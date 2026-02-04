Colombia

Petro volvió a sacar el “poder del jaguar” en su visita a EE. UU.: este fue el simbólico regalo para el presidente Trump

La pieza, elaborada por un artesano amazónico, fue seleccionada por su fuerte simbolismo cultural y espiritual mientras la reunión entre ambos mandatarios destacó la búsqueda de diálogo tras meses de tensiones diplomáticas

Gustavo Petro entregó a Donald
Gustavo Petro entregó a Donald Trump una escultura de jaguar amazónico como símbolo de poder y resiliencia colombiana - crédito Reuters

Gustavo Petro, presidente de Colombia, sorprendió a Donald Trump en la Casa Blanca con un obsequio que va más allá de la cortesía diplomática: una escultura de jaguar creada por el artesano Marcelino Chasoy.

De acuerdo con la información compartida por la oficina de comunicaciones de la Presidencia, la pieza fue elegida por su potente carga simbólica en la cultura amazónica, donde representa poder, protección y fuerza espiritual. La entrega de este jaguar marcó uno de los momentos más llamativos en el primer encuentro entre ambos mandatarios tras meses de tensiones públicas y acusaciones cruzadas.

La pieza artesanal del jaguar,
La pieza artesanal del jaguar, creada por Marcelino Chasoy, representa la fuerza espiritual de las culturas indígenas amazónicas de Colombia - crédito @AndresCamiloHR / X

El jaguar, animal emblemático para pueblos indígenas de la Amazonia, fue elaborado a lo largo de tres meses y escogido por Petro como mensaje de resiliencia y advertencia. Según detalló la oficina de prensa presidencial, en la cosmovisión amazónica muchos chamanes se transforman en jaguares como símbolo de fortaleza.

El mandatario colombiano ya había utilizado esa metáfora en escenarios anteriores para advertir sobre la defensa de la soberanía nacional ante presiones externas, advirtiendo que no se debe “despertar al jaguar”, en clara referencia a la capacidad de respuesta de Colombia ante amenazas foráneas.

En los pueblos indígenas de
En los pueblos indígenas de la Amazonia el jaguar es símbolo de poder, protección - crédito @AndresCamiloHR / X

Más que un presente: una declaración política y social

La entrega del jaguar se integró a la ancheta de productos colombianos con la que Petro buscó exhibir ante la administración estadounidense los resultados de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

La canasta contenía café y chocolates de exportación, elaborados por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que abandonaron la siembra de coca para incorporarse a economías legales.

Cada producto se acompañó de una tarjeta personalizada dirigida a los principales funcionarios estadounidenses, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles y la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Petro utilizó el jaguar como
Petro utilizó el jaguar como metáfora para defender la soberanía nacional ante presiones extranjeras durante su visita a la Casa Blanca - crédito @AndresCamiloHR / X

“Somos familias campesinas de Colombia. Durante años sembramos coca porque no teníamos otra opción (…) arrancamos la coca de nuestra tierra y comenzamos a sembrar trabajo honesto y futuro”, se lee en las tarjetas, que insisten en la idea de transformar la ilegalidad en oportunidad.

En palabras de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, “esta no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales”.

La directora de la entidad, Gloria Miranda, acompañó a Petro en la delegación y expresó su confianza en que el presidente colombiano podría presentar ante Trump “cifras contundentes” sobre la reducción de cultivos de coca y el aumento en la incautación de drogas.

La canasta incluyó café y
La canasta incluyó café y chocolates producidos por miles de familias que dejaron la siembra de coca en favor de economías legales - crédito X

Contexto de la visita: tensiones, sanciones y cooperación bilateral

El intercambio de regalos se produjo en un contexto de distanciamiento diplomático. Washington retiró a Colombia de la lista de certificación en la lucha contra el narcotráfico e incluyó a Petro y miembros de su entorno en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), acusándolos de supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario colombiano rechazó esos señalamientos y defendió que su administración logró frenar el crecimiento de los cultivos ilegales.

La agenda de la reunión giró en torno a la cooperación bilateral en materia antidrogas, migración y la situación de Venezuela. El encuentro buscó dejar atrás los meses de confrontación y abrir un canal de diálogo directo. “Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido”, afirmó Trump tras la reunión. Por su parte, Petro declaró ante la prensa en la embajada colombiana: “La impresión que tengo es positiva”.

La reunión abordó cooperación bilateral
La reunión abordó cooperación bilateral antidrogas, migración y la situación en Venezuela, buscando fortalecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito Europa Press

El viaje de Petro incluyó actividades políticas, académicas y comunitarias en Washington hasta el 5 de febrero, antes de su regreso a Bogotá. La presidencia colombiana destacó que el objetivo era “fortalecer las relaciones históricas” entre ambos países y exponer de primera mano la visión del gobierno colombiano sobre la lucha antidrogas.

