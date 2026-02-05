Capturaron en Antioquia a tres hombres con 500 kilos de carne en mal estado que iban a “arreglar” para revenderla

Los capturados llevaban el contenido cárnico en mal estado en un camión. Las autoridades los retuvieron e inspeccionaron la carne - crédito Policía de Antioquia

Más de 500 kilos de carne en mal estado fueron incautados por la Policía Antioquia en una vereda del municipio San Pedro de los Milagros, al norte del departamento, tras sorprender a tres hombres mientras manipulaban el producto presuntamente con el fin de adecuarlo y distribuirlo en carnicerías del Valle de Aburrá.

Según informó la Policía del departamento, el operativo se realizó luego de recibir alertas de la comunidad sobre movimientos sospechosos en la zona.

La intervención estuvo a cargo del Grupo de Carabineros de la Policía, que halló a los implicados manipulando carne de res y cerdo fuera de las condiciones sanitarias necesarias para el consumo humano.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, ninguno de los detenidos pudo explicar el origen ni el destino final de la carne, lo que motivó la captura y la apertura de un proceso judicial por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, conforme al artículo 372 del Código Penal.

Este fue el camión que fue inmovilizado por las autoridades en San Pedro de los Milagros - crédito Policía de Antioquia

Según el reporte, “las acciones de control que permitieron la incautación de 14 bovinos, 40 cerdos y la inmovilización de 1 vehículo en San Jerónimo, así como la captura de 3 personas por corrupción de alimentos y la incautación de 500 kg de carne bovina”.

Las autoridades precisaron que la carne decomisada quedó a disposición de los organismos competentes, que investigarán el tiempo que llevaba descompuesta y los productos utilizados para tratar de mejorar su aspecto antes de la venta.

La Policía adicionalmente advirtió la existencia de un mercado negro de cárnicos en el Valle de Aburrá, donde parte de estos productos podrían terminar en puntos de venta al público.

No es la primera vez que se presenta un caso similar en San Pedro de los Milagros. En febrero del 2025, se incautaron otras tres toneladas de carne sin cumplir con las normas sanitarias, almacenadas en condiciones precarias en una vivienda del municipio.

Ante estos hechos, las autoridades anunciaron que reforzarán los controles en carnicerías del área metropolitana para identificar posibles lotes irregulares.

Las autoridades indicaron que se debe tener precaución a la hora de comprar carne - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Igualmente, se emitieron recomendaciones a la población para reducir el riesgo de adquirir productos cárnicos en mal estado. Entre ellas, se destaca la importancia de verificar que la carne presente un color brillante y uniforme —rojo para la de res, rosado para cerdo y blanco o rosado pálido para pollo—, textura firme y elástica, y un olor suave y fresco.

La presencia de aromas agrios, textura viscosa o exceso de líquido son señales de alerta para evitar su consumo.

La policía cerró un centro clandestino de carne ilegal en barrio San Benito de Bogotá

En agosto de 2025, las autoridades informaron el resultado de un operativo en el barrio San Benito, en el sur de Bogotá, que llevó al cierre de una vivienda de tres pisos que funcionaba como centro clandestino para el procesamiento y venta de carne ilegal en condiciones insalubres.

Durante la inspección, la Alcaldía Local de Tunjuelito, junto a la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría de Salud y la Policía Nacional, halló restos de animales y carne en avanzado estado de descomposición, además de grandes cantidades de sangre acumulada, todo almacenado sin ningún tipo de refrigeración ni saneamiento.

El hallazgo incluyó el descubrimiento de “mota”, un subproducto cárnico originado en curtiembres, que era distribuido en el mercado local para la elaboración de embutidos.

Autoridades encontraron carne en descomposición y vertimientos ilegales en una vivienda de San Benito, al sur de Bogotá - crédito Alcaldía de Tunjuelito

Las investigaciones preliminares concluyeron que la vivienda no contaba con licencia, control sanitario ni documentación legal, lo que derivó en el sellamiento inmediato del inmueble y la captura de cuatro personas, quienes podrían afrontar penas de entre 5 y 12 años de prisión conforme al artículo 372 del Código Penal.

Los residuos de sangre y desechos animales eran vertidos directamente al río Tunjuelito, lo que agrava la crisis ambiental e hídrica de la capital. Este material es utilizado en embutidos y otros productos de bajo costo que se comercializan en mercados informales y puestos callejeros, donde puede encontrarse por precios entre $900 y $1.500 la libra.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la presencia de este producto, cuyo consumo está prohibido por los elevados riesgos de intoxicaciones e infecciones, responde a la alta demanda motivada por su bajo costo.