2023

Bombardeo en el Catatumbo: así fue la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el ELN y el Frente 33

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

ENTRETENIMIENTO

Omar Murillo volvió a avivar

Omar Murillo volvió a avivar rumores sobre su orientación sexual tras aparecer en una foto con otro hombre: “Qué bonito sería”

Alexa Torrex y Beba protagonizan tenso enfrentamiento en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Buscona, amargada y desleal”

Pelea entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro llegó a la justicia: investigarán conductas de violencia de género

Yina Calderón se refirió a los rumores de separación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez: “Que embarrada eso”

Emiro Navarro desbordó emoción tras unirse a ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: así reaccionó

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 4: América no pudo con Nacional y se alejó del liderato

Atlético Nacional venció al América de Cali y reafirmó su superioridad como local en el Atanasio Girardot

Video: Frank Fabra desató polémica entre los hinchas de Independiente Medellín por cantar himno del rival de patio

Un golazo de Rafael Santos Borré en el Maracaná contribuyó a sacar un empate ante Flamengo por el Brasileirao

Liga BetPlay en modo ajuste: estas son las nuevas fechas de los partidos aplazados