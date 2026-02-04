Colombia

Renunció otro conjuez designado para definir en el CNE participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida: se enredó decisión

El organismo electoral aún no define si el senador, que es candidato al ejercicio del 8 de marzo, podrá participar o no en esta jornada; ante el llamado urgente hecho por el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, para que se tome una decisión al respecto

Guardar
Iván Cepeda todavía no sabe
Iván Cepeda todavía no sabe si podrá o no hacer parte de la consulta del 8 de marzo de los sectores de izquierda - crédito Europa Press - Colprensa

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta nuevos obstáculos para que se defina la participación del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en la consulta presidencial del Frente por la Vida, el 8 de marzo.En una carrera contrarreeloj, el máximo organismo no ha definido si el congresista oficialista, el gran favorito según los sondeos de opinión para imponerse no solo en este proceso, sino en la primera vuelta, podrá ir al mecanismo interpartidista.

Según lo que se conoció en la tarde del miércoles 4 de febrero, la renuncia de Gustavo Martín Coral, conjuez designado para resolver el caso. Coral, miembro de Colombia Justa Libres, que presentó su dimisión luego de que el abogado Alejandro Felipe Sánchez Cerón, que está vinculado al Centro Democrático, también se apartara del proceso por un impedimento, debido a su pasado como defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso ante el congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Él es Gustavo Martín Coral,
Él es Gustavo Martín Coral, conjuez que renunció a participar en la decisión que tendrá que tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el caso del senador Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

La salida de Coral obligó a la designación de Hollman Ibáñez como nuevo conjuez, al que distintos medios identifican como cercano al candidato presidencial Abelardo de la Espriella: opositor a Cepeda, y que de entrada podría suponer un nuevo motivo para que sea recusado por la contraparte. La serie de renuncias deja en manos de Ibáñez la decisión sobre si Cepeda podrá participar en la consulta interpartidista, que por el momento cuenta con tres participantes confirmados.

Son ellos: el exsenador y el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras, el exgobernador de Nariño y exdiplomático en Argentina Camilo Romero y el exministro Juan Fernando Cristo; a la espera de si Cepeda podrá o no participar de la consulta. Y, del mismo modo, se encuentra el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, al que tres magistrados del organismo avalan su presencia, aunque la Registraduría ya indicó que está inhabilitado.

Iván Cepeda ya advirtió que,
Iván Cepeda ya advirtió que, si se rechazaq su presencia en la consulta del 8 de marzo, inscribirá de todos modos su candidatura directamente en la primera vuelta presidencial; lo que podría significar una nueva división en la izquierda - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El enredo del CNE para definir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La controversia en relación con se intensificó después de que el CNE no alcanzó la mayoría necesaria para definir la postulación de Cepeda. La votación entre los magistrados quedó dividida 5-4, una situación que derivó en la activación del mecanismo de conjueces para tomar la decisión final. Y todo por el abrupto cambio en la decisión del togado Altus Baquero, que pasó de estar en desacuerdo con la presencia del senador, a apoyar su participación en esta escogencia.

Como se mencionó, los dos conjueces titulares originalmente elegidos fueron Sánchez Cerón y Manuel Antonio Avella, este último del Partido Liberal, mientras que Coral ocupaba el puesto de suplente. Pero, así como el primero se declaró impedido, el segundo renunció por complicaciones de salud que le impidieron participar en el proceso, por lo que en su lugar fue Alberto Rojas Ríos, que por el momento sigue presente en el grupo que tendrá que pronunciarse.

El presidente Gustavo Petro salió
El presidente Gustavo Petro salió en respaldo de Iván Cepeda, que en su concepto debe participar en la consulta del Frente por la Vida - crédito Colprensa

Frente al caso, en el que se discute si Cepeda está o no inhabilitado para participar en la consulta, al haber hecho parte de un proceso al parecer interparrtidista el 26 de octubre, con la escogencia del candidato del Pacto Histórico, el senador afirmó que si el CNE determina que no puede inscribirse en la consulta del Frente por la Vida, su candidatura presidencial se mantendrá y será inscrita directamente por el Pacto para la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

En consecuencia, la definición sobre la participación de Cepeda en la consulta presidencial se encuentra ahora en manos de Hollman Ibáñez. Este desenlace, que por petición del registrador nacional Hernán Penagos se espera que se conozca antes del viernes 6 de febrero, para poder facilitar la logística de las consultas que se llevarán a cabo a la par con los comicios parlamentarios, promete marcar un precedente en la carrera hacia la Casa de Nariño.

Temas Relacionados

Iván CepedaFrente por la VidaPacto HistóricoElecciones 8 de marzoElecciones 2026 ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se pronunció sobre bombardeo contra el ELN en el Catatumbo: “Evitando al máximo caída de menores”

El ataque dejó como resultado la muerte de siete presuntos guerrilleros y una captura

Petro se pronunció sobre bombardeo

Angélica Monsalve le recordó a Abelardo de la Espriella su pasado como defensor de Álex Saab: “Mañosos que ayudaron a la debacle del vecino país”

La exfiscal y abogada colombiana le dejó una píldora para la memoria para quienes piensan apoyar al precandidato, que ha dejado claro su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro

Angélica Monsalve le recordó a

Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela, según datos de inteligencia

Alex Saab es un empresario colombiano vinculado estrechamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Álex Saab, el testaferro de

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Infobae Colombia habló con la reconocida actriz, que vuelve a incursionar como directora tres años después de ‘Itza, tango y cacao’

Flora Martínez prepara el estreno

La ‘quemada’ que se pegó Enrique Peñalosa se convirtió en memes en redes sociales: usuarios hicieron de las suyas por su descarga eléctrica

El episodio se presentó en una zona residencial del barrio Bochica, en la localidad de Engativá

La ‘quemada’ que se pegó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cabecilla de las disidencias estaría

Cabecilla de las disidencias estaría amenazando a candidatos al Senado: “Se están metiendo como Pedro por su casa”

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

ENTRETENIMIENTO

Flora Martínez prepara el estreno

Flora Martínez prepara el estreno de su película ‘Basta Mamá’: “El cine interesante está detrás de los ojos del actor, no necesariamente en el diálogo”

Carlos Torres reveló por qué rechazó el personaje de Charly en ‘La reina del flow’: “Hice mi respectiva investigación”

Jhon Alex Castaño reveló el emotivo detalle que le dio la esposa de Yeison Jiménez: “Mis agradecimientos a la familia”

Laura Zapata arremetió contra Yina Calderón y dijo que será la primera eliminada de ‘La casa de los famosos’ Telemundo

Kika Nieto despejó dudas sobre su embarazo tras propuesta de matrimonio

Deportes

Fluminense analiza, contra el tiempo,

Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Las 14 frases que dejó la presentación Fabián Bustos como entrenador de Millonarios: Falcao, un refuerzo más, El Campín y la herencia de Hernán Torres

América de Cali habría definido el futuro deportivo de Rodrigo Holgado: esto se sabe

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Presidente de Santa Fe confirmó cambios en la fecha 9 de la Liga BetPlay ante Fortaleza: se jugara en el estadio de Techo