Renunció otro conjuez designado para definir en el CNE participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida: se enredó decisión

Iván Cepeda todavía no sabe si podrá o no hacer parte de la consulta del 8 de marzo de los sectores de izquierda - crédito Europa Press - Colprensa

La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta nuevos obstáculos para que se defina la participación del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en la consulta presidencial del Frente por la Vida, el 8 de marzo.En una carrera contrarreeloj, el máximo organismo no ha definido si el congresista oficialista, el gran favorito según los sondeos de opinión para imponerse no solo en este proceso, sino en la primera vuelta, podrá ir al mecanismo interpartidista.

Según lo que se conoció en la tarde del miércoles 4 de febrero, la renuncia de Gustavo Martín Coral, conjuez designado para resolver el caso. Coral, miembro de Colombia Justa Libres, que presentó su dimisión luego de que el abogado Alejandro Felipe Sánchez Cerón, que está vinculado al Centro Democrático, también se apartara del proceso por un impedimento, debido a su pasado como defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso ante el congresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Él es Gustavo Martín Coral, conjuez que renunció a participar en la decisión que tendrá que tomar el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el caso del senador Iván Cepeda - crédito suministrada a Infobae Colombia

La salida de Coral obligó a la designación de Hollman Ibáñez como nuevo conjuez, al que distintos medios identifican como cercano al candidato presidencial Abelardo de la Espriella: opositor a Cepeda, y que de entrada podría suponer un nuevo motivo para que sea recusado por la contraparte. La serie de renuncias deja en manos de Ibáñez la decisión sobre si Cepeda podrá participar en la consulta interpartidista, que por el momento cuenta con tres participantes confirmados.

Son ellos: el exsenador y el exembajador de Colombia en Reino Unido Roy Barreras, el exgobernador de Nariño y exdiplomático en Argentina Camilo Romero y el exministro Juan Fernando Cristo; a la espera de si Cepeda podrá o no participar de la consulta. Y, del mismo modo, se encuentra el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, al que tres magistrados del organismo avalan su presencia, aunque la Registraduría ya indicó que está inhabilitado.

Iván Cepeda ya advirtió que, si se rechazaq su presencia en la consulta del 8 de marzo, inscribirá de todos modos su candidatura directamente en la primera vuelta presidencial; lo que podría significar una nueva división en la izquierda - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El enredo del CNE para definir el futuro de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La controversia en relación con se intensificó después de que el CNE no alcanzó la mayoría necesaria para definir la postulación de Cepeda. La votación entre los magistrados quedó dividida 5-4, una situación que derivó en la activación del mecanismo de conjueces para tomar la decisión final. Y todo por el abrupto cambio en la decisión del togado Altus Baquero, que pasó de estar en desacuerdo con la presencia del senador, a apoyar su participación en esta escogencia.

Como se mencionó, los dos conjueces titulares originalmente elegidos fueron Sánchez Cerón y Manuel Antonio Avella, este último del Partido Liberal, mientras que Coral ocupaba el puesto de suplente. Pero, así como el primero se declaró impedido, el segundo renunció por complicaciones de salud que le impidieron participar en el proceso, por lo que en su lugar fue Alberto Rojas Ríos, que por el momento sigue presente en el grupo que tendrá que pronunciarse.

El presidente Gustavo Petro salió en respaldo de Iván Cepeda, que en su concepto debe participar en la consulta del Frente por la Vida - crédito Colprensa

Frente al caso, en el que se discute si Cepeda está o no inhabilitado para participar en la consulta, al haber hecho parte de un proceso al parecer interparrtidista el 26 de octubre, con la escogencia del candidato del Pacto Histórico, el senador afirmó que si el CNE determina que no puede inscribirse en la consulta del Frente por la Vida, su candidatura presidencial se mantendrá y será inscrita directamente por el Pacto para la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

En consecuencia, la definición sobre la participación de Cepeda en la consulta presidencial se encuentra ahora en manos de Hollman Ibáñez. Este desenlace, que por petición del registrador nacional Hernán Penagos se espera que se conozca antes del viernes 6 de febrero, para poder facilitar la logística de las consultas que se llevarán a cabo a la par con los comicios parlamentarios, promete marcar un precedente en la carrera hacia la Casa de Nariño.